La alerta amarilla por calor se encadena con la lluvia en Zamora en la recta final de la semana

Zamora afronta una recta final de semana marcada por un contraste muy propio del verano: primero, calor intenso y termómetros al borde de los 40 grados que obliga a la Agencia Estatal de Meteorología a activar el aviso amarillo por altas temperaturas. De la noche a la mañana el panorama se transformará en una jornada de mirar al cielo ante un aumento de la nubosidad y la probabilidad de lluvia.

La previsión mantiene el aviso por altas temperaturas en la Meseta de Zamora para este jueves 13 y el viernes 14, dos jornadas en las que las máximas alcanzarán los 39 grados. El jueves será especialmente duro, con 35 grados por la mañana, 38 durante la tarde y todavía 26 grados por la noche. No se esperan precipitaciones y el índice ultravioleta máximo se sitúa en 8, considerado muy alto.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

El viernes repetirá prácticamente el mismo guion, con una mínima de 21 grados y una máxima de 39. La madrugada será cálida, con 20 grados, y durante la mañana volverán los 35 grados. A partir de la tarde, sin embargo, empiezan a aparecer los primeros signos de cambio: nubes, viento de componente suroeste y una probabilidad de lluvia del 15% entre las 12.00 y las 18.00 horas, que sube al 20% en el tramo final del día.

El giro más claro llegará el sábado 15. Las temperaturas bajarán hasta los 34 grados, todavía altas, pero lejos de los valores extremos de los días anteriores. La previsión introduce además lluvia con una probabilidad del 65% durante la segunda mitad del día, acompañada de cielos más cubiertos y viento del nordeste.

La semana próxima

El domingo continuará ese ambiente más inestable, con 17 grados de mínima y 34 de máxima, intervalos nubosos y probabilidad de precipitación del 25% por la tarde. Ya de cara al inicio de la próxima semana, el calor volverá a ganar algo de terreno: 35 grados el lunes, 36 el martes y hasta 38 grados el miércoles, aunque con presencia de nubes y alguna probabilidad de lluvia débil.

La semana deja así una transición clara: Zamora pasa de una ola de calor con avisos y máximas de 39 grados a un episodio de mayor inestabilidad, con descenso térmico durante el fin de semana y posibilidad de lluvia. No será un desplome brusco del verano, pero sí un respiro tras varios días de mercurios disparados.