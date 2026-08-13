216 zamoranos han sido operados con el robot Da Vinci

Un total de 213 zamoranos han sido operados con el robot quirúrgico Da Vinci desde que se implantara en el Complejo Asistencial de Zamora. En una nota de prensa, la Junta de Castilla y León asegura que continúa avanzando en la mejora de técnicas quirúrgicas innovadoras en la sanidad pública de la comunidad, con el objetivo de mejorar las posibilidades asistenciales y favorecer una cirugía cada vez menos invasiva. En este marco, el Complejo Asistencial de Zamora, desde que se llevó a cabo la primera operación el 24 de febrero de 2025, ha realizado 213 intervenciones mediante el sistema de cirugía robótica Da Vinci.

Durante el primer semestre de 2026, el equipo ha permitido realizar 76 intervenciones, con una media de 14 pacientes operados al mes. La implantación de esta tecnología en el Complejo Asistencial de Zamora ha supuesto una inversión de 1.609.300 euros, para la adquisición del robot Da Vinci.

Robot Da Vinci / Cedida

La actividad desarrollada durante estos primeros 16 meses ha evolucionado de forma progresiva y favorable, con una mejora de los tiempos de preparación y colocación del robot y un acortamiento global de los tiempos quirúrgicos. Esta evolución se suma a los beneficios asociados a la propia técnica, menos invasiva, que permite disminuir las complicaciones postoperatorias y los tiempos de recuperación.

Especialidades

Las 213 intervenciones realizadas en el Complejo Asistencial de Zamora se distribuyen entre las tres especialidades que actualmente utilizan esta tecnología: 106 intervenciones de Cirugía General, 59 de Urología y 48 de Ginecología.

En el ámbito de Cirugía General, el sistema se utiliza en cirugía colorrectal, gástrica (estómago), bariátrica (para reducir el tamaño del estómago), hepatobiliopancreática (hígado y páncreas) y de pared abdominal compleja. En Ginecología, aporta beneficios en ginecología general, oncológica, reproductiva y uroginecología. Por su parte, en Urología, los procedimientos que ofrecen mayores ventajas son la nefrectomía (extracción del riñón) parcial y total, la prostatectomía radical (extirpación de la próstata) y la cistectomía (vejiga) que además se desarrollan con una menor pérdida de sangre y una menor necesidad de hemoderivados.

Detalle del robot / Cedida

La cirugía robótica permite realizar procedimientos más sofisticados que mediante la vía laparoscópica convencional y reducir el número de procedimientos abiertos. Para los pacientes, entre sus principales beneficios se encuentran una menor morbilidad (enfermedad asociada), una hospitalización más corta, menos dolor postoperatorio, un retorno más temprano al trabajo y mejores resultados cosméticos en comparación con una operación abierta.

Especialistas

En el caso de los profesionales, el sistema proporciona una visión tridimensional de alta definición, libertad de manipulación y mayor destreza y precisión de la instrumentación robótica, lo que facilita la realización de maniobras laparoscópicas (a través de un tubo flexible) complejas y optimiza la visualización de las zonas a intervenir. Actualmente, once profesionales del Complejo Asistencial de Zamora están acreditados para utilizar el sistema Da Vinci: tres en Urología, cuatro en Cirugía General y del Aparato Digestivo y cuatro en Ginecología. Además, está prevista la incorporación progresiva de nuevos profesionales a medida que completen el periodo formativo reglado, con tres facultativos que iniciarán próximamente su capacitación.

Entre los principales hitos alcanzados se encuentran, la conservación del paquete neurovascular en las prostatectomías radicales (lo que permite mantener la función eréctil y la continencia urinaria) y la reconstrucción de la anastomosis uretrovesical sin fugas intraoperatorias (en las operaciones de extirpación de la próstata), además de los beneficios generales asociados a una menor incidencia de complicaciones y una mejor recuperación tras las intervenciones.

El Complejo Asistencial de Zamora continuará ampliando la actividad de cirugía robótica mediante la incorporación de nuevos procedimientos. Entre los objetivos previstos figuran técnicas de linfadenectomía pélvica (extracción de los ganglios linfáticos), nefrectomía (extracción de riñón) parcial transperitoneal o retroperitoneal, cistectomía radical (extirpación de la vejiga) y derivaciones intracorpóreas, además de cirugías reconstructivas y cirugía robótica del suelo pélvico.