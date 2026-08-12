Zamora pasa del lleno turístico al reto del retorno tras el eclipse

Zamora afronta el día del eclipse solar total con su oferta turística al completo y con la mirada puesta ya en lo que pueda ocurrir después. El fenómeno astronómico, que podrá verse esta tarde desde la provincia, ha disparado la demanda de alojamientos, restauración y experiencias, pero para la Diputación el verdadero reto será convertir esta oportunidad en futuras visitas.

El presidente en funciones de la institución provincial, Víctor López de la Parte, evita aventurar una cifra sobre el impacto económico que puede dejar el eclipse. "No tenemos ningún dato a día de hoy", señala, aunque sí pone sobre la mesa algunos indicadores que apuntan a una jornada de gran movimiento turístico. "Sí puedo decir una realidad objetiva a día de hoy y es que todos los establecimientos hoteleros y casas rurales de la provincia de Zamora están completos y al precio máximo al que han ofertado el alojamiento desde hace más de un año", afirma. Situación que se repite en los restaurantes, que también afrontan la jornada con todas sus mesas reservadas.

La demanda se ha extendido a las experiencias vinculadas al turismo gastronómico. Las bodegas que han preparado actividades especiales con motivo del eclipse han agotado sus plazas, al igual que las fincas rurales que ofrecen propuestas de maridaje. También las visitas guiadas organizadas por el Patronato de Turismo han registrado una elevada demanda. La Diputación de Zamora ha ampliado la oferta en distintos puntos de la provincia y las plazas disponibles están completas desde hace varios días.

"Estamos convencidos de que el retorno económico en el día de hoy supone una cantidad económica muy importante para la provincia de Zamora", subraya López de la Parte, quien insiste en que "el retorno económico del eclipse no solo queda en el día del eclipse".

Más allá del movimiento que pueda generar esta tarde, la Diputación quiere que el eclipse sirva como punto de partida para atraer visitantes durante los próximos meses y años. De este modo, el responsable del área de Turismo en la institución provincial incide en que la estrategia promocional desarrollada no se ha centrado únicamente en vender Zamora como lugar para contemplar el fenómeno astronómico sino que la intención ha sido utilizar el eclipse como escaparate para mostrar otros atractivos de la provincia como son su patrimonio cultural, su naturaleza y su gastronomía, subrayando la esencia e identidad propia del territorio como seña de diferenciación frente a otros destinos.

La idea es que quienes lleguen a Zamora atraídos por el fenómeno se lleven una buena impresión de la provincia y encuentren motivos para regresar. También que recomienden el destino a familiares, amigos o compañeros de trabajo. El turismo de estrellas y de naturaleza, el románico, el modernismo y la gastronomía son algunos de los productos que la Diputación espera que puedan beneficiarse de la visibilidad que está generando el eclipse.

"Lo que hemos buscado es que los turoperadores y las personas que nos vienen a ver conocieran todo lo que tenemos en Zamora", declara López de la Parte. Por ello confía en que la repercusión mediática conseguida en torno al eclipse tenga continuidad.

"Estamos convencidos es que las personas que nos vengan a ver hoy, que vengan a ver este minuto y medio que dura el eclipse en los mejores lugares para verlo en la provincia, se lleven un buen sabor de boca y quieran repetir o le hablen a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo de las excepcionalidades que han visto en la provincia de Zamora", expresa.