El tiempo en Zamora hora a hora este miércoles: así serán las condiciones meteorológicas en el momento del eclipse

Nadie a estas alturas es ajeno a que este miércoles, 12 de agosto, es el día del eclipse. Zamora lo afronta con una previsión meteorológica muy favorable que te permitirá disfrutar del acontecimiento en toda su plenitud, con un sol previsto de principio a fin y sin nubes, eso sí, con mucho calor y temperaturas altas durante la tarde.

La mañana ha arrancado ya con ambiente cálido ya que a las 10.00 horas la temperatura era de 23 grados que han subido hasta los 25 a las 11.00, 28 a las 12.00 y 31 grados a las 13.00. Desde ese momento, el calor empezará a apretar con fuerza: 34 grados a las 14.00, 36 a las 15.00 y 37 grados a las 16.00.

El tramo más caluroso llegará entre las 17.00 y las 18.00 horas, con 38 grados previstos en Zamora capital. A partir de ahí, el termómetro bajará muy poco: 37 grados a las 19.00 y también a las 20.00 horas, justo en la franja más esperada del eclipse.

El momentazo

La fase parcial comenzará a las 19.34 horas, cuando la previsión marca todavía un ambiente muy caluroso, con el cielo despejado y unos 37 grados. Es decir, no se esperan nubes que dificulten la observación en ese momento. El viento será flojo, de componente suroeste, por lo que tampoco parece que vaya a ser un problema.

El momento clave llegará alrededor de las 20.31 horas, cuando se producirá el máximo del eclipse. A esa hora, Zamora seguirá con cielo despejado y temperaturas aún muy elevadas, entre los 36 y 37 grados. El eclipse puede añadir una bajada extra, pero no conviene esperar un desplome enorme. NASA señala que en un eclipse total la temperatura puede caer alrededor de 10 ºF, es decir, unos 5 grados perceptibles.

El tiempo en Zamora este 12 de agosto. / Aemet

A las 21.00 horas se esperan 34 grados, a las 22.00 bajará a 31 y a las 23.00 rondará los 29 grados.

La previsión, por tanto, juega a favor de quienes quieran observar el fenómeno: sol, ausencia de nubosidad y viento débil. La principal dificultad no será meteorológica, sino de ubicación. Como el eclipse se producirá al final de la tarde, será fundamental buscar un punto con buena visibilidad hacia el oeste, sin edificios, árboles, lomas ni obstáculos que puedan tapar el Sol cuando esté bajo.

También habrá que tener en cuenta el calor. Aunque la cita astronómica llegue a última hora de la tarde, Zamora seguirá rozando valores muy altos, por lo que conviene llevar agua, gorra, protección solar y evitar esperas prolongadas al sol sin sombra.

L. G.

Lo primero, tu seguridad

La recomendación más importante sigue siendo la seguridad visual: durante las fases parciales hay que usar siempre gafas homologadas para eclipses. Las gafas de sol normales no sirven. Solo durante la totalidad, si el sol queda completamente cubierto, se puede mirar sin protección durante ese brevísimo intervalo. En cuanto reaparezca el primer brillo, las gafas deben volver a ponerse de inmediato.