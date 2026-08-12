El polígono Zamora Norte aumenta su coste: estos son los motivos

La urbanización del polígono industrial de Monfarracinos costará 1,2 millones más de lo previsto, el importe de un modificado del proyecto que ha sido aprobado por Somacyl para una obra que pasará a valer 12,5 millones de euros. En principio el modificado del proyecto no supondrá una ampliación del plazo de ejecución, fijado en 18 meses a contar desde la formalización del contrato, el 7 de marzo de 2025, en favor de la UTE Contratas y Obras San Gregorio y Aviva Obras Integrales. Se trata de la urbanización del polígono inicial, no de la ampliación, que todavía está en trámite.

Fue el director de obra quien solicitó la aprobación del modificado, aceptado por Somacyl por los hallazgos del yacimiento Casasola y la necesidad de redimensionar algunas redes debido a la prevista ampliación del polígono industrial Zamora Norte.

La empresa pública sostiene que el proyecto de urbanización aprobado y licitado era completo, técnicamente correcto y respondía fielmente a las determinaciones del plan regional vigente en el momento de su redacción y licitación. Sin embargo, ha habido dos circunstancias que motivan el presente modificado, ambas sobrevenidas con posterioridad a la formalización del contrato y ajenas a la voluntad de Somacyl.

Por un lado, los sondeos arqueológicos realizados en septiembre de 2025 en el yacimiento inventariado Casasola, dentro de la parcela de Servicios Urbanos del Sector Zamora Norte 2, "arrojaron resultados positivos al localizarse tres tumbas (inhumaciones), lo que impone conservar dichos terrenos libres de edificación y modificar en consecuencia la delimitación de esa parcela dotacional".

Las repoblaciones de los reyes leoneses en la Edad Media en el siglo XII fueron el origen tanto de Monfarracinos como del despoblado de Casasola, donde han aparecido los restos arqueológicos.

Mayor capacidad

La segunda circunstancia proviene de la demanda de parcelas de industria extensiva de gran dimensión por parte de varias iniciativas empresariales, en número y superficie que exceden la capacidad de la ordenación original. Es el motivo que ha determinado que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio tramite una Modificación del Plan Regional PRAT que amplía en un 5,25 % el Sector Zamora Norte 1 y delimita el nuevo Sector Zamora Norte 3, de 484.757,63 metros cuadrados, lo que obliga a redimensionar viales y redes en los Sectores 1 y 2.

Como consecuencia técnica directa de esta redefinición de redes, “durante la ejecución de las obras se ha puesto de manifiesto que el trazado original de los emisarios de aguas residuales, proyectado en paralelo a la carretera CL-612, resultaba de difícil ejecución por los motivos referidos, por lo que, en coordinación con el organismo titular de dicha carretera, se ha optado por una solución alternativa y optimizada de trazado que permite además suprimir la estación de bombeo originalmente prevista para el Sector 2”.

Suministro de agua

En paralelo, Somacyl ha sacado a contratación la asistencia técnica para el abastecimiento de agua mancomunado de Monfarracinos y Coreses y Polígono industrial asociado a esta localidad. Incluye actuaciones como suministro de agua bruta al polígono, conducciones, estación de tratamiento de agua potable de bajo consumo eléctrico (ETAP), depósito regulador, diseño de captación de agua y la coordinación de seguridad y salud.

El objeto del contrato es: el diseño, la definición y la valoración de los elementos necesarios para la construcción de una instalación de tratamiento de agua que garantice el cumplimiento de los parámetros legales de calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Se trata de un contrato de 145.200 euros, con un plazo de ejecución de poco más de año y medio (19 meses): tres para el proyecto y el resto para asistencia técnica a la dirección de obra.

Los tramos en tubería a considerar son las conducciones a presión que circulan por gravedad a partir de un depósito de cabecera o captación, las impulsiones y posibles sifones intercalados a lo largo de alguna traza.

En este caso, también fue el proyecto de ampliación del polígono el que obligó a reconsiderar en diseño del abastecimiento de agua. Se mantiene el depósito regulador en Monfarracinos y su conexión con el área industrial Zamora Norte.

Sin embargo, se ha optado por que el suministro de agua no proceda del actual depósito regulador, planteando en su lugar una solución conjunta para los municipios de Monfarracinos y Coreses. Para ello se ha planteado la ejecución de un corredor de infraestructuras subterráneo que conectaría con un nuevo depósito regulador general que se plantea ubicar en parcelas de titularidad del Ayuntamiento de Coreses, y que conectaría tanto con el nuevo depósito previsto para el abastecimiento del área industrial Zamora Norte como con el Depósito Regulador del Polígono Industrial de Coreses.

Por esa zanja no se meterá solo la tubería de agua, sino que se reservaría una banda de diez metros para poder llevar otros servicios y canalizaciones pare el nuevo área industrial como el gas o la energía eléctrica.