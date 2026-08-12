Pico de Pájaro o Muela Quebrada: los extraños nombres que el callejero de Zamora le da a las vías del polígono de La Hiniesta

El callejero de Zamora también tiene sus rarezas. Las tiene en toda la ciudad pero hoy ponemos el foco en el polígono de La Hiniesta, una de las zonas industriales por excelencia de la capital, para descubrir nombres que llaman la atención a pesar de ser pocas -pero largas- las calles que acoge: Pico de Pájaro, Muela Quebrada, Alto de la Albillera o camino de la Lobata.

Son nombres que suenan a monte, a relieve y a paraje en mitad de naves, talleres, almacenes y camiones, tal y como alude el topónimo Muela Quebrada que nada tiene que ver con una llamada al dentista sino con este tipo de meseta pequeña o cerro que en castellano suena también a loma o pieza de piedra. Lo mismo ocurre con Alto de Albillera, que también tiene que ver con el terreno. Una albillera puede entenderse como una zona de tierra blanquecina o clara, vinculada al color albo, blanco. Es decir, un nombre que probablemente nace de la apariencia del suelo, de la manera en que los vecinos identificaban un pago, una loma o un punto concreto del paisaje antes de que la industria llegara a ocuparlo todo.

También aparece el camino de la Lobata, con ese eco rural como nombre heredado de cuando aquel entorno se reconocía más por sus caminos, sus tierras y sus referencias naturales que por las naves industriales actuales.

Calles del polígono de La Hiniesta / Google Maps

La ampliación del polígono: de relieve a agricultura

Tres de los grandes polígonos industriales de la provincia de Zamora se encuentran en la capital: La Hiniesta I, La Hiniesta Ampliación y Los Llanos, este último, al sur del río Duero. La ampliación del polígono de La Hiniesta se inauguró en el año 2008 fruto de un convenio firmado en el año 2000 entre el Ayuntamiento de Zamora y la Entidad Estatal de Suelo (SEPES). La dotación empresarial obedeció al éxito del polígono industrial de La Hiniesta, que llevó a tomar la decisión de ampliar este espacio industrial con la urbanización del Polígono de La Hiniesta Ampliación, al otro lado de la avenida del Cardenal Cisneros, entre el corredor de Roales y la carretera de La Hiniesta. La nueva dotación de suelo industrial supuso la incorporación de 22,6 hectáreas para incrementar la actividad industrial de Zamora, si bien lo hizo en un mal momento para la economía marcado por la crisis financiera que lastró el desarrollo de esta nueva zona industrial al norte de la ciudad.

Sementera, Trillo o Siega: homenaje al campo

Volviendo a lo que nos ocupa -el callejero-, en el polígono de La Hiniesta Ampliación el tono cambia y saltamos del relieve de La Hiniesta I a la óptica del campo y la agricultura, con calles como La Sementera, El Trillo, La Artiga, La Nava y La Siega. Un pequeño vocabulario agrario convertido en callejero a modo de homenaje al campo.

La sementera, por ejemplo, es el tiempo sembrar, especialmente cereales. Es una palabra de calendario rural, de tierra preparada y de espera. El trillo, por su parte, era el apero utilizado para separar el grano de la paja, una pieza fundamental en las eras antes de la mecanización agrícola. La siega remite directamente al corte de la mies, al momento de recoger el cereal cuando ya está maduro.

Más curiosa puede resultar artiga, un término menos habitual que hace referencia a un terreno que se rotura o se prepara para el cultivo, muchas veces ganado al monte o a la maleza. Y nava es una palabra muy presente en la toponimia castellana que suele designar una llanura, una zona baja o una tierra húmeda entre elevaciones, apta para pastos o cultivos.

Así, el callejero industrial de Zamora conserva una pequeña memoria del paisaje.