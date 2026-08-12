Dos mil personas sienten la "magia" del eclipse en el Castillo de Zamora

Una niña probándose las gafas le pregunta a su madre si se las podrá quitar en algún momento mientras otro hombre cerca de ellas enseña a sus familiares el efecto cámara oscura. A su lado, grupos y más grupos de gente que han optado por los Jardines del Castillo de Zamora para contemplar el eclipse solar total. Alrededor de dos mil personas, muchas de las cuales han montado su particular "pícnic" para disfrutar del gran momento. Los más previsores se acercaban al lugar más de dos horas antes para "coger un buen sitio".

La espera se sobrelleva con paraguas, sombrillas, sillas, mantas en el suelo y neveras con refrigerios. Vecinos de la ciudad de Zamora que se entremezclan con muchos turistas llegados de distintos puntos del país junto a otros de Portugal o, incluso, procedentes de Inglaterra como Jilliam, quien afirma que optó por Zamora porque fue uno de los lugares que vio en Internet que eran mejores para la observación.

Multitud de personas esperan el momento del eclipse en los jardines del Castillo de Zamora. / Victor Garrido / LZA

Al igual que Ana y Álvaro, que han venido desde el municipio portugués de Guarda. "No conocíamos la ciudad y teníamos mucha curiosidad porque es muy bonita", revelan. Buena impresión que también se llevan los barceloneses Ricardo, Aurora, Isabel y Félix. "Estábamos en un pueblecito de Cáceres y era lo más cercano que teníamos para verlo completo", comentan.

Experiencia que no ha defraudado, tal y como confirmaron los aplausos y vítores que se pudieron escuchar cuando la luna ocultó por completo el sol. "Ha sido un momento mágico", "impresionante", "cuando te quitas las gafas y ves el halo, es precioso", dicen emocionados los cuatro a los que les hubiera gustado que hubiera durado "un poquito más".

Niños y mayores observan el eclipse en los jardines del Castillo de Zamora. / Victor Garrido / LZA

Emotivo momento también para Mónica y José Manuel que han venido a Zamora desde Salamanca. "Ha sido espectacular. Aunque estemos al lado, no conocíamos realmente Zamora y nos ha encantado la ciudad, pensamos volver en septiembre", avanzan.

"Muy bonito e increíble", son otras de las calificaciones que ofrece el joven zamorano David que ha ido a verlo con un grupo de amigos. "Una maravilla", añade Maribel que ha disfrutado del momento "perfecto" junto a su hijo Ángel. "Ha sido una pasada", dice él. Corto pero muy intenso para todos. "Espectacular, sobre todo la parte de que ya ha quedado más que un último suspiro, esa ha sido la más emocionante", confiesa Manuel que ha venido desde Sevilla.

Momento histórico que, sin duda, cumplió las expectativas de los espectadores que eligieron esta encantadora zona de la ciudad de Zamora.