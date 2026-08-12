Llegó el día: cómo ver el eclipse en la provincia de Zamora

Elegir un buen punto de observación es fundamental para no perderse detalle del eclipse de sol. No hay que olvidarse las gafas homologadas en casa.

Excepto el suroeste (lo que esté por debajo de la línea imaginaria entre Alcañices y Fuentesaúco, aproximadamente), en el resto de la provincia se verá, entre los 20 segundos de la capital y el casi minuto y medio de Benavente, por poner dos casos extremos.

El eclipse se verá en buena parte de Zamora, de las 19.42 a las 21.19

En todos estos municipios (Sanabria, la capital, todo el norte provincial, Tierra de Campos o Toro y Comarca) se ve el eclipse. Es mejor elegir zonas orientadas a la puesta de sol, el oeste, y sin obstáculos, ya que en el último momento tener delante un edificio o un árbol puede estropear el momento.

El eclipse se verá en buena parte de Zamora, de las 19.42 a las 21.19

Hay que acercarse hasta el lugar elegido hacia las ocho menos veinte. Enseguida empezaremos a ver , siempre con las gafas puestas, cómo la luna se va poniendo en el círculo del sol. Las gafas se ponen mirando el dirección contraria o al suelo, es decir, no cuando ya estamos mirando al sol.

Es mejor no pasar mucho tiempo seguido mirando, nunca más de un minuto, pasado el cual es mejor apartar la vista y quitarse las gafas. Transcurridos dos minutos de descanso se puede volver a echar otra mirada. Hay mucho tiempo para ver el eclipse.

El eclipse se verá en buena parte de Zamora, de las 19.42 a las 21.19

De hecho la luna va comiendo terreno al disco solar hasta las 20.30-20.31 horas. En ese momento y durante 20 segundos (capital), un minuto (Toro) o casi minuto y medio (Benavente) el sol desaparece y se puede ver el aura, la corona solar.

Ese momento se puede mirar sin gafas, solo cuando esté oscuro del todo, pero con mucho cuidado, ya que dura muy poco y hay que ponerse las gafas antes de que asome de nuevo la luz. En cuanto reaparece el primer destello de luz solar, conocido como efecto «anillo de diamante», hay que volver a las gafas.

La luna se va retirando y hacia las nueve y veinte todo termina.

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