Un joven extremeño lleva la reapertura de la Ruta de la Plata por Zamora al Parlamento Europeo

La histórica reivindicación por el tren de la Ruta de la Plata ha irrumpido en las instituciones comunitarias con un contundente tono de protesta generacional. Juan Javier Sánchez Grano de Oro, estudiante de Biotecnología de 22 años natural de Badajoz, ha intervenido ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) en defensa de la petición 1301/2024, denunciando el desmantelamiento ferroviario del oeste peninsular como un «castigo consciente» y no como una fatalidad geográfica.

Durante su alegato ante la Eurocámara, Sánchez reprochó duramente las dilaciones de las Administraciones y la falta de voluntad política para acometer la reapertura del tramo Plasencia-Astorga, calificado como la espina dorsal indispensable para articular económicamente el oeste español.

"Sin tren, Europa es una ficción en el oeste"

Frente al horizonte técnico fijado por el Gobierno central para el año 2050, la intervención acusó al Ejecutivo español de escudarse tras "el paraguas de la imposibilidad presupuestaria" mientras incumple de forma flagrante los artículos 170 y 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), normativas comunitarias de obligado cumplimiento que imponen la reducción de la disparidad entre regiones y el desarrollo de infraestructuras en territorios azotados por la despoblación.

"No venimos a pedir limosna ni subvenciones asistenciales; venimos a ejercer un acto de legítima defensa y de rebeldía generacional contra décadas de abandono", aseveró el joven extremeño durante su exposición. "Mientras las grandes capitales europeas diseñan un mañana hiperconectado, el oeste peninsular sufre un muro invisible que vacía nuestros pueblos y apaga nuestra economía en un invierno demográfico irreversible".

Impacto económico y una enérgica defensa de "quedarse en la tierra"

El núcleo de la intervención argumenta que la pérdida de un eje ferroviario continuo entre el norte y el sur de España no solo priva al territorio de un corredor estratégico de mercancías y movilidad descarbonizada, sino que asfixia de forma directa la capacidad de atraer inversiones industriales, frenando la creación de valor y tejido empresarial.

Sánchez situó el foco en el drama social que supone para miles de jóvenes extremeños, zamoranos, leoneses o salmantinos verse empujados a abandonar sus lugares de origen para poder tener un proyecto de vida digno.

"Siempre se nos dice a los jóvenes que somos el futuro, pero somos el presente. Para que la juventud pueda quedarse a emprender, innovar y trabajar en su propia tierra hacen falta infraestructuras del siglo XXI. Sin conexiones no hay desarrollo económico, y sin economía no hay posibilidad de arraigo", incidió.

Próximos pasos e investigación abierta

Tras la defensa del texto, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha mantenido abierta la solicitud de investigación para requerir nuevos informes a las autoridades españolas y vigilar el compromiso de los fondos comunitarios de desarrollo regional (FEDER) destinados a la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T). La iniciativa busca mantener la presión legal e institucional para exigir la reducción de los plazos de ejecución del eje Plasencia-Astorga.