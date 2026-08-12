El eclipse en Zamora capital: ¡Cielos, qué espectáculo!

No hay dinero en el mundo que pueda pagar un espectáculo como el que se pudo ver desde Zamora. El eclipse de sol colmó con creces todas las expectativas y el fenómeno astronómico, mil veces explicado, hasta la hartura en las últimas semanas, triunfó porque es de las cosas que no pueden describirse con palabras.

La gente no se quedó en casa. Quien más quien menos ya tenía echado el ojo a un lugar adecuado para ver el eclipse y los turistas que veraneaban a menos de cien kilómetros a la redonda echaron mano de las aplicaciones de Internet para buscar un buen lugar donde ver el fenómeno. Les indicaba, claro, Zamora, como un lugar donde hacer turismo y a la vez ver un fenómeno único, que no se repetirá hasta dentro de más de dos siglos.

Castillo, Puente de Piedra, miradores, San Bernabé, todo el ocaso que da hacia el bosque de Valorio, la playa de los Pelambres, incluso cientos de domicilios particulares orientados al oeste sirvieron como lugares de observación.

El fotógrafo Luis Blanco se prepara para fotografiar el eclipse desde el Puente de Piedra, usado como punto de observación por muchas personas / Víctor Garrido

En la ciudad vivieron el eclipse los empadronados y también muchos de los hijos de la diáspora, junto a forasteros que quizá no hayan venido "a peto" a la ciudad pero aprovecharon que el Duero pasa por Zamora para no perderse el espectáculo. Auxi Pérez y Francisco Padrón, esperaban en el Puente de Piedra a que la luna se interpusiese en el camino del sol. Llegaban de Fuerteventura, en las Canarias en un periplo que les llevaba por estos lares, Zamora, León y Salamanca.

Un poco más adelante, un fotógrafo, Luis Blanco, que tenía estudiada la foto que quería: la del eclipse total con la silueta de la Catedral y el Casco Antiguo. Llevaba un filtro de un millón de pasos, que en el argot significa de lo mejor para este tipo de instantáneas.

Auxi Pérez y Francisco Padrón, de Fuerteventura / Víctor Garrido

Un poco más adelante, en la orilla del río, tres chicas de Paraguay tampoco se querían perder el espectáculo: Lucía Bedoya, Victoria Green y Karina Vera y Aragón. Una de ellas estudia un MBA en Salamanca y junto a las amigas de visita se habían desplazado hasta la ciudad para no perderse el fenómeno.

La gente observó tranquilamente el eclipse en Los Pelambres. Los habituales se daban un chapuzón, las ocas se acercaban a la orilla para ver si pescaban algo (de comida humana, no de peces), y no se veía demasiada ansia por mirar al cielo. Alguno había que tenía las gafas en su poder, pero tenía verdadera aversión a mirar al cielo no vaya a ser que se cumplieran en sus ojos las amenazas de ceguera que se cernían sobre quienes osasen mirar el eclipse sin protección.

Tres amigas paraguayas vieron el eclipse desde Los Pelambres / Victor Garrido / LZA

La ventaja de los avances astronómicos es que acertaron en la hora, minuto y segundo en que la luna iba a empezar a interponerse en el camino del sol. Se veía el avance del eclipse, seguido por los espectadores siempre tranquilos, mirando solo lo imprescindible para después apartar los ojos y repetir la jugada un rato después. Daba tiempo a charlar con los acompañantes, tomarse algo en el chiringuito y jugar con los chavales, o las mentadas ocas y sus amigos los patos y ver, a la vez, el fenómeno solar.

Quedaba solo una porción de sol similar a la luna en cuarto menguante pero seguía siendo de día. Apenas se fue notando, pocos minutos antes de las ocho y media, una leve calima que enmarañaba el ambiente y que refrescaba un poco. Y casi de repente, todo acabó en la oscuridad. No fue una noche cerrada, pero sí veinte segundos de oscuridad total que dejó a todo el mundo con la boca abierta.

El golpe de efecto arrancó vítores y aplausos en la playa urbana de Zamora aunque toda la ribera, desde el Puente de Piedra estaba llena de aficionados que habían elegido un lugar privilegiado para ver el espectáculo que no se volverá a repetir en la vida de ninguno de los observadores.

Vista del eclipse desde Los Pelambres / Victor Garrido / LZA

Datos a destacar: todo el mundo llevaba sus correspondientes gafas, sabía lo que tenía que hacer y de hecho la gente se comportó de manera sumamente prudente. Hubo quien intentó la foto utilizando como filtro de la cámara del móvil las gafas para la vista, aunque se desconoce el resultado de la instantánea y del aparato.

Plaza Mayor y balance

La gente prefirió buscarse los sitios para ver el eclipse en tanto que la idea de la pantalla en la Plaza Mayor quedó un poco deslucida, aunque tuvo su público.

El concejal de Seguridad Ciudadana, David Gago, destacó que dispositivo especial puesto en marcha para el eclipse se ha desarrollado con normalidad y sin incidencias.

Observando en eclipse en la Plaza Mayor. | VÍCTOR GARRIDO

La afluencia de público "se ha producido de forma ordenada y escalonada, facilitando el desarrollo del operativo y evitando concentraciones excesivas. Asimismo, las personas asistentes se han distribuido entre los diferentes puntos previstos para la observación, lo que ha contribuido al buen funcionamiento del dispositivo", señaló el edil.

El operativo ha contado con la participación de la Policía Municipal y del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Zamora, que han trabajado durante toda la jornada para garantizar la seguridad y atender las necesidades derivadas de la celebración.

Autobús especial para ver el eclipse / Alba Prieto

También se ha registrado un importante uso del servicio especial de autobús urbano habilitado para la jornada especialmente en las primeras salidas, que ha facilitado los desplazamientos de la ciudadanía hasta los diferentes puntos de observación y ha contribuido a una llegada y salida escalonada de los asistentes.

Desde el Ayuntamiento de Zamora "agradecemos el trabajo" a los profesionales implicados, "así como a la ciudadanía por su comportamiento responsable, que ha permitido que la jornada se desarrollara con total normalidad", concluyó el concejal responsable del dispositivo.