La espera de meses, los viajes, las horas de preparación y hasta los tres años de planificación de algunos grupos quedaron reducidos a poco más de un minuto. Y, sin embargo, para quienes ayer se reunieron en los Paseos de la Mota de Benavente, uno de los puntos oficiales de observación en la provincia de Zamora para contemplar el eclipse solar total, el tiempo fue suficiente. La totalidad pasó rápido, pero dejó una sensación entre los asistentes de que había merecido la pena. "Ha sido impresionante", "espectacular" o "mucho mejor de lo que nos habían dicho" fueron algunas de las sensaciones que se repetían una vez quela ocultación total d el Sol tras la Luna finalizó para ir recuperando, poco a poco su estado habitual.

El eclipse dejó imágenes como esta, en los Paseos de La Mota de Benavente. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Miles de personas llegaron desde lugares muy diferentes y durante unos instantes compartieron exactamente lo mismo, la sensación de estar ante algo extraordinario.

La experiencia no fue únicamente la de ver cómo la Luna ocultaba el Sol. La llegada de la totalidad trajo consigo un cambio repentino en el ambiente, en la luz y en la percepción del paisaje. La oscuridad fue solo una parte de lo ocurrido. Las conversaciones que se habían ido sucedidendo durante la parcialidad, se fueron silenciando. Las sombras de los árboles de La Mota se movían, fue haciéndose patente el cambio de tonalidad y la aparición de elementos que durante el resto del día permanecen ocultos hicieron que muchos de los presentes vivieran esos instantes con una mezcla de sorpresa y emoción. Hubo vítores y aplausos y mucha emoción en La Mota.

El eclipse hace historia en Benavente con visitantes de medio mundo

Entre las miles de personas que eligieron Benavente había quienes llegaban por primera vez a un eclipse total y también auténticos cazadores de estos fenómenos. Desde las once y media de la mañana en el mirador de La Mota ya se fueron asentando los primeros trípodes, y también sillas de campo y sombrillas para coger el mejor sitio para ver este fenómeno único.

Fran, llegado desde Sevilla, explicaba que quienes ya habían contemplado anteriormente un eclipse y tenía claro que era una experiencia que no podía perderse. Después de vivirlo en La Mota, las expectativas quedaron cumplidas. "La gente que ha visto un eclipse total tiene claro que es algo espectacular y solo con esto yo creo que es motivo suficiente para venir a verlo a Benavente".

El eclipse hace historia en Benavente con visitantes de medio mundo

También Alberto llegó desde Valencia. Él pasa el verano en la zona porque su madre tiene residencia en Santa Marta de Tera. Llegó a Benavente alrededor de las 16.30 horas y esperó allí el momento que llevaba tiempo marcado en el calendario. Como él, fueron muchos los que adelantaron su llegada para asegurarse un lugar desde el que contemplar el cielo. En los paseos, más resguardados del sol, familias enteras de franceses, norteamericanos o ingleses.

La ciudad se convirtió así en un particular cruce de caminos. Paul, fotógrafo profesional procedente de Portugal, viajó acompañado por un amigo aficionado a la astronomía porque ambos consideraban Benavente "el mejor observatorio". Su presencia resume bien el carácter internacional que adquirió la jornada.

El eclipse hace historia en Benavente con visitantes de medio mundo

Desde Portugal, pero también desde Estados Unidos, Finlandia, Islandia o Chile llegaron aficionados que buscaron en la ciudad un lugar adecuado para contemplar la totalidad. Entre ellos se encontraba Bruno, integrante de Urania, una organización vinculada a aficionados a la astronomía que recorre el mundo siguiendo eclipses. En Benavente se reunieron 50 personas de este grupo, divididas en dos grupos de viaje.

Llevaban tres años preparando este desplazamiento. No era una excursión improvisada, sino parte de una actividad que les ha llevado a organizar viajes para seguir diferentes eclipses. La elección de Benavente respondía a las condiciones del lugar. "La vista es formidable", explicaba Bruno antes del fenómeno, destacando especialmente que se trata de una zona abierta, "libre de edificios", y con espacio suficiente para desplegar todo el material.

El eclipse hace historia en Benavente con visitantes de medio mundo

Cuatro cámaras y diferentes sistemas formaban parte de su equipamiento. Bruno ya había visto antes el eclipse total en Chile, con una duración de cuatro minutos y explicaba las sensaciones que poco después quería volver a vivir en Benavente, en un "paraje ideal". Para quienes llevan años siguiendo eclipses, cada totalidad es diferente y cada una ofrece una oportunidad que no vuelve a repetirse.

Lo sabe bien Javi Sánchez, fotógrafo profesional especializado en fotografía del cielo. Para él, el eclipse suponía un reto completamente nuevo. "Un atardecer lo puedes ensayar. Una noche, una puesta de sol. Esto no lo puedes ensayar", explicaba mientras preparaba sus equipos. Había realizado pruebas, pero sabía que el momento decisivo solo tendría una oportunidad.

El eclipse hace historia en Benavente con visitantes de medio mundo

La experiencia también estaba en las sensaciones que acompañaron a la totalidad. Bruno explicaba antes del eclipse que la reducción de la luz permite observar fenómenos especiales, como las sombras en movimiento, el anillo de diamante, las perlas de Baily, la corona solar o las protuberancias. Elementos que, durante unos segundos, convierten el cielo en un espectáculo completamente diferente. Y así se vivió en Benavente.

Y fueron precisamente esos segundos los que terminaron concentrando toda la emoción acumulada durante la jornada. La Mota quedó pendiente del cielo mientras la totalidad avanzaba y, durante un breve intervalo, Benavente dejó atrás el ritmo habitual de una tarde de agosto. Se escucharon vítores y aplausos y manifestaciones de emoción entre las miles de personas presentes en La Mota.

Para Víctor López de la Parte, diputado de Turismo, el resultado supone además la culminación de casi 30 meses de promoción. Durante la jornada pudo comprobar personalmente la presencia de visitantes de diferentes nacionalidades y considera que la llegada de personas desde lugares tan alejados demuestra que Benavente y la provincia de Zamora han conseguido situarse en el mapa del eclipse. La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, mostró también su emoción ante el evento extraordinario que ha permitod mostrar el patrimonio local.

El eclipse hace historia en Benavente con visitantes de medio mundo

En Benavente otros puntos estratégicos desde donde se vio a la perfección el eclipse con la llegada de numerosos extranjeros han sido la zona de La Rosaleda y la de Las Dibujas en el barrio San Isidro.

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El eclipse terminó, las cámaras dejaron de disparar y el cielo recuperó poco a poco su apariencia habitual. La totalidad había durado muy poco, pero para quienes la vivieron desde Benavente quedó la certeza de que la espera había merecido la pena. n