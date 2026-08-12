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DIRECTO | Zamora disfruta un fenómeno astronómico único: sigue la última hora del eclipse aquí
Te contamos minuto a minuto lo que sucede en el eclipse de sol en Zamora
Zamora vive este miércoles, 12 de agosto, el primer eclipse solar total en más de cien años. Un fenómeno astronómico único que además espera ser un revulsivo para el turismo starlight en la provincia. Aquí encontrarás todo lo relativo al gran acontecimiento desde el enfoque más local, el más cercano a ti: el zamorano.
¡Disfrútalo!
Tania Sutil
Los siete lugares idóneos para verlos en Zamora capital
Zamora se prepara para mirar al cielo en uno de los momentos más esperados de los próximos años: el eclipse solar de este 12 de agosto de 2026. Pero para disfrutarlo bien no bastará con salir a la calle y levantar la vista. En la capital habrá que elegir con cuidado el lugar de observación, porque el sol estará bajo sobre el horizonte y orientado hacia el poniente, por lo que cualquier edificio, árbol, ladera o sombra puede estropear el instante clave.
Puntos recomendados en Zamora CAPITAL
- Avenida Cardenal Cisneros: Coordenadas: 41.519106, -5.761271
- La Lobata: Coordenadas: 41.511424, -5.754281
- Avenida de la Frontera: Coordenadas: 41.510062, -5.766845
- Parada del Molino: Coordenadas: 41.508977, -5.753664
- Paseo de las Vistillas: Coordenadas: 41.508335, -5.754909
- Plaza de la Catedral: Coordenadas: 41.499936, -5.756117
- Parque del Castillo: Coordenadas: 41.500416, -5.755185
Leticia Galende
Autobuses gratuitos
La Plaza de Alemania será el punto de salida de los autobuses que trasladarán a los ciudadanos hasta las distintas ubicaciones que el Ayuntamiento de Zamora ha seleccionado como las mejores para ver el eclipse total de sol que se producirá el próximo 12 de agosto. El servicio especial de transporte público será gratuito y comenzará a funcionar desde las siete horas de la tarde.
El autobús recorrerá la Ronda de la Feria, siguiendo por la calle Puebla de Sanabria, donde hará una parada en su lugar habitual. Después, continuará por la Cuesta de la Morana, carretera de la Hiniesta y llegará al centro de Salud Parada del Molino, donde hará una primera parada. El autobús continuará después su trayecto hasta el polígono de la Hiniesta, teniendo otra parada en el entorno de la calle de la Lobata, "otro punto interesante para ver el eclipse", apunta. El recorrido prosigue por Cardenal Cisneros junto al depósito de agua, otra de las localizaciones para ver el eclipse sin sombras. A continuación, el autobús hará otra parada en el cruce del polígono La Hiniesta 2 para bajar por la venida de Galicia y regresar a la Plaza de Alemania.
La ruta tendrá una duración de unos doce minutos, con lo cual, dependiendo del tráfico, cada diez o quince minutos saldrá uno de los dos autobuses habilitados para la ocasión. El servicio estará activo hasta las diez horas de la noche con el objetivo de facilitar los desplazamientos y evitar el uso de vehículos.
Tania Sutil
El tiempo en Zamora minuto a minuto: 5 grados menos en el "momentazo"
Nadie a estas alturas es ajeno a que este miércoles, 12 de agosto, es el día del eclipse. Zamora lo afronta con una previsión meteorológica muy favorable que te permitirá disfrutar del acontecimiento en toda su plenitud, con un sol previsto de principio a fin y sin nubes, eso sí, con mucho calor y temperaturas altas durante la tarde.
La fase parcial comenzará a las 19.34 horas, cuando la previsión marca todavía un ambiente muy caluroso, con el cielo despejado y unos 37 grados. Es decir, no se esperan nubes que dificulten la observación en ese momento. El viento será flojo, de componente suroeste, por lo que tampoco parece que vaya a ser un problema.
El momento clave llegará alrededor de las 20.31 horas, cuando se producirá el máximo del eclipse. A esa hora, Zamora seguirá con cielo despejado y temperaturas aún muy elevadas, entre los 36 y 37 grados. El eclipse puede añadir una bajada extra, pero no conviene esperar un desplome enorme. NASA señala que en un eclipse total la temperatura puede caer alrededor de 10 ºF, es decir, unos 5 grados perceptibles.
Valentina Raffio
¿Hace un trivial?
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Tania Sutil
El chef José Andrés, en Castroverde de Campos
El eclipse total de sol ha traído hasta Zamora a uno de los chefs españoles más reconocidos del mundo. El mítico José Ramón Andrés Puerta, más conocido como José Andrés, ha recalado en Castroverde de Campos, donde se encuentra junto al también chef zamorano Luis Alberto Lera, al frente de su conocido restaurante en la localidad.
El cocinero asturiano, afincado desde hace años en Estados Unidos, ha llegado a tierras zamoranas acompañado por una veintena de amigos, muchos de ellos procedentes del país norteamericano. Su visita se produce además después de haber estado en el Valle de Iruelas, una zona marcada estos días por el incendio, antes de desplazarse hasta Zamora para vivir uno de los acontecimientos astronómicos más esperados.
Tania Sutil
La oferta turística de Zamora, al completo
Zamora afronta el día del eclipse solar total con su oferta turística al completo y con la mirada puesta ya en lo que pueda ocurrir después. El fenómeno astronómico, que podrá verse esta tarde desde la provincia, ha disparado la demanda de alojamientos, restauración y experiencias, pero para la Diputación el verdadero reto será convertir esta oportunidad en futuras visitas.
El cielo de Zamora se prepara para vivir uno de esos momentos mágicos. El eclipse solar convierte la tarde en una cita excepcional, de esas que obligan a levantar la vista, buscar un buen horizonte y recordar que, a veces, la naturaleza todavía sabe detenernos durante unos segundos.
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