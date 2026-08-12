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DIRECTO | Zamora disfruta un fenómeno astronómico único: sigue la última hora del eclipse aquí

Te contamos minuto a minuto lo que sucede en el eclipse de sol en Zamora

Así será el eclipse total solar en España: a qué hora es, mapa y mejores lugares para verlo / Sara Fernández

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Alejandro Bermúdez

Tania Sutil

Zamora vive este miércoles, 12 de agosto, el primer eclipse solar total en más de cien años. Un fenómeno astronómico único que además espera ser un revulsivo para el turismo starlight en la provincia. Aquí encontrarás todo lo relativo al gran acontecimiento desde el enfoque más local, el más cercano a ti: el zamorano.

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