DIRECTO | Zamora disfruta un fenómeno astronómico único: sigue la última hora del eclipse aquí

Autobuses gratuitos

La Plaza de Alemania será el punto de salida de los autobuses que trasladarán a los ciudadanos hasta las distintas ubicaciones que el Ayuntamiento de Zamora ha seleccionado como las mejores para ver el eclipse total de sol que se producirá el próximo 12 de agosto. El servicio especial de transporte público será gratuito y comenzará a funcionar desde las siete horas de la tarde.

El autobús recorrerá la Ronda de la Feria, siguiendo por la calle Puebla de Sanabria, donde hará una parada en su lugar habitual. Después, continuará por la Cuesta de la Morana, carretera de la Hiniesta y llegará al centro de Salud Parada del Molino, donde hará una primera parada. El autobús continuará después su trayecto hasta el polígono de la Hiniesta, teniendo otra parada en el entorno de la calle de la Lobata, "otro punto interesante para ver el eclipse", apunta. El recorrido prosigue por Cardenal Cisneros junto al depósito de agua, otra de las localizaciones para ver el eclipse sin sombras. A continuación, el autobús hará otra parada en el cruce del polígono La Hiniesta 2 para bajar por la venida de Galicia y regresar a la Plaza de Alemania.

La ruta tendrá una duración de unos doce minutos, con lo cual, dependiendo del tráfico, cada diez o quince minutos saldrá uno de los dos autobuses habilitados para la ocasión. El servicio estará activo hasta las diez horas de la noche con el objetivo de facilitar los desplazamientos y evitar el uso de vehículos.