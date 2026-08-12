DIRECTO | Última hora del eclipse en Zamora: vuelve a amanecer en la provincia después de ver la corona solar

Las mejores imágenes del eclipse desde la muralla y la Catedral

Muchísima gente espera ya en los jardines del Castillo de Zamora. Paraguas, sillas, mantas desplegadas en el suelo y neveras para disfrutar del gran momento.

Mientras esperan, muchos se prueban las gafas, otros juegan a las cartas, leen un libro o toman un refrigerio para sobrellevar las altas temperaturas de la jornada.