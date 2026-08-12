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DIRECTO | Última hora del eclipse en Zamora: vuelve a amanecer en la provincia después de ver la corona solar

Te contamos minuto a minuto lo que sucede en el eclipse de sol en Zamora

La corona solar, vista desde Benavente.

La corona solar, vista desde Benavente. / José Luis Fernández

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Alejandro Bermúdez

Tania Sutil

Oliva Conde

Eva Ponte

Irene Gómez

Carlos Gil Andrés

Zamora vive este miércoles, 12 de agosto, el primer eclipse solar total en más de cien años. Un fenómeno astronómico único que además espera ser un revulsivo para el turismo starlight en la provincia. Aquí encontrarás todo lo relativo al gran acontecimiento desde el enfoque más local, el más cercano a ti: el zamorano.

¡Disfrútalo!

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