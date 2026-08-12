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DIRECTO | Última hora del eclipse en Zamora: vuelve a amanecer en la provincia después de ver la corona solar
Te contamos minuto a minuto lo que sucede en el eclipse de sol en Zamora
Zamora vive este miércoles, 12 de agosto, el primer eclipse solar total en más de cien años. Un fenómeno astronómico único que además espera ser un revulsivo para el turismo starlight en la provincia. Aquí encontrarás todo lo relativo al gran acontecimiento desde el enfoque más local, el más cercano a ti: el zamorano.
¡Disfrútalo!
R. G. / O. C.
Toro se llena de visitantes de cara al eclipse
En los minutos previos al eclipse, las inmediaciones de Toro se llenan con motivo de este gran fenómeno
Leticia Galende
El eclipse, desde la Plaza Mayor de Zamora
En la Plaza Mayor no hay mucha afluencia de público. La mayor parte de las sillas habilitadas para ver la retransmisión del eclipse desde la pantalla instalada para la ocasión están vacías. En las terrazas, están los que han preferido poder tomarse algo mientras llega el momento. En general, gente de mayor edad o con problemas de movilidad que han optado por verlo más "cómodos" y más "tranquilos".
Rocío Gato
Toro se prepara para ver el eclipse
La villa, uno de los puntos de la provincia en los que mejor se divisará el eclipse, ya ve al afluencia del público.
Leticia Galende
Las mejores imágenes del eclipse desde la muralla y la Catedral
Muchísima gente espera ya en los jardines del Castillo de Zamora. Paraguas, sillas, mantas desplegadas en el suelo y neveras para disfrutar del gran momento.
Mientras esperan, muchos se prueban las gafas, otros juegan a las cartas, leen un libro o toman un refrigerio para sobrellevar las altas temperaturas de la jornada.
Alba Prieto
Eva Ponte
Víctor López de la Parte disfruta del eclipse desde Benavente
Ilusionado por la culminación de este momento histórico para el que la provincia lleva años preparándos, el vicepresidente de la Diputación espera para ver el eclipse en Benavente.
Oliva Conde
Ya ha empezado el eclipse en Zamora
Poco a poco, la luna comienza a cubrir el sol en ciudad y provincia mientras visitantes y locales se preparan para el gran acontecimiento.
José Luis Fernández
Benavente vive su gran momento
Las mejores imágenes del eclipse en la villa.
Fotografia: José Luis Fernández.
Carlos Gil Andrés
Más visitantes internacionales en la provincia
Las jóvenes Lucía Bedoya, Victoria Green y Karina Vera y Aragón, residentes en Salamanca provinientes de Paraguay se han acercado a Zamora para ver el eclipse
E. V.
El eclipse se espera en toda la provincia
La Tierra del Vino se prepara para el eclipse, y los vecinos de Moraleja comienzan a salir a la calle.
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