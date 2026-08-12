La Diputación de Zamora moviliza cerca de un millón de euros para el desarrollo rural y social de la provincia

La Diputación de Zamora no echa el cierre en agosto. La Junta de Gobierno se ha reunido este miércoles 12 de agosto y ha dado luz verde a una batería de acuerdos que, en conjunto, movilizan cerca de un millón de euros en la provincia.

El presidente en funciones de la institución provincial, Víctor López de la Parte, ha sido el encargado de desgranar los principales acuerdos adoptados, incidiendo en que "la Diputación sigue en marcha y se han adoptado acuerdos que ponen en circulación, en concreto 958.000 euros, para seguir creando economía y para seguir dando vida al mundo rural y a los pueblos y asociaciones de nuestra provincia".

En el apartado de cultura, uno de los acuerdos pasa por la firma de un convenio de 10.000 euros con la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa Marta de Tera para la celebración de varios conciertos relacionados con la conocida como luz equinoccial del monasterio. También se ha aprobado un convenio con la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla para la realización de una escultura de un conquero, una pieza que ya fue inaugurada meses atrás. La Junta de Gobierno también ha dado el visto bueno a un convenio de 9.000 euros relacionado con los premios hispanoamericanos Diego de Losada de pintura, poesía en lengua castellana y fotografía.

La mayor parte de los fondos se concentra, no obstante, en política social. La Diputación aportará 75.000 euros a la Fundación Asprosub Virgen de la Vega, de Benavente, para el programa "Más Allá del Límite". Asimismo, destinará a la Fundación Personas otros 220.000 euros para el desarrollo de "Paso Adelante", un programa centrado en la formación, el empleo y la inclusión en el medio rural. La misma entidad recibirá otros 10.000 euros para poner en marcha en Zamora el proyecto "Bici Sin Edad", una iniciativa que ya funciona en distintas ciudades europeas y que busca facilitar los paseos en bicicleta a personas mayores.

En cuanto al desarrollo económico, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios recibirá 65.000 euros para desarrollar un programa de internacionalización dirigido a empresas zamoranas. La intención es ayudar a las compañías de la provincia a abrirse camino en mercados exteriores.

En el capítulo de obras, se ha acordado conceder 50.000 euros para la reparación de varios acuartelamientos de la Guardia Civil. Las actuaciones se repartirán entre Alcañices, Puebla de Sanabria y Toro, donde están previstas intervenciones en oficinas y en el pabellón oficial, entre otras mejoras.

También se ha aprobado una convocatoria de 30.000 euros para las Casas de Zamora. El dinero permitirá financiar actividades culturales y trabajos de reparación, mantenimiento y conservación de sus locales durante 2026.

Uno de los asuntos de mayor cuantía es el nuevo plan de medios de la Diputación, que sale a licitación para contratar la compra de espacios publicitarios en medios de comunicación con el objetivo de difundir las campañas institucionales de la provincia. El expediente parte de un importe de 484.000 euros y contempla un acuerdo marco con una duración máxima de cuatro años, incluidas las prórrogas. El contrato estará dividido en lotes y se tramitará mediante procedimiento abierto. Además, se han previsto créditos para las anualidades de 2027, 2028 y 2029, con una cantidad de 242.000 euros por ejercicio, lo que eleva el importe total previsto del contrato a 726.000 euros.

López de la Parte ha cerrado su comparecencia insistiendo en que la Diputación de Zamora mantiene el ritmo de trabajo pese a ser agosto. Una jornada en la que, el eclipse capta toda la atención, pero en la que la institución provincial pone también en marcha nuevos fondos para diferentes materias con el objeto de seguir mejorando el territorio.