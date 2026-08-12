Fenómeno astronómico
El detalle del eclipse que muchos olvidan y que puede hacer que no lo veas en Zamora
Haz una prueba antes de ubicarte definitivamente en un sitio: si no se ve bien el sol a las 19.30 horas, cambia de sitio
Piensa en un plan B por si el lugar elegido se llega o surge un obstáculo no previsto en el horizonte
A estas alturas casi todo el mundo sabe ya que el eclipse solar de este 12 de agosto de 2026 será histórico en Zamora, que habrá que usar gafas homologadas y que la hora clave llegará al final de la tarde. Pero hay un detalle práctico que puede marcar la diferencia entre verlo o quedarse con las ganas: el horizonte.
Te explicamos. El eclipse comenzará en Zamora sobre las 19.34 horas y alcanzará su momento más esperado alrededor de las 20.31 horas. A esa hora, el sol estará ya bajo, camino del atardecer. Eso significa que no servirá cualquier plaza, cualquier calle o cualquier mirador. Un edificio, una hilera de árboles, una loma, una tapia o incluso una fachada pueden tapar el sol justo cuando llegue el instante más importante.
Si quieres disfrutarlo en su plenitud, haz una prueba antes
Una recomendación sencilla es hacer una comprobación antes de colocarse definitivamente: si desde el punto elegido no se ve bien el sol entre las 19.30 y las 20.00 horas, hay que cambiar de sitio. Y si se ve muy justo, también conviene moverse, porque el sol irá bajando cada minuto y lo que a las 19.45 parece despejado puede quedar oculto a las 20.30.
El mejor lugar no será necesariamente el más bonito, sino el que tenga una vista limpia hacia el oeste. En este eclipse, una pequeña diferencia de ubicación puede ser decisiva. A veces bastará con subir unos metros, cambiar de acera, alejarse de una pared o buscar una zona más abierta para ganar visibilidad.
También conviene tener un “plan B” por si el sitio elegido se llena, si aparece una nube justo en la zona del Sol o si se comprueba que hay un obstáculo. El eclipse total durará muy poco, así que la preparación previa será casi tan importante como las gafas.
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