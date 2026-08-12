La Cuesta del Bolón renueva su alumbrado

El Ayuntamiento de Zamora ha iniciado la renovación con tecnología LED del alumbrado de la Cuesta del Bolón. El objetivo es mejorar la eficiencia energética de esta avenida con la instalación de luminarias LED de 110 vatios al tiempo que se aprovechan elementos del alumbrado público retirados de la avenida de Galicia.

El concejal de Obras, Pablo Novo, detalla que con esta actuación se consigue un doble beneficio de eficiencia energética y aprovechamiento responsable de los recursos públicos, prolongando la vida útil de elementos que se encuentran en condiciones adecuadas para continuar prestando servicio y evitando la adquisición innecesaria de nuevas columnas.

"Si disponemos de elementos retirados que conservan perfectamente su funcionalidad, lo razonable es recuperarlos y destinarlos a otros puntos de la ciudad en los que resultan necesarios. Reutilizar aquello que sigue siendo útil, modernizar tecnológicamente las instalaciones y reducir simultáneamente el consumo constituye una forma sencilla y eficaz de gestionar mejor los recursos municipales", detalla.

Instalación de luminarias en la Cuesta del Bolón de Zamora. / Cedida / LZA

La incorporación de tecnología LED permitirá, asimismo, continuar reduciendo el consumo energético asociado al alumbrado público, mejorar el rendimiento lumínico de las instalaciones y disminuir las necesidades de mantenimiento respecto a tecnologías convencionales. "La renovación del alumbrado público constituye una inversión que quizá no siempre resulta tan visible como otras transformaciones urbanas, pero que tiene una repercusión directa y permanente sobre la calidad de los servicios públicos y sobre las cuentas municipales", añade el concejal.

Nuevas inversiones por un millón de euros

Esta intervención se enmarca en la estrategia desarrollada durante los últimos años por el Ayuntamiento de la capital para "avanzar progresivamente hacia una infraestructura de alumbrado público más eficiente, sostenible y económicamente racional", informa Novo.

En este sentido, desde el Servicio de Obras se está trabajando actualmente en la aprobación de los correspondientes planes de seguridad y salud, trámite previo necesario para posibilitar el comienzo de las obras de renovación de la infraestructura lumínica previstas tanto en el centro de la ciudad como en el polígono de Los Llanos.

Ambas actuaciones representan una inversión conjunta de aproximadamente un millón de euros y permitirán extender la modernización del alumbrado a dos ámbitos urbanos de características muy diferentes, continuando con la sustitución de instalaciones antiguas por soluciones tecnológicamente más eficientes.

El Ayuntamiento mantiene como uno de los criterios prioritarios de sus inversiones en alumbrado la reducción progresiva del consumo eléctrico municipal. "La sustitución de tecnologías convencionales por LED permite obtener una mayor eficiencia lumínica con una menor demanda energética, circunstancia que se traduce tanto en un ahorro económico para las arcas municipales como en una reducción del consumo energético y de su impacto ambiental", afirma el edil.

Renovación progresiva del alumbrado de los barrios

Estas nuevas inversiones dan continuidad al importante "esfuerzo económico" realizado durante los últimos años para modernizar la iluminación pública en diferentes zonas de Zamora. Tal y como explica Novo, el Ayuntamiento ha acometido ya "inversiones millonarias" para renovar instalaciones en barrios y ámbitos como La Candelaria, San José Obrero, San Lázaro o Carrascal, además de extender la tecnología LED a prácticamente la totalidad de los parques de la ciudad, entre otras actuaciones.

El objetivo municipal es continuar desarrollando esta renovación de forma progresiva, priorizando aquellas instalaciones que presentan una mayor antigüedad o en las que la sustitución tecnológica permite obtener mejoras sustanciales tanto desde el punto de vista lumínico como energético y económico.

"Cada luminaria convencional que sustituimos por una tecnología más eficiente supone reducir consumo durante miles de horas de funcionamiento a lo largo de los próximos años. Por eso entendemos la eficiencia energética no solamente desde una perspectiva ambiental, sino también como una cuestión elemental de buena administración y utilización responsable de los recursos públicos", especifica.

Finalmente, Novo incide en que las próximas actuaciones del centro y de Los Llanos permitirán "dar un nuevo salto cuantitativo en un proceso de renovación que llevamos años desarrollando en los barrios y parques de Zamora, con el objetivo de disponer progresivamente de una red de alumbrado público más moderna, eficiente y sostenible y, al mismo tiempo, reducir estructuralmente la factura energética que soporta el Ayuntamiento".