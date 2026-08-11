Zamora en riesgo extremo de incendio el día del eclipse: precaución por altas temperaturas de hasta 37 grados y gran concentración de gente

Las altas temperaturas de hasta 37 grados y el riesgo extremo de incendios forestales hacen necesario extremar las precauciones este 12 de agosto en Zamora capital y provincia, durante una jornada marcada por el eclipse solar que movilizará a un gran número de vehículos por las carreteras y de gente en zonas sin contaminación lumínica, preferentemente en descampados o áreas con poca densidad de viviendas, advierte la Subdelegación del Gobierno central en Zamora.

La elevada presencia de visitantes y las condiciones meteorológicas pueden ser la combinación perfecta para que se produzca un fuego, por lo que se apela a la "responsabilidad" de toda persona que acuda al avistamiento del eclipse en la provincia, que tendrá lugar entre las 19.43 y 21.00 horas en función del lugar elegido.

La Subdelegación aconseja que "se planifiquen los desplazamientos con antelación, respetar las indicaciones de los dispositivos de tráfico y evitar estacionamientos o paradas que puedan dificultar la circulación o el acceso de los servicios de emergencia".

37 grados y municipios en riesgo extremo de incendio

La Agencia Estatal de Metereología (Aemet) prevé que mañana las temperaturas alcancen los 37 grados en la meseta hasta 37 grados, por lo que se insta a la ciudadanía a seguir las recomendaciones para proteger la salud frente a esta climatología.

Por lo que respecta a los incendios, los municipios en "riesgo extremo de incendios forestales son Alcañices, Benavente, Bermillo de Sayago, Galende, Mombuey y Puebla de Sanabria", por lo que la Subdelegación del Gobierno pide a la población que tome precauciones y evite conductas que puedan acabar en un incendio.

Posibles retenciones

Concluido el fenómeno astronómico, el tráfico de regreso a los domicilios del numeroso público que se dará cita en la provincia y la capital podría generar retenciones nada desdeñables, por lo que se pide especial cuidado para evitar en la medida de lo posible ese tipo de situaciones normales cuando la salida de turismos no es escalonada, como se espera mañana al anochecer. El objetivo es impedir el colapso en las rutas que absorban mayor volumen de vehículos.