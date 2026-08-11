Zamora, al borde de los 40 grados otra vez: cuidado con el índice ultravioleta y el calor severo

Zamora vuelve a mirar al cielo, pero esta vez no por la lluvia ni por el eclipse, sino por el calor extremo. La previsión para los próximos días deja una situación claramente veraniega, con cielos despejados, ausencia casi total de precipitaciones y máximas que se quedarán al borde de los 40 grados en la capital.

La Meseta de Zamora aparece con aviso por altas temperaturas para el miércoles 12 y el jueves 13, dos jornadas en las que el mercurio alcanzará los 39 grados. Será el tramo más duro de la semana, con mínimas también elevadas, de 19 grados, lo que dejará noches poco frescas y un ambiente cargado desde primera hora.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

Este martes 11 ya será una jornada de calor intenso, con una mínima de 18 grados y una máxima de 36. El sol dominará durante todo el día y no se esperan precipitaciones. La tarde será el momento más sofocante, con 35 grados previstos entre las 12.00 y las 18.00 horas.

El ecuador de la semana, la clave

El salto llegará el miércoles. Zamora pasará de los 36 a los 39 grados, con cielo completamente despejado y un índice ultravioleta máximo de 8, considerado muy alto. El jueves se repetirá prácticamente el mismo escenario: mínima de 19 grados, máxima de 39, sol durante buena parte del día y aviso por calor en la Meseta zamorana.

El viernes 14 mantendrá la misma máxima, también con 39 grados, aunque la previsión introduce algo más de nubosidad y una probabilidad de precipitación del 10%. El alivio, si llega, será tímido y habrá que esperar al fin de semana para notar un descenso algo más claro: el sábado se esperan 35 grados y el domingo 34, con mayor presencia de nubes y probabilidad de lluvia del 45% y del 35%, respectivamente.

La recomendación vuelve a ser la habitual en episodios de calor intenso: evitar la exposición al sol en las horas centrales, beber agua con frecuencia, reducir esfuerzos físicos, usar ropa ligera y prestar especial atención a personas mayores, niños y enfermos crónicos.