Sacyl refuerza el dispositivo sanitario de Zamora ante el eclipse con siete médicos y siete enfermeras

La Junta de Castilla y León va a desplegar este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, un dispositivo especial en Atención Primaria con 312 profesionales sanitarios -162 médicos y 150 personal de enfermería-, de ellos 14 en Zamora (siete de cada). A todos estos efectivos se sumarán, además, los profesionales de la Gerencia de Emergencias Sanitarias (soportes vitales y helicópteros), y los servicios de Urgencias Hospitalarias, que conforman una de las redes más potentes de España para la atención a las urgencias y emergencias.

El objetivo es prestar asistencia sanitaria, con esos más de trescientos profesionales, tanto a las personas que se desplacen para la observación del eclipse como a la población habitual residente, asegurando en todo momento el mantenimiento de la actividad ordinaria.

Por áreas de salud, el despliegue en los PAC cercanos a los puntos de observación más importantes será el siguiente: Ávila, 5 médicos y 5 enfermeras; Burgos, 14 y 14; León, 23 médicos y 23 personal de enfermería; El Bierzo, 5 y 4; Palencia, 15 y 12; Salamanca, 23 y 23; Segovia, 16 y 16; Soria, 9 médicos y 8 enfermeras; Valladolid Oeste, 21 y 18; Valladolid Este, 24 y 20; y Zamora, 7 y 7.

La planificación se ha desarrollado a partir de la información facilitada por las distintas áreas de salud sobre los puntos de observación previstos, las previsiones de afluencia y la cobertura proporcionada habitualmente por los PAC y centros de guardia de referencia.

Necesidades y recursos

Asimismo, bajo la coordinación general de la Consejería de la Presidencia de la Junta, se ha trabajado con los distintos organismos implicados en la organización y gestión del evento, incluyendo delegaciones territoriales de la Junta, ayuntamientos, servicios de Protección Civil, organizadores de actividades y órganos de coordinación de emergencias, especialmente a través de los correspondientes Centros de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), lo que ha permitido anticipar necesidades asistenciales, planificar recursos y establecer mecanismos de actuación coordinada.

En toda la comunidad se han identificado 74 puntos de visualización, algunos con previsión de asistencia especialmente elevada. El análisis realizado por los técnicos pone de manifiesto que los principales sitios disponen de cobertura asistencial próxima a través de la red de Atención Primaria de Sacyl, lo que permite asegurar una respuesta rápida y adecuada ante cualquier incidencia sanitaria que pudiera producirse durante la jornada.

En Zamora solo figuran como puntos recomendados la capital, Benavente y Toro, si bien se podrá observar prácticamente el cualquier punto, excluido todo lo que queda al suroeste de la línea imaginaria que une Alcañices y Fuentesaúco, es decir, gran parte de Aliste, Sayago, Tierra del Vino o La Guareña.

Como es lógico, se han programado refuerzos específicos en aquellos dispositivos situados en las zonas de mayor afluencia. De forma global, la planificación contempla la incorporación como refuerzo de 42 profesionales de medicina y 45 de enfermería adicionales respecto a las dotaciones habituales (que suman ese día otros 225 profesionales), concentrándose los refuerzos principalmente en las franjas horarias de mayor afluencia y en aquellos municipios donde se esperan reuniones más numerosas de personas.

Incremento de demanda y usuarios habituales

La planificación de la Gerencia Regional de Salud persigue precisamente dar respuesta a este incremento puntual de la demanda sin afectar a la asistencia sanitaria habitual. Para ello, los refuerzos programados se han diseñado como recursos adicionales a las dotaciones ordinarias de Atención Primaria, permitiendo mantener la capacidad de respuesta ante las necesidades asistenciales de la población residente y, simultáneamente, atender cualquier incidencia derivada de la concentración de visitantes.

Junto a las medidas adoptadas por Sacyl, diversos ayuntamientos y entidades organizadoras han previsto dispositivos complementarios de carácter preventivo y sanitario, incluyendo ambulancias, puestos sanitarios, recursos de Protección Civil, Cruz Roja y otros mecanismos de apoyo. Todo ello permitirá reforzar la seguridad del evento y actuar de manera coordinada con la red sanitaria pública en caso de necesidad.

La combinación de la amplia cobertura territorial de la Atención Primaria en Castilla y León, la proximidad de los recursos asistenciales a los puntos de observación, los refuerzos extraordinarios previstos y el trabajo coordinado desarrollado durante los últimos meses permitirá disponer de un dispositivo sanitario dimensionado para afrontar este acontecimiento de carácter excepcional con las máximas garantías asistenciales.

La observación de eclipses en plena naturaleza es una experiencia única. Sin embargo, es fundamental adoptar medidas preventivas en materia de salud que permitan disfrutarlo con seguridad.