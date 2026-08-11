La nueva fachada del Museo de Semana Santa de Zamora está aún en estudio

El diseño concreto de las fachadas del nuevo Museo de Semana Santa está aún en estudio, por lo que no está tomada una decisión definitiva sobre cómo utilizar las piedras salidas del propio solar, ni los paños de prueba son indicativos de cómo quedará la cara exterior del inmueble.

Visita virtual de la fachada del Museo realizada con la propia piedra del solar. / Matos Castillo Arquitectos

Es lo que ha podido averiguar este diario de fuentes conocedoras del asunto, aunque los técnicos responsables de la obra todavía no se han pronunciado oficialmente. No ha sentado bien el crítico artículo del técnico José Luis de Castro Acosta publicado por este diario en el que vertía duros calificativos sobre la nueva fachada, que calificaba de "cutre" basándose en imágenes virtuales y en una de las muestras que se ha edificado ya en el solar, debido a que lo consideran prematuro y con unas conclusiones que contienen errores de calado, entre otras cosas al confundirlas pruebas con el resultado final.

Lateral que da a Santa María La Nueva / Matos Castillo Arquitectos

Las fuentes consultadas por este diario explican que se han construido no solo una, sino varias de estas muestras, con el fin de estudiar el resultado estético y el comportamiento del material, su adaptación al paso del tiempo y otros aspectos. De hecho en la última visita de la vicepresidenta, Isabel Blanco, los técnicos de la obra y de la Junta estuvieron analizando los estudios necesarios, por ejemplo relativos al color y la porosidad del material, conscientes de que solo un porcentaje que la piedra del solar se podrá utilizar en la fachada.

Vista del Museo desde la calle Motín de la Trucha / Matos Castillo Arquitectos

Es la prueba de que la decisión de utilizar la propia piedra del solar no es un capricho que se tome a la ligera, sino que es una decisión muy meditada, que se está llevando a cabo con todas las garantías y siempre en coordinación con la Junta de Castilla y León, que es la entidad que contrata las obras, financiadas también por Ayuntamiento y Diputación.

Corte lateral de la fachada / Matos Castillo Arquitectos

Los partidarios del cambio defienden la utilización de la piedra extraída del propio solar, siempre que cumpla las condiciones técnicas adecuadas, ya que es un auténtico material de construcción autóctono, muy parecido al utilizado para construir la muralla en muchos de sus tramos.

Y antes de tomar una decisión se estudiarán, junto con las autoridades y Patrimonio, todos los detalles para que el aspecto de la fachada del nuevo Museo sea el más adecuado, aseguran las mismas fuentes.

Corte longitudinal del Museo, donde se aprecia la gran excavación realizada para los servicios ubicados en el sótano / Matos Castillo Arquitectos

La verdad es que las imágenes virtuales que ha colgado en su web uno de los estudios de arquitectos que realizaron el proyecto y que también llevan el contrato del control de obra, Matos Castillo Arquitectos, presentan un edificio estéticamente irreprochable con una textura y color muy adecuados al entorno y mucho más original que los realizados con placas de piedra, como el Etnográfico, muy novedoso en su día pero claramente más visto en la actualidad por la gran cantidad de edificios que se ha basado en esta idea.

Sobre gustos no hay nada escrito claro, y hay otros técnicos, como el que ha levantado la liebre con el asunto de la fachada, que consideran poco adecuada este tipo de colocación de la piedra para un edificio del empaque del nuevo Museo de Semana Santa, y preferiría la idea original de piedra en hilera.

Aunque no se han dado explicaciones demasiado detalladas sobre el cambio de la fachada la verdad es que ni los promotores ni los técnicos las han ocultado tampoco. De hecho, desde las primeras visitas institucionales a la zona de obras los carteles con las imágenes virtuales permitían reconocer este cambio en la fachada y preguntados sobre el particular indicaron que se trataba de aprovechar la piedra salida del propio solar para confeccionar la fachada del edificio.

Y es que se ha excavado una profundidad de seis metros y en gran parte del solar ha salido piedra, lo que ha dado lugar a un importante acopio de este material, aunque no todo el válido para construir el inmueble.

En cualquier caso el asunto de la piedra de la fachada tampoco debería convertirse en un debate que provocara un nuevo retraso en la ejecución del Museo y más ahora que por fin las cosas van como deben y el ritmo de ejecución está cumpliendo los plazos.

El objetivo no es la Semana Santa de 2027, a la que no se llega de ninguna de las maneras, pero sí la de 2028, para lo cual hace falta no sólo tener en edificio, sino el equipamiento completo, el proyecto de musealización e incluso el modelo de gestión, debido a que la magnitud del inmueble no va a permitir a las cofradías cargar con el Museo a sus espaldas, por lo que será necesario algún tipo de patronato o figura similar.