Autorizado el suministro de agua a ocho pueblos del alfoz desde Zamora: cuenta atrás para presentar los planes de sequía

Villaralbo, Moraleja del Vino, Arcenillas, Morales del Vino, Roales, Valcabado, La Hiniesta y El Perdigón recibirán en breve el agua potable del Ayuntamiento de Zamora durante seis meses a partir de que la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) dé la orden para que se inicie el abastecimiento "a precio de coste, un gesto solidario y voluntario de la capital", una vez que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) hiciera llegar este 7 de agosto, "el primer permiso provisional para seis meses", ha manifestado el alcalde de IU, Francisco Guarido. El Somacyl deberá solicitar ahora por escrito a Zamora "que abramos el grifo", ha puntualizado el regidor.

La lista se podrá ampliarse a otros municipios que lo soliciten, como lo han hecho ya Monfarracinos y Andavías que no llegó a tiempo, ha manifestado Guarido, quien vinculó la autorización definitiva al plan contra la sequía que exige la Confederación a todos las localidades que deseen recibir el agua desde la depuradora de Zamora capital, institución que elaboró ese documento "hace mucho tiempo y se necesitará cuando se dé la autorización definitiva", ha reiterado el mandatario municipal.

Los municipios mantendrán en uso todas las tomas de emergencia, de pozos y de otro tipo de suministros que no proceden directamente del río Duero "por si no fuera suficiente con los metros cúbicos cedidos por Zamora capital", ha agregado el alcalde.

"Precios a coste mondo y lirondo"

Los vecinos de esos municipios pagarán el mismo precio que los residentes en la capital por el agua potable que llegue a sus hogares, empresas o industrias, "un coste mondo y lirondo, es decir, lo que le cuesta producir el metro cúbico al Ayuntamiento de Zamora", lo que se traduce, en principio, "0,37 euros metro cúbico, un precio ajustadísimo, que no deja ni pérdidas ni beneficios a las arcas municipales de la capital.

El convenio suscrito en su día obliga a los ayuntamientos que recibirán el agua potable desde el Duero a tener una ordenanza fiscal del precio del agua similar a la del Consistorio de Zamora para que el coste para uso doméstico, uso comercial y uso industrial sea el mismo en todos esos puntos y "evitar injusticias, es decir, que algún pueblo pueda tener un precio inferior al de la capital" que es el municipio que abastece de forma altruista, "eso es lo que se firmó en el convenio. Los precios irán subiendo a medida que pasen los años y el Ayuntamiento tenga que adaptarse a nuevos precios"

Más metros cúbicos

Esta ampliación de áreas para abastecimiento de agua conlleva el aumento en 1.574.000 metros cúbicos al año a captar del río Duero desde la Estación de Tratamiento de Aguas Depuradora, cantidad que suma a los 7.300.000 metros cúbicos que consume la capital, ha concretado Guarido. La potabilizadora de Zamora tiene una capacidad de producción de agua potable de 9,5 millones de metros cúbicos anuales, lo que implica que se podrían ceder otros 625.152 metros cúbicos a localidades próximas.

Si el municipio de Monfarracinos, "no el polígono industrial", ha aclarado el alcalde de Zamora, y el de Andavías continúan interesados en engancharse a la red de la capital podrían solicitarlo, ya que la cantidad de agua potable que "precisan sería 68.000 y 166.000 metros cúbicos al año", respectivamente, ha puntualizado, para indicar que "pondríamos en red al año 9.125.000 metros cúbicos al año de agua, estamos prácticamente al límite de lo razonable porque tampoco se puede forzar".

Somacyl cobrará el servicio

La sociedad pública Somacyl será la intermediaria entre el Consistorio capitalino y el resto de localidades para facturar el agua, puesto que "es la que ha hecho la canalización desde Zamora hacia los pueblos que se van a abastecer", ha precisado el alcalde.

Para evitar posibles incidencias en al red de abastecimiento de algún pueblo, el Ayuntamiento debe esperar a que Somacyl le solicite iniciar el abastecimiento, "antes deberá hacer una inspección de las obras de abastecimiento realizadas alrededor de Zamora para comprobar que todo está en orden" como paso previo a solicitar el suministro a los ocho pueblos.

Guarido ha recordado que "la capital ofreció agua sobrante de su potabilizadora para abastecer a ocho pueblos de alrededor de Zamora que tenían problemas con las captaciones, con la contaminación y, sobre todo, durante los veranos, cuando muchos de esos municipios no pueden utilizar el agua que sale del grifo y a su vez tienen que abastecerse de camiones cisterna que recogen el agua, precisamente, en el punto que el Ayuntamiento de Zamora".

La institución local instaló en Ifeza 2017 un punto para el "suministro que se lleva en camiones a los pueblos cuando lo necesitan porque tienen agua contaminada y que viven una situación de emergencia", lo que calificó de "acto de solidaridad", decisión que se toma "porque beneficiar a los pueblos de alrededor de Zamora es beneficiar a todo el conjunto de la población incluida Zamora capital. Nosotros nos somos un ayuntamiento aislado sino que vive, se coordina y se protege con todos los pueblos de su alrededor". En definitiva, "es un acto también de sentido común con el agua sobrante que tenía el Ayuntamiento de Zamora".

La mediación de Somacyl ha sido continua a lo largo de este tiempo de la ejecución de la infraestructura necesaria en los ocho municipios, al que el Ayuntamiento ha ido trasladando las exigencias de la CHD a través de esa empresa pública de la Junta, "los pueblos son autónomos y nosotros no podemos dar instrucciones a nadie", ha aclarado Guarido.

Comunidad de usuarios de Zamora y alfoz

"Nosotros lo que hemos impulsado es una comunidad de usuarios de Zamora, con ocho pueblos de alrededor, que naturalmente lo lidera el Ayuntamiento de Zamora", ha especificado, como municipio con la competencia y con capacidad para hacerlo, "para asegurar a la Confederación la captación a mayores en el río que propicia la ampliación del suministro de agua. Es un proceso muy largo, pero que está avanzando al ritmo adecuado".

Esa comunidad de usuarios deberá aprobarse en el Pleno del Ayuntamiento, donde debe debatirse el nuevo contrato de unificación de agua y alcantarillado con una duración de 25 años y la documentación que se elabore para obtener la autorización de todos los grupos políticos que conforman la Corporación de Zamora, "lo tenemos bastante avanzado, si todo va bien, podría estar en vigor en el inicio del nuevo mandato, como hemos dicho siempre". Ese nuevo contrato, que es una concesión, contempla ese 1.500.000 metros cúbicos más de suministro de agua potable a repartir en ocho municipios para solventar los problemas actuales en un periodo de tiempo amplio.