El mapa que divide Zamora ante el eclipse: estos son los pueblos donde será total

Cuenta atrás para la llegada del eclipse total de sol este miércoles, 12 de agosto de 2026. Convencidos de que estarás saturado de información relativa a consejos, recomendaciones, peligros y lugares idóneos donde ver este fenómeno astronómico extraordinario, hoy te traemos un mapa muy práctico para conocer cuáles son los pueblos de Zamora donde el eclipse será total y aquellos en los que será parcial. Como si hubiera una línea roja mental modo de frontera, la provincia está dividida entre el suroeste y el oeste, donde el acontecimiento será parcial, y el resto, donde se verá en todo su esplendor y la luna cubrirá por completo el sol.

La diferencia no es menor. En los pueblos situados dentro de la franja de totalidad, aunque sea durante unos segundos, el cielo se oscurecerá de forma repentina y podrá apreciarse el momento más esperado del eclipse. En cambio, en las localidades que quedan fuera de esa línea -zonas de Sayago y la frontera con Portugal-, el cambio será a medio gas.

En cualquier caso, Zamora será una de las capitales de provincia atravesadas por la franja de totalidad del eclipse del 12 de agosto de 2026, según la información del Instituto Geográfico Nacional sobre el fenómeno. Además, el listado provincial elaborado con datos del IGN recoge 183 municipios zamoranos dentro de la banda de totalidad.

ECLIPSE TOTAL EN... Abezames, Alcubilla de Nogales, Algodre, Andavías, Arcenillas, Arcos de la Polvorosa, Arquillinos, Arrabalde, Aspariegos, Asturianos, Ayoó de Vidriales, Barcial del Barco, Belver de los Montes, Benavente, Benegiles, Bretó, Bretocino, Brime de Sog, Brime de Urz, Burganes de Valverde, Bustillo del Oro, Calzadilla de Tera, Camarzana de Tera, Cañizo, Carbajales de Alba, Casaseca de las Chanas, Castrogonzalo, Castronuevo, Castroverde de Campos, Cerecinos de Campos, Cerecinos del Carrizal, Cernadilla, Cobreros, Coomonte, Coreses, Cotanes del Monte, Cubillos, Cubo de Benavente, El Pego, Espadañedo, Faramontanos de Tábara, Ferreras de Abajo, Ferreras de Arriba, Ferreruela, Figueruela de Arriba, Fresno de la Polvorosa, Fresno de la Ribera, Friera de Valverde, Fuente Encalada, Fuentes de Ropel, Fuentesecas, Galende, Gallegos del Pan, Gallegos del Río, Granja de Moreruela, Granucillo, Justel, La Bóveda de Toro, La Hiniesta, La Torre del Valle, Losacino, Losacio, Madridanos, Mahide, Maire de Castroponce, Malva, Manganeses de la Lampreana, Manganeses de la Polvorosa, Manzanal de Arriba, Manzanal de los Infantes, Manzanal del Barco, Matilla de Arzón, Matilla la Seca, Melgar de Tera, Micereces de Tera, Milles de la Polvorosa, Molacillos, Molezuelas de la Carballeda, Mombuey, Monfarracinos, Montamarta, Moraleja del Vino, Morales de Rey, Morales de Toro, Morales de Valverde, Moreruela de los Infanzones, Moreruela de Tábara, Muelas de los Caballeros, Navianos de Valverde, Olmillos de Castro, Otero de Bodas, Pajares de la Lampreana, Palacios de Sanabria, Palacios del Pan, Pedralba de la Pradería, Peleagonzalo, Peque, Perilla de Castro, Piedrahita de Castro, Pinilla de Toro, Pobladura de Valderaduey, Pobladura del Valle, Porto, Pozoantiguo, Pozuelo de Tábara, Prado, Puebla de Sanabria, Pueblica de Valverde, Quintanilla de Urz, Quintanilla del Monte, Quintanilla del Olmo, Quiruelas de Vidriales, Rabanales, Requejo, Revellinos, Riofrío de Aliste, Rionegro del Puente, Roales, Robleda-Cervantes, Rosinos de la Requejada, San Agustín del Pozo, San Cebrián de Castro, San Cristóbal de Entreviñas, San Esteban del Molar, San Justo, San Martín de Valderaduey, San Miguel del Valle, San Pedro de Ceque, San Pedro de la Nave-Almendra, San Vicente de la Cabeza, San Vitero, Santa Colomba de las Monjas, Santa Cristina de la Polvorosa, Santa Croya de Tera, Santa Eufemia del Barco, Santa María de la Vega, Santa María de Valverde, Santibáñez de Tera, Santibáñez de Vidriales, Santovenia, Sanzoles, Tábara, Tapioles, Toro, Torres del Carrizal, Trefacio, Uña de Quintana, Vadillo de la Guareña, Valcabado, Valdefinjas, Valdescorriel, Vega de Tera, Vega de Villalobos, Vegalatrave, Venialbo, Vezdemarbán, Vidayanes, Villabrázaro, Villabuena del Puente, Villafáfila, Villaferrueña, Villageriz, Villalazán, Villalba de la Lampreana, Villalobos, Villalonso, Villalpando, Villalube, Villamayor de Campos, Villanázar, Villanueva de Azoague, Villanueva de las Peras, Villanueva del Campo, Villar de Fallaves, Villaralbo, Villardeciervos, Villárdiga, Villardondiego, Villarrín de Campos, Villavendimio, Villaveza de Valverde, Villaveza del Agua y Zamora capital. ((Información extraída de la guía "De Zamora al cielo. Manual de iniciación para navegantes nocturnos". F. Javier Domínguez Rodríguez. Ayuntamiento de Zamora)

En cambio, el mapa deja fuera de la totalidad a una parte del suroeste provincial, donde el eclipse será parcial. Es el caso de zonas próximas a Fermoselle, Muga de Sayago, Bermillo de Sayago, Fariza, Villar del Buey o Almeida de Sayago, que quedan al otro lado de la línea.

¿Podrás conducir?

La respuesta rápida es que sí, por supuesto que podrás conducir. De hecho, a muchas personas el fenómeno puede pillarle de viaje rumbo a sus vacaciones o, simplemente, en su desplazamiento a casa después de una jornada laboral. La normativa de tráfico no prohíbe ponerse al volante durante el eclipse solar que cruzará España el próximo 12 de agosto de 2026. Sin embargo, la DGT advierte que el despliegue especial en las carreteras no será el de una jornada habitual, ya que el cambio de luminosidad y la afluencia masiva de vehículos obligará a extremar las precauciones.

Aunque circular está permitido, la DGT ha activado un plan especial publicado en el BOE que impone restricciones a los vehículos pesados en varias comunidades autónomas e intensifica los controles para evitar colapsos en las carreteras. Además, las autoridades recuerdan que el riesgo en carretera no lo genera el fenómeno, sino las conductas imprudentes que puedan realizar los conductores para intentar observar el eclipse mientras conducen.