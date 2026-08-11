«Mamá, este va a ser mi nuevo número»: la estafa que ya ha hecho perder miles de euros en Zamora

La Guardia Civil de Zamora alerta de un repunte de la estafa del «falso hijo» después de recibir tres denuncias en menos de una semana. En cada uno de los casos, las víctimas han perdido entre 5.000 y 10.000 euros tras creer que estaban enviando dinero a uno de sus familiares.

El engaño comienza normalmente con un mensaje de WhatsApp enviado desde un número desconocido. Al otro lado, el estafador se hace pasar por un hijo, una hija u otro familiar cercano y explica que está utilizando un teléfono diferente porque el suyo se ha averiado, lo ha perdido o tiene algún problema con su línea habitual.

«Mamá, este va a ser mi nuevo número, mi teléfono se ha mojado, envíame un WhatsApp cuando puedas», puede leerse precisamente en uno de los mensajes recibidos por una de las personas estafadas, cuya imagen ha difundido la Guardia Civil junto a la alerta.

Después de iniciar la conversación y ganarse la confianza de la víctima, llega la petición de dinero. El supuesto familiar asegura encontrarse ante un problema urgente que necesita resolver de inmediato y pide una transferencia bancaria o algún otro pago. En los casos denunciados en Zamora, las cantidades solicitadas se han situado entre los 5.000 y los 10.000 euros.

La estrategia pasa por generar preocupación y presión emocional para que la víctima actúe rápidamente y no tenga tiempo de comprobar quién está realmente detrás del teléfono. Una de las señales que debe despertar las sospechas es precisamente que el interlocutor insista en mantener la conversación únicamente por mensajes y ponga excusas cuando se propone realizar una llamada.

Una llamada puede destapar el engaño

Ante un mensaje de estas características, la principal recomendación es sencilla: no realizar ningún pago antes de comprobar la identidad de quien lo solicita. La Guardia Civil aconseja llamar al familiar a su número de teléfono habitual y comprobar directamente si realmente necesita ayuda.

También puede ser útil hacer preguntas personales cuya respuesta solo conozca el verdadero familiar, sin proporcionar previamente información que pueda utilizar el estafador. Además, nunca deben facilitarse datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación recibidos por SMS o mediante otras aplicaciones.

Las sospechas deben aumentar si el dinero tiene que enviarse a una cuenta a nombre de un amigo, compañero, empresa o cualquier tercera persona, una circunstancia utilizada en este tipo de fraudes.

Qué hacer si ya se ha enviado el dinero

Si la transferencia ya se ha realizado y posteriormente se descubre el engaño, hay que contactar cuanto antes con el banco para intentar paralizar o recuperar la operación, siempre que todavía sea posible.

También conviene guardar todas las pruebas: conversaciones, capturas de pantalla, números de teléfono, datos de la cuenta bancaria de destino y justificantes de las transferencias. Esa información deberá aportarse al presentar la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil o cualquier otro cuerpo policial.

La recomendación fundamental ante estos mensajes es, por tanto, no dejarse arrastrar por la urgencia. Una llamada al número que utiliza habitualmente el supuesto familiar puede bastar para descubrir el engaño antes de que el dinero salga de la cuenta.