"Inventos" de Zamora que resultaron una mala idea

Eran cinco tótems con atractivos colores, que contenían tres mil galletas, el último grito en pipicanes que el Ayuntamiento instaló hace un lustro con el objetivo de adiestrar o acostumbrar al perro a hacer sus necesidades en una rejilla a modo de váter. Se trataba, se dijo entonces, de premiar y educar en el civismo en lugar del castigo a la mascota, regalando una pequeña chuchería si los perros orinan correctamente en la rejilla de la instalación. Pero no fue una buena idea.

Poste para arreglar bicicletas, en la Puerta de la Feria. / J.N.

Evidentemente, quien diseñó tales artefactos no tenía ni la más remota idea del comportamiento canino…ni humano. El resultado fue que la gente robó las chucherías el primer día (pasó ya anteriormente cuando se colocaron bolsas para recoger las heces en las zonas de paseo canino) y aún los dueños de canes más entusiastas apenas conseguían que el chucho se acercara a la rejilla en cuestión para levantar la pata.

Los tótems subsisten en la ciudad como elemento decorativo y la expresión de que para hacer las cosas no basta la buena intención o el diseño de despacho, sino que es preciso enfrentarse con la realidad para ver si realmente funcionan.

Pipican tradicional. Pocos canes son capaces de hacer sus necesidades en este tipo de recintos / J.N.

Sin salir del mundo canino, se pueden citar las zonas de agility perruno, (hay una por ejemplo en los Tres Árboles), una suerte de pista americana para perros que salvo que sea un animal entrenado con un dueño experto no hay chucho normal y corriente que se atreva a utilizar.

Hay muchos ejemplos de elementos que se colocan pero posteriormente se comprueba que no eran una buena idea, bien porque partían de premisas erróneas, como estos pipicanes de nueva generación (o los primeros pipicanes, en los que se intentaba que los perros hicieran sus necesidades en un cuadrado arenoso), no se cuidaron adecuadamente o simplemente no se usaron.

Los puntos de reparación de bicicletas como el existente en la Puerta de la Feria puede ser otro ejemplo: ¿alguien ha visto reparar allí algún vehículo de dos ruedas?

Cámara a la entrada al Casco Antiguo por San Martín que apunta a un tejado / J.N.

En la zona del parque de San Martín encontramos otros ejemplos. Uno de ellos las cámaras que presuntamente debían servir para controlar el acceso al tránsito del casco antiguo. La que hay enfrente del parking apunta…a un tejado.

Un poco más arriba, han comenzado las obras para el nuevo espacio de coworking. Es el último intento para dar uso a un edificio fallido prácticamente desde sus inicios. Concebido como una especie de oficina de turismo, funcionó como tal muy poco tiempo, antes de quedar como un mueble viejo al que es difícil dar utilidad, ni como instalación cultural ni nada parecido. De hecho, estaba prácticamente abandonado hasta que al Ayuntamiento se le ha ocurrido esta nueva idea, el espacio coworking, el enésimo intento por intentar aprovechar un espacio que nadie sabe muy bien para qué sirve.

Obras del nuevo espacio de coworking en el edificio de San Martin, que ha estado más tiempo cerrado que abierto desde su construcción. / J.N.

La adaptación de la plaza de la Leña como centro de recepción de visitantes a la ciudad fue otro proyecto fallido, aunque al menos en ese espacio se puede disfrutar de unos bancos y la terraza del bar cercano.

Plaza de la Leña, diseñada como centro de recepción de los turistas. / J.N.

Una idea que tenía buena pinta, pero que en la práctica no funciona es la del arco de duchas instalado en el parque de caravanas de Valorio. Una instalación que según pueden constatar los habituales de la zona no utiliza prácticamente nadie y de hecho se está poniendo roñosa.

Duchas en la zona de caravana de Valorio. / J.N.

Dudas razonables encuentran también otras realizaciones, como los jardines verticales de los que salen una suerte de plantas con bastante mala pinta e incluso con dificultades serias de supervivencia. Habrá que darles un tiempo a ver si durante el año se ponen más lustrosas, pero por lo que parece en estos primeros meses de vida lo más probable es que se acaben secando. El invento, por cierto, no es exclusivo de Zamora y está en boga en otras muchas ciudades.

Jardines verticales / J.N.

Los totem de doble función para anuncios publicitarios y recogida de pilas y CDs son otro elemento que se ha descuidado mucho hasta tal punto que en algunas ubicaciones, como el existente entre Tres Cruces y Cardenal Cisneros, se había convertido en su parte de abajo en un recipiente oxidado y roto colmatado de pilas y residuos. Curiosamente, después de años en que nadie le hacía caso, recientemente se ha reparado, al menos para que las pilas no se salgan por los huecos de la chapa, por lo que tiene posibilidad de una segunda vida.

Tótem para anuncios y recogida de pilas: estaba destrozado e inutilizado y parece que se intenta recuperar / J.N.

El nuevo aparcamiento junto al Colegio Riomanzanas tampoco parece haber funcionado, porque es escaso el número de vehículos que optan por utilizarlo y se ve como un espacio al que podría sacársele un mayor partido con cualquier otra utilidad.

Y lo mismo ocurre con las mesas-tablero de ajedrez de La Marina, en principio una buena dotación para fomentar la afición por este juego, pero que casi nunca se utilizan para eso, sino como un lugar donde conversar.

Mesa de ajedrez de La Marina / J.N.

Cierto es, también hay que decirlo, que otras iniciativas con más o menos éxito, parece que están teniendo mejor acogida: los parques biosaludables, las zonas de mesas para estar, las fuentes urbanas de la ciudad o los aparcamientos para bicicletas, por poner solo algunos ejemplos. Por no hablar las icónicas pipeleras que evitan llenar el suelo de cáscaras al amenizar las esperas consumiendo pepitas de girasol, un invento zamorano que dio la vuelta al mundo.

En descargo de los políticos se puede decir que solo se equivoca quien lo intenta, y seguro que todas estas realizaciones tenían la loable intención de mejorar la vida de los ciudadanos. Aunque no fueran una buena idea.