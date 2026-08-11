El inesperado regreso del DVD a Zamora: la Biblioteca presta reproductores

La tecnología avanza a ritmos muy acelerados, de tal forma que los soportes que antaño han vivido momento de gran esplendor, ahora no pasan por uno de sus mejores momentos. Es el caso del DVD, que vivió su lanzamiento comercial a finales de los 90 y alcanzó con su máximo auge entre los años 2000 y 2006, de hecho el año 2003, las ventas de películas en DVD superaron oficialmente a las del formato VHS por primera vez en la historia. Su declive comenzó en la primera década de este siglo y en estos momentos los ordenadores y muchas casas carecen hasta de este reproductor.

Ante esa situación la Biblioteca Pública de Zamora, que no tiene televisiones donde ver estos discos, ha puesto en marcha el novedoso servicio de préstamo de DVD.

Desde la entidad reconocen que “la carencia de reproductores hacía que cada vez la gente se retrajera más de llevarse las películas y los discos”y por ello, la antigua Casa de la Cultura ha adquirido cuatro dispositivos portátiles que pueden ser utilizados en el centro, dos, mientras que los otros dos pueden ser llevados a los domicilios, como un recurso del préstamo más.

Uno de los reproductores de DVD de la Biblioteca Pública de Zamora. / Victor Garrido / LZA

Préstamo

Cuando se solicita el reproductor a uno de los técnicos de la primera planta, donde se encuentra hemeroteca y audiovisuales, se facilita un maletín. En él, el usuario se encuentra con una hoja plastificada, a modo de instrucciones que incluye una enumeración de los elementos que adjunta, junto con el dispositivo que dispone de una pantalla de 14 pulgadas.

En la página web del centro indican que para acceder al servicio es necesario tener carné de adulto de la red de Bibliotecas de Castilla y León, vigente y sin sanciones. El uso debe ser “estrictamente personal, doméstico y cultural”.

Elementos que constituyen el kit que se entrega. / Victor Garrido / LZA

El préstamo en la sala está limitado “a un máximo de 5 horas por día” y deberá emplearse auriculares para no molestar a otros usuarios. Para formalizar la entrega resulta necesario presentar el carné en el mostrador, ya que hay que registrar los datos del lector y del equipo. Además, el soporte deberá devolverse “en mano en el mostrador antes de salir de la sala”.

En cuanto a la cesión para el domicilio, será de un período máximo de “7 días naturales, sin opción a renovación” y únicamente se podrá prestar “un reproductor por carné”. Al retirar el equipo, el usuario firmará un documento de responsabilidad y se comprobará que el lote está completo y listo para su uso. La devolución se efectuará "siempre en el mostrador, quedando prohibido dejarlo en el buzón de devolución exterior”.

La hoja que de adjunta y el aparato. / Victor Garrido / LZA

Sanción

En cuanto a las sanciones, el usuario “es responsable de evitar golpes, derrame de líquidos o modificaciones en el aparato” y el caso de daño o pérdida, el lector “deberá reponer el aparato por uno de idénticas características o abonar su valor actual de mercado”. Además, el retraso en la devolución “penalizará con la suspensión del carné, un día de suspensión por cada jornada de demora.