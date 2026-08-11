¿Habrá nubes en Zamora durante el eclipse? El tiempo y las temperaturas para ver el momento histórico.

A estas alturas, casi nadie en Zamora necesita que le recuerden qué ocurrirá mañana por la tarde. El eclipse total de Sol del 12 de agosto lleva semanas copando conversaciones, planes y preparativos. Hay quien ya tiene elegido el lugar desde el que verlo, quien guarda sus gafas homologadas como si fueran una entrada para un acontecimiento irrepetible y quien lleva días pendiente de una única cosa que, en realidad, nadie puede controlar: el cielo.

Porque puedes tener las gafas, la cámara preparada y hasta el mejor mirador de la provincia. Pero si aparecen las nubes en el momento decisivo, poco hay que hacer.

Y ahí llegan las buenas noticias.

La previsión para Zamora apunta a una tarde muy despejada, con el sol como protagonista durante las horas previas al eclipse y sin señales, por ahora, de una nubosidad capaz de estropear el espectáculo. Entre las 17.00 y las 20.00 horas, precisamente cuando miles de personas empezarán a buscar su sitio y a levantar la vista hacia el oeste, el cielo se mantendrá prácticamente limpio.

Eso sí, habrá que pagar un pequeño precio por esa estabilidad meteorológica: calor, y mucho.

A las 17.00 horas los termómetros rondarán los 38 grados. Una hora después, prácticamente lo mismo. A las 19.00 todavía se esperan unos 37 grados, una temperatura que se mantendrá en valores similares hacia las 20.00 horas. Es decir, quien tenga pensado acudir con bastante antelación a un punto de observación deberá prepararse para pasar buena parte de la espera bajo un ambiente plenamente veraniego.

Mientras el Sol vaya desapareciendo, también lo hará parte del calor que genera

Durante un eclipse total, la ausencia momentánea de radiación solar puede provocar un descenso perceptible de la temperatura en pocos minutos. En Zamora, la previsión ya marca una bajada progresiva hacia el final del día: de los aproximadamente 37 grados de las 20.00 se pasaría a unos 35 grados a las 21.00, alrededor de 32 a las 22.00 y cerca de 30 grados a las 23.00.

Pero una cosa será el descenso habitual de la temperatura al caer la tarde y otra, mucho más llamativa, la sensación que podrá producir el propio eclipse. Quienes estén pendientes únicamente de mirar al Sol quizá se pierdan parte del espectáculo. La luz cambiará, el ambiente se oscurecerá y el calor podría aflojar de manera repentina, aunque solo sea durante unos minutos.

Por eso mañana habrá dos formas de saber que el eclipse está llegando a su momento culminante. Una será mirar al cielo con la protección adecuada. La otra, simplemente, notar lo que ocurre alrededor.

Y salvo que la previsión dé un giro inesperado en las próximas horas, Zamora parece tener de su parte precisamente lo más difícil de conseguir en una cita como esta: un cielo dispuesto a dejarse ver. El calor obligará a llevar agua, buscar sombra durante la espera y evitar exposiciones innecesarias, pero las nubes, de momento, no parecen invitadas.

Después de tantos preparativos, todo apunta a que esta vez el cielo zamorano no será quien arruine la fotografía.