Fotografiar el eclipse sin poner en riesgo ni la vista ni la cámara

Capturar en imágenes el eclipse total solar del 12 de agosto no consiste simplemente en sacar la cámara y apuntar hacia arriba. Conseguir una buena fotografía requiere de la preparación adecuada, el material específico y, sobre todo, de mucha precaución. El fotógrafo de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Jose Luis Fernández, ofrece tres claves principales: utilizar un trípode, un filtro ND homologado y extremar las precauciones tanto con la cámara como con la vista.

Uno de los errores que más preocupa al profesional es precisamente el de quienes se preparan para el eclipse con filtros que, aunque pueden parecer adecuados, no ofrecen la protección necesaria. "Mucha gente que es aficionada compra filtros que no sirven para eso", explica. El problema está en que algunos filtros se utilizan habitualmente para hacer fotografías de larga exposición, como las conocidas imágenes de agua con efecto seda. Sin embargo, esos filtros no tienen por qué ser suficientemente potentes para apuntar directamente al sol. Fernández pone como referencia filtros ND100.000 o ND1.000.000 para las fases solares.

El fotógrafo desaconseja además cualquier solución improvisada. "No recomiendo para nada usar filtros caseros, ni radiografías, ni láminas opacas porque una protección insuficiente puede acabar provocando daños tanto en el sensor como en los objetivos", indica.

La fotografía del eclipse tiene además un momento especialmente delicado. Mientras el sol permanece visible, el filtro debe estar colocado. Fernández recomienda utilizar velocidades de obturación rápidas en las primeras tomas. Cuando la luna cubra completamente el sol llega uno de los instantes más esperados en el que se puede retirar el filtro para fotografiar el momento en el que queda visible el disco oscuro de la luna rodeado por la luz del sol con una velocidad de obturación más lenta. No obstante, la maniobra tiene que hacerse al revés en cuanto comiencen a aparecer de nuevo los primeros rayos y colocar de nuevo el filtro ND en su sitio y se puede volver a aumentar la velocidad de obturación para no quemar ni el objetivo ni el sensor.

"Todo esto con trípode y a poder ser con un disparador a distancia, con un pulsador o la apicación del móvil de la cámara y siempre llevar las gafas de protección puestas para mirar al sol", afirma.

Para quienes quieran grabarlo con el teléfono móvil, las precauciones son prácticamente las mismas, puesto que también es necesario un filtro adecuado ND durante las fases en las que el sol sea visible. Asimismo, el experto recuerda que el uso imprescindible de las gafas homologadas en todo momento.

A la hora de buscar el encuadre, el fotógrafo zamorano aconseja no pensar únicamente en el sol buscar "espacios abiertos", ya que pueden ofrecer mejores posibilidades. Además, cree que puede ser interesante "incorporar algún objeto situado a cierta distancia, como un edificio", para darle otra dimensión a la fotografía porque no se trata solo de conseguir la típica imagen del eclipse, sino de aprovechar el entorno para crear una fotografía diferente.

Acontecimiento único que para Fernández supone una oportunidad para probar algo distinto. "Como no es mi fotografía habitual, es una forma de probar fotos nuevas", reconoce. No obstante, aunque para muchos aficionados el eclipse es un evento extraordinario, él lo vive con algo más de distancia. "Realmente, en mi caso particular, es como un día cualquiera". La situación cambia, eso sí, para quienes tienen la astrofotografía como especialidad. En esos casos, explica, son momentos especialmente importantes porque pueden pasar "20 o 30 años" hasta volver a encontrarse con un fenómeno similar.

Expectación que se refleja en el aumento de las ventas de los filtros fotográficos, así como las búsquedas de productos relacionados con el eclipse solar que, según los datos del comparador de precios Idealo, han crecido un 619% en las últimas cuatro semanas. Fernández augura además un incremento de las consultas a los servicios técnicos de fotografía después del eclipse por no seguir las recomendaciones. "La noticia suele ser que al día siguiente de un eclipse los servicios técnicos de fotografía se vuelven locos porque o bien han quemado los sensores o bien han quemado los objetivos por dentro", comenta.