CyL Digital ofrece ocho cursos de nuevas tecnologías gratis en Zamora durante agosto

La Junta de Castilla y León, a través del programa CyL Digital, continúa acercando la formación en competencias digitales a la ciudadanía de Zamora con una nueva programación de ocho cursos presenciales y gratuitos durante el mes de agosto, en los que se ofertan 160 plazas. La iniciativa, impulsada por la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, tiene como objetivo facilitar el acceso a conocimientos y herramientas digitales que permitan desenvolverse con mayor autonomía y seguridad tanto en la vida cotidiana como en el ámbito formativo y profesional.

La programación combina acciones de nivel básico e intermedio, con una duración de 7,5 y 10 horas, adaptadas a los contenidos de cada actividad. Las acciones se distribuyen a lo largo del mes de agosto y cuentan con 20 plazas por curso, con el objetivo de facilitar una formación práctica y accesible a la ciudadanía. Las actividades se desarrollarán en diferentes periodos a lo largo del mes, con cursos programados hasta el 31 de agosto.

Los cursos se desarrollarán de forma presencial en el Espacio CyL Digital de Zamora, ubicado en la calle Jiménez de Quesada, número 5, en horario de mañana, con sesiones adaptadas a cada curso que se desarrollarán entre las 09.30 y las 14.30 horas. La inscripción es gratuita y puede realizarse a través de la página web CyL Digital, donde se encuentran disponibles las fechas, horarios, contenidos, nivel y duración de cada una de las acciones formativas.

Necesidades digitales

La oferta formativa aborda distintos ámbitos relacionados con las necesidades digitales actuales. Entre los contenidos de nivel básico se incluyen el manejo de dispositivos móviles Android, Windows y herramientas ofimáticas como Word y Excel, proporcionando conocimientos prácticos para utilizar dispositivos, gestionar archivos e información y crear y trabajar con documentos y hojas de cálculo.

El programa incorpora asimismo formación relacionada con la creación de contenidos digitales y la administración electrónica, mediante propuestas centradas en Canva y en el uso de Mi Carpeta Ciudadana. Estos contenidos permiten mejorar las capacidades de los participantes para elaborar recursos gráficos y acceder con mayor autonomía a información, servicios y trámites de las administraciones públicas a través de internet.

La inteligencia artificial constituye otro de los ejes de la programación de agosto. La oferta incluye formación sobre herramientas de IA generativa, como ChatGPT y otras aplicaciones, así como sobre su aplicación a la creación y edición de contenidos audiovisuales. Los participantes podrán conocer las posibilidades prácticas de estas tecnologías y aproximarse a su utilización responsable, teniendo en cuenta también aspectos legales y éticos relacionados con su uso.

La Junta de Castilla y León continúa reforzando en Zamora las actuaciones destinadas a reducir la brecha digital y favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a las nuevas tecnologías. La oferta combina formación básica, orientada a mejorar la autonomía de la ciudadanía, con contenidos de nivel intermedio vinculados al diseño, la administración electrónica y las nuevas herramientas de inteligencia artificial.