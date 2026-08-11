El curioso ‘dresscode’ para ver el eclipse en Zamora: por qué la ciencia recomienda vestir de estos colores.

A unas 24 horas del tan esperado eclipse total de Sol del 12 de agosto, casi todos los zamoranos, si no todos, cuentan con sus gafas destinadas a la observación del eclipse o, incluso, con los elementos necesarios para fotografiarlo sin poner en riesgo su cámara. Pero de lo que está seguro este diario es de que aún no has pensado cuál será tu "dresscode".

Pero espera: antes de que hagas "scroll" o directamente "pases" de este contenido, debes saber que hay una explicación científica detrás de esto. Así que, como ha dicho la divulgadora científica española Alba Moreno, "hay 'dresscode' para el eclipse de Sol, y es que te tienes que poner ropa azul o verde".

El Sol no es el único protagonista

Según National Geographic, "es importante activar todos los sentidos y prestar atención a lo que ocurre alrededor" durante el eclipse, ya que, aunque el protagonista de este fenómeno sea el Sol, hay muchos otros factores a los que debes prestar atención. "Es habitual que muchas personas lloren o experimenten emociones fuertes. La temperatura desciende varios grados en pocos minutos, las aves cambian su cantar y los animales quedan desconcertados. Se han observado vacas y caballos inmóviles, gallinas que corrían a agruparse, gaviotas que dejaron de volar", explica Pedro Molina, redactor de National Geographic España.

Y uno de esos factores son los colores. "La luz va a descender de una forma rapidísima; de repente es de día y, a los segundos, va a ser de noche", explica la divulgadora Alba Moreno. "Hay que tener en cuenta que los ojos tienen una cosa que se llaman conos (la parte que funciona bien cuando hay luz y que es sensible a los colores) y otra parte que se llaman bastones, que aparecen cuando hay poca iluminación", detalla la estudiante de Física.

Los colores energéticos

Ahora que se entiende el funcionamiento de los conos y los bastones, así como el contexto lumínico de la totalidad del eclipse de Sol, es más fácil entender cómo entran en juego los bastones, "los cuales son muy poco sensibles a colores como el rojo o el naranja, ya que tienen una longitud de onda muy larga y son poco energéticos; sin embargo, son muy sensibles a colores muy energéticos como el azul o el verde", detalla en sus redes sociales. "Esto significa que durante el eclipse, cuando sea la totalidad, los colores rojizos o anaranjados van a desaparecer, y los azules y los verdes van a llamar muchísimo la atención", aclara.

Eso sí, ella no va a cumplir con el "dresscode", dice riéndose al finalizar su vídeo.