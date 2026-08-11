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Fenómeno astronómico

Comercios de Zamora adelantan el cierre este miércoles para ver el eclipse

Varios establecimientos de la capital anuncian incluso que se toman la tarde libre

Simpático cartel de una tienda de ultramarinos, que cierra por la tarde para ver el eclipse

Simpático cartel de una tienda de ultramarinos, que cierra por la tarde para ver el eclipse / J.N.

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Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Zamora

"El día 12 cierro por la tarde. Me voy a ver el famoso eclipse, que para el siguiente creo que voy justito de tiempo", reza el aviso colocado en una tienda de ultramarinos de Zamora.

Algunos comercios de la capital han colocado carteles en sus escaparates para advertir a los clientes de que adelantan la hora de cierre este miércoles e incluso no abrirán por la tarde con el fin de facilitar a los autónomos y empleados a contemplación del fenómeno, que no volverá a repetirse hasta dentro de mucho tiempo, puede que más de 300 años.

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Un establecimiento que adelanta la hora de cierre, este miércoles, para ver el eclipse.

Un establecimiento que adelanta la hora de cierre, este miércoles, para ver el eclipse. / J.N.

Se trata de una oportunidad, pues, única, que nadie quiere perderse, sobre todo porque es un eclipse total que se podrá ver en buena parte de la provincia, es decir, sin tener que desplazarse, salvo los ciudadanos del suroeste provincial o los que quieran acercarse a la zona de Benavente para poder disfrutar más tiempo de la fase de noche.

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