Álex Louzao, ilusionista: “La magia va más allá del conejo y la chistera, es un arte con una técnica interior profunda”

El mago Álex Louzao, que se define como “un enamorado de la magia”, abre la XV edición del Ciclo Nacional de Magia de Cerca que arranca el martes, día 11, en el Museo Etnográfico de Castilla y León. El profesional gallego compartirá escenario con el también mago Fernando Nadal.

¿Cómo llega al mundo de la magia?

Como llegan las mejores cosas de la vida, que es a través de un libro que me trajo el ratoncito Pérez. En mi caso yo tenía un libro de magia pequeñito, y eso ayudó un poquito a ya descubrirla de alguna forma, y también fue a través de un programa de televisión de la televisión gallega que enseñaban un juego de magia y luego lo explicaban. Así que probé. Cuando vi el programa, sí me aficioné, y luego recordé que tenía ese libro.

Es una afición que se torna su profesión, pero ¿cómo ha sido ese camino?

Siempre he tenido mucha suerte con la gente que me ha rodeado, ya que por H o por B, me han ido ayudando todos. Me formé en una escuela de teatro aficionado en Galicia. Mis directores, Javier y Mónica, de alguna forma ya me impulsaron porque me animaban a hacer "algo" antes de las funciones cuando tenía unos 13 años. También tenía un colega que era músico, que también me pidió que antes de uno de sus conciertos pudiera hacer algún número. Poco a poco fui metiéndome y defendiéndome un poco de cara al público. Luego ya hice mi propio show. Empezamos con los eventos privados, posteriormente cosas ya más públicas, hasta hoy…

Su primera vez ante público fue siendo un adolescente, pero ¿su primera ilusión?

Esa primera vez lo que hice fue romper un periódico y recomponerlo, que es un clásico y recuerdo que fue antes de una obra de teatro. El micrófono de diadema que me habían puesto era más grande que yo, se me caía todo el rato (risas), pero fue muy bonita la reacción del público. Yo no me considero tanto creador, sino más intérprete, pero alguna cosa sí que he desarrollado, pero eso sí que no sabría decirte cuál porque, al final, estoy todo el día con la magia.

El mago Álex Louzao. / Cedida

¿En qué rama del ilusionismo se ha especializado?

La de cerca es la que más hago, por eso en Zamora participo en el ciclo nacional de magia de cerca. Además, tengo la suerte que acudo con Fernando Nadal. Somos el dúo que va a hacer “Incompletos”, un espectáculo dirigido y creado por Miguel Ángel Gea, que es un maestro de la magia española. Es un espectáculo de magia de cerca dramatizada de alguna forma, con un argumento, una trama que hay detrás, sobre cómo un mago y su ayudante resuelven una serie de conflictos.

¿De qué manera nace esta propuesta escénica?

Surge de una mente inquieta como es la de Miguel Ángel Gea, que es de esos genios que ven más allá de la magia. Empieza a profundizar en la estructura dramática de las sesiones de magia y crea una pieza que busca un poco enriquecer más allá de los juegos, pensamos también en qué sienten los personajes, cómo los personajes llevan y conviven con el imposible dentro de una sesión, que no sea resolver un puzzle, que, al final, es lo que hacemos los magos. Es un puzzle que tú no sabes cómo es, y eso te fascina. Miguel Ángel (Gea) le añadió esa parte dramática, donde no solamente ves un imposible, sino que hay un mago que tiene sentimientos, hay un ayudante que tiene sentimientos, y de aquí un conflicto. No es una propuesta al uso, no es un catálogo de juegos, como suele acostumbrarse a veces donde el mago sale, se presenta, hace un efecto y otro... En este caso hay un hilo conductor que une a un mago y a su ayudante. Que la gente no se espere un catálogo de imposibles, va a haber muchas magias muy fuertes, muy potentes, magias de todo tipo, pero es una ensalada de cosas surrealistas y también más íntimas, más emocionantes, más lógicas, más irracionales, más surrealistas. Es una cosa muy diferente, es un espectáculo que no se puede perder.

¿Había trabajado con Fernando previamente?

No había trabajado con él antes de este espectáculo. Es una persona que admiro muchísimo que tiene un mundial de magia, es muy creativo y tiene una mente brillante para resolver ideas, para crear juegos, para crear efectos y además es un perfecto performance, o sea que para mí es un lujo compartir escenario. Cuando Gea me llamó por teléfono y me dijo, ¡vamos a hacer esto!, me quedé como 30 segundos callado porque yo no entendía qué hacía entre Miguel Ángel Gea y Fernando Nadal, ya que son dos profesionales a lo que admiro.

El profesional gallego Álex Louzao. / Cedida

Para usted, ¿qué es la magia?

Es una forma de vivir. No solo es lo que paga las facturas en casa, sino que es una forma de vivir en cuanto a que yo me levanto pensando en magia, como pensando en magia, meriendo, ceno pensando en magia y duermo soñando magia. Es una forma de vivir en cuanto a que todo lo relacionado con la magia es mi forma de entender la vida, mi forma de comunicarme, mi forma de resolver algunos problemas, mi forma de inspirarme. Cuando uno tiene una pasión, hablamos de magia, pero a la persona que le gusta pintar, a la persona que le gusta la fotografía, a la persona que le gusta cantar, o lo que sea, bailar, cuando uno tiene pasión, eso trasciende todo, y no puede vivir sin ella.

Usted forma parte del equipo del mago Yunke.

Efectivamente. Estoy en el Magic Museum, que es un museo dedicado a la magia que está en Peñíscola. Es un museo teatro donde hacemos visitas guiadas, donde explicamos la historia de la magia, hablamos de los grandes magos de la historia, hacemos magia a medida que se avanza. Es una propuesta muy pedagógica porque nos gusta acercar la magia a la gente para que conozcan que esto va más allá del conejo y la chistera. La magia es un arte que tiene que ver con la psicología, con una técnica interior profunda, con una forma de comunicar diferente, y que va más allá de la baraja o de un truco de cartas o eso. Además por las noches tenemos espectáculos y formo parte del equipo de Hangar 52, que es la gran productora del mago Yunke.

¿A quién admira en su profesión?

Tengo tres pilares fundamentales a la hora de desarrollar mi magia. El primero es el maestro Juan Tamariz, se va por encima de todo, es el gran maestro. El segundo es Miguel Ángel Gea, por su forma de pensar, crear y desarrollar la magia. Y el tercero es Yunke, porque Yunke me ha enseñado que el mundo interior, el mundo rico que tenemos dentro es lo que hay que explotar y la energía que tienes que poner en el escenario es lo más importante, y a partir de ahí pensar, desarrollar la pasión, la energía con la que comunicas. Esas son mis tres pilares fundamentales que encima tengo la suerte de que forman parte de mi día a día. Son tres personas a las que admiro y que, de repente, he tenido la suerte de conocer y con las que he trabajado.

La gente de Zamora tiene mucha cultura mágica

Usted ha actuado con anterioridad en Zamora.

Sí, he estado más veces en el Museo Etnográfico y también actuando para alguna asociación y es una ciudad que me gusta. La gente de Zamora tiene mucha cultura mágica, entiende mucho de magia. Se nota que es un público cultivado en magia porque los términos en los que habla la gente de Zamora no son términos que usa una persona normal de a pie, usan términos que usamos los magos.