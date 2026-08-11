Los 100 años de doña Herminia, la zamorana de Castillo de Alba que todavía hace jabón, ganchillo y dulce de membrillo

Nueve hijos, 16 nietos, 17 bisnietos... y una memoria prodigiosa. Así ha cumplido 100 años la zamorana Herminia Sánchez Lobo, nacida un 10 de agosto de 1926 en Castillo de Alba.

Fue la tercera de cinco hermanos y es, actualmente, la única que continúa con vida. De su infancia conserva recuerdos nítidos, nombres, lugares y escenas que demuestra una lucidez admirable a sus 100 años. Entre esos recuerdos, cuenta que iba a la escuela en Muga de Alba y que para llegar tenía que caminar varios kilómetros cada día. Allí aprendió a leer, escribir, hacer cuentas, conocer la historia y también a coser gracias a una maestra a la que todavía recuerda con enorme cariño: doña María Buena del Diego, natural de Salamanca.

Herminia fue una niña educada con el programa de la República. Recuerda que tenían un único libro “donde estaba todo”, un volumen que su padre tuvo que ir a comprar a Zamora capital. Cuando estalló la Guerra Civil tenía solo 10 años, pero aún conserva recuerdos oscuros de aquella etapa, especialmente, el miedo generalizado que marcó aquellos días.

Casada con un vecino de Videmala

Se casó con Santiago Turuelo, natural de Videmala, con quien formó su familia numerosa.

Quienes la conocen destacan su carácter trabajador, su disciplina y su tesón. Herminia sigue levantándose muy pronto, sale a comprar cada día y camina a diario ya llueva, nieve o truene porque, como ella misma defiende, “hay que hacer ejercicio”. Y lo hace aunque tenga que bajar y volver a subir los 70 escalones de su casa, ya con un siglo de vida cumplido.

Herminia continúa cocinando, haciendo su propio jabón, preparando dulce de membrillo y mermelada. Además, conserva su afición por el punto y el ganchillo. En su familia se preguntan cuántos jerséis habrá hecho a lo largo de su vida y la respuesta les sale sola: "Cientos".

Su familia ha celebrado este cumpleaños tan especial en una fiesta para celebrar esta cifra redonda.

¡Salud para doña Herminia!