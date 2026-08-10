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Salud

Los zamoranos tendrán acceso a una nueva terapia contra los tumores cerebrales agresivos

La Gerencia de Asistencia Sanitaria destina medio millón de euros para el tratamiento con campos eléctricos

Un Congreso de Oncología celebrado en Zamora.

Un Congreso de Oncología celebrado en Zamora. / Miguel Ángel Lorenzo

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Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Zamora

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora ha destinado una partida de medio millón (536.800 euros) para contratar el suministro de dispositivos y consumibles con una compañía sanitaria para realización de la terapia de campos eléctricos alternos en el tratamiento estándar de tumores (denominada Tumor Treanting Fields, TTFields) a pacientes con glioblastoma de nuevo diagnóstico en Oncología.

El glioblastoma es un tipo de cáncer cerebral agresivo que comienza en las células llamadas astrocitos que brindan sostén a las células nerviosas. Es el tumor cerebral maligno más común en adultos y constituye alrededor de la mitad de este tipo de casos.

El tratamiento beneficiará a dos pacientes zamoranos al año y requiere el suministro de dispositivos, consumibles, soporte técnico y clínico así como los servicios asociados y necesarios para su funcionamiento.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora se ha adherido al acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y la empresa que ha desarrollado el tratamiento, Novocure Spain, en el que se establecen las condiciones centralizadas para el estudio de monitorización la terapia de campos eléctricos alternos . El Ministerio ha incorporado esta terapia TTFields a la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) para pacientes adultos con glioblastoma de nuevo diagnóstico.

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Por tanto, los pacientes que cumplan los criterios de elegibilidad podrán acceder a este tratamiento a través del sistema público de salud. El glioblastoma es un tipo de tumor cerebral que tiene en estos momentos muy pocas opciones de tratamiento, de ahí la importancia de contar con una nueva terapia.

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