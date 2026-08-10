Zamora intensifica su agenda cultural: Más de una decena de propuestas hasta el domingo

Magia, cine, el humor, mentalismo, poesía o jazz conforman el calendario de actividades de culturales y de ocio organizadas desde distintos colectivos y por instituciones públicas hasta el próximo 16 de agosto.

La semana echa a andar el lunes con una nueva sesión de cine de verano. La actividad, organizada por la Concejalía de Juventud, tendrá lugar a las 22.30 horas en la plaza de la Catedral y la película que podrá verse corresponde a "Sonic 3".

Magia de cerca

El XV Ciclo de Nacional de Magia de Cerca comienza este martes día 11 de agosto en una nueva ubicación, el Museo Etnográfico de Castilla y León. En esta primera sesión, los ilusionistas Álex Louzao y Fer Nadal sorprenderán al público adulto que se acerque a partir de las 22.30 horas con el espectáculo "Incompletos".

Los ilusionistas. / Cedida

Las entradas, a un precio de 10 euros, están a la venta en el quiosco Felipe, situado en la rúa de los Francos, y, si quedan pases, una hora antes del inicio del espectáculo en el centro cultural regional.

Poesía

La poesía y la música serán las artes que podrán disfrutarse el miércoles día 12 de agosto.

Por la mañana, a las 12.00 horas, el salón de actos de la Biblioteca Pública de Zamora acoge un recital de poesía a cargo de Dominica Pérez de Castro. La autora, natural de Belver de los Montes, ha publicado varios libros y desde hace más de cuatro décadas mantiene una activa colaboración cultural con el Ateneo de Madrid.

Además, la cantante Carmen Cuevas y el pianista Mario Hernández ofrecerá un concierto titulado "La noche del eclipse" a partir de las 21.21 horas en la Plaza Mayor.

Románico

El románico podrá conocerse de una manera singular de la mano de Tristán el cantero en una nueva visita nocturna teatralizada que partirá el viernes día 14 a las 22.00 horas desde San Juan y que recorrerá Santa María La Nueva o San Cipriano.

Los pases tienen un precio de 10 euros a la venta en el templo de santa María La Nueva.

El paseo libertario del pasado año. / Alba Prieto / LZA

Paseo libertario

Los lugares más emblemáticos del movimiento anarquista de Zamora centran el paseo libertario que tendrá lugar el viernes 14 de agosto a partir de las 19.30 horas.

Los interesados en participar deberán confirmar su asistencia remitiendo un email a encuentrosalamanca@gmail.com.

Jazz

Un verano más el jazz regresa a la vera del Duero. En las aceñas de Cabañales podrá escucharse el próximo 14 de agosto a las 22.00 horas al sexteto asturiano The Soulers. La formación hará un recorrido por el soul, el funk y la música popular norteamericana de los 50, los 60 y los 70.

Además, habrá música en el Risko Café y el Berlín a partir de las 21.30 horas, dentro de Frescos y Combinados Terraza Fest 2026.

Humor

Arturo El Cejas ofrecerá un monólogo en las Noches temáticas del merendero del panadero en Valorio el sábado 15 a partir de las 22.00 horas, mientras que esa misma noche el mentalista Adolfo Masyebra actuará en el Castillo dentro de las Veladas de Los Enigmas Mentales, con entradas a diez euros a la venta en el quiosco Felipe.

El grupo Juan del Enzina en una representación. / Archivo

Teatro

El espacio de las aceñas de Cabañales el domingo 16 de agosto albergará un espectáculo de clown para público familiar a partir de las 12.00 horas, en tanto que el Castillo será el marco para la representación de "Un corazón lleno de lluvia" del grupo de teatro Juan del Enzina.

Además el domingo habrá una actuación musical en el Pub Numancia de la mano del Terraza Fest.