La venta de una vivienda en Zamora tarda en materializarse menos de tres meses

La gran mayoría de las viviendas que salen al mercado en Zamora encuentran comprador en un plazo de menos de tres meses, aunque es abultado, también, el porcentaje que se mueve entre un trimestre y un año: un 42% en el caso de la capital y un 40% en la provincia. Cada vez es más fácil, por tanto, desprenderse de un piso en Zamora, ciudad y provincia a pesar de que siguen figurando entre las de menor porcentaje de ventas exprés del país, apenas un 6%. El concepto de venta exprés se refiere a los inmuebles que se venden nada más salir al mercado, en menos de una semana.

El informe publicado por el portal inmobiliario Idealista indica que solo el 6% de los inmuebles a la venta encuentran comprador en menos de una semana. El porcentaje ha subido respecto al año pasado, pero sigue estando entre los más bajos de todas las capitales de provincia españolas. Lo más normal es encontrar comprador en un plazo de entre una semana y un mes (19%) o entre uno y tres meses (25%). Es decir, un 44% de los inmuebles a la venta encuentran quién los compre en menos de tres meses.

Un porcentaje ligeramente más bajo, del 42% tarda entre tres meses y un año en venderse, en tanto que las viviendas que llevan más de un año en el mercado sin encontrar comprador son casos raros, que apenas llegan al 8%.

Estos datos son extrapolables al resto de la provincia. Un 6% de los inmuebles que salen la venta se despachan en menos de una semana, un 17% no llega al mes y un 21% logra encontrar comprador antes de tres meses. Las operaciones que se formalizan entre 3 meses y un año son el 40%.

Donde estriba la principal diferencia es en la bolsa de viviendas cuya venta se eterniza, ya que si en la provincia solo un 8% de los inmuebles está más de un año a la venta sin encontrar comprador, en la provincia se dobla este porcentaje, ya que llega al 16%.

Datos nacionales

El 7% de las viviendas que se vendieron a través de Idealista durante el segundo trimestre de 2026 en España no llevaba ni una semana en el mercado, en lo que se denomina venta exprés según el mencionado estudio publicado por el portal inmobiliario. Otro 19% tardó en venderse entre una semana y un mes; otro 27% entre uno y tres meses; el 36% llevaba entre tres meses y un año, y el 11% más de un año.

En el caso de las capitales los casos de ventas exprés son más frecuentes. El mayor porcentaje de ventas en menos de una semana se da en la ciudad de Teruel, donde el 21% encontraron comprador en menos de 7 días. Le siguen Huelva (13%), Vitoria-Gasteiz (13%), Huesca (12%), Bilbao y Madrid (11% en ambos casos) y Ávila, Pamplona y Zaragoza (10% en los tres casos).

Entre los grandes mercados destacan Bilbao y Madrid con la tasa más alta (11%), seguidas por Sevilla y Valencia (8%), Barcelona, Málaga y San Sebastián (7%), y Alicante y Palma (5%).

En el punto contrario encontramos a Lugo, Ourense y Pontevedra, donde apenas el 4% de las viviendas se vendió en menos de una semana.

Diferencias frente al año pasado

A nivel nacional el porcentaje de ventas exprés ha bajado ligeramente, del 8% en el segundo trimestre de 2025 al 7% en el segundo trimestre de 2026. Entre las capitales, la tendencia dominante es a la baja: en 30 de las 52 capitales analizadas el peso de la venta exprés se ha reducido respecto al mismo periodo del año anterior. Entre los grandes mercados destacan las caídas de Madrid (del 14% al 11%), Sevilla (del 10% al 8%), Valencia (del 10% al 8%), Málaga (del 9% al 7%), San Sebastián (del 9% al 7%), Barcelona (del 8% al 7%), Palma (del 7% al 5%) y Alicante (del 7% al 5%).

Por el contrario, Teruel es la ciudad donde más ha crecido esta métrica, al pasar de una tasa de ventas exprés del 9% en el segundo trimestre de 2025 al 21% registrado en el mismo periodo de 2026. Le siguen Albacete (del 5% al 7%), Cáceres (del 5% al 7%) y Lleida (del 4% al 6%). Entre los grandes mercados, únicamente Bilbao vio crecer su tasa de ventas exprés, pasando del 9% al 11%.

Provincias

Álava es la provincia en la que se ha dado un mayor porcentaje de ventas exprés, alcanzando el 12% de las registradas en idealista en el segundo trimestre. Le siguen Madrid y Vizcaya (10% en ambos casos) y Zaragoza y Navarra (9% en las dos provincias).

Lugo y Ourense son las provincias con menor incidencia de las ventas exprés, con el 4% de las ventas del segundo trimestre. Le siguen Girona y Santa Cruz de Tenerife (5% en ambas).