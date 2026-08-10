Autobuses gratuitos conectarán la Plaza de Alemania con los mejores puntos de observación del eclipse en Zamora

La Plaza de Alemania será el punto de salida de los autobuses que trasladarán a los ciudadanos hasta las distintas ubicaciones que el Ayuntamiento de Zamora ha seleccionado como las mejores para ver el eclipse total de sol que se producirá el próximo 12 de agosto. El servicio especial de transporte público será gratuito y comenzará a funcionar desde las siete horas de la tarde.

El autobús recorrerá la Ronda de la Feria, siguiendo por la calle Puebla de Sanabria, donde hará una parada en su lugar habitual. Después, continuará por la Cuesta de la Morana, carretera de la Hiniesta y llegará al centro de Salud Parada del Molino, donde hará una primera parada. "La gente se tendrá que desplazar hacia la zona de las laderas de Valorio para poderlo ver con más nitidez", señala el concejal de Seguridad Ciudadana, David Gago.

El autobús continuará después su trayecto hasta el polígono de la Hiniesta, teniendo otra parada en el entorno de la calle de la Lobata, "otro punto interesante para ver el eclipse", apunta. El recorrido prosigue por Cardenal Cisneros junto al depósito de agua, otra de las localizaciones para ver el eclipse sin sombras. A continuación, el autobús hará otra parada en el cruce del polígono La Hiniesta 2 para bajar por la venida de Galicia y regresar a la Plaza de Alemania.

"No recomendamos que se busquen otros sitios, como por ejemplo el Castillo porque puede ser un sitio aparentemente más bonito, pero a lo mejor no es el mejor entorno porque hay más objetos a la vista, y para eso hemos habilitado todos estos espacios que son los marcados en las guías de turismo y en los folletos que se han elaborado desde la Concejalía de Turismo", aconseja.

La ruta tendrá una duración de unos doce minutos, con lo cual, dependiendo del tráfico, cada diez o quince minutos saldrá uno de los dos autobuses habilitados para la ocasión. El servicio estará activo hasta las diez horas de la noche con el objetivo de facilitar los desplazamientos y evitar el uso de vehículos.

"No se recomienda ir en vehículos propios porque si todo el mundo vamos en vehículo vamos a terminar colapsando. La calle de la Lobata va a estar cortada excepto para el acceso a los residentes de la zona, porque tiene una mala salida y se puede dar la vuelta con dificultad", expone Gago.

Recorrido del autobús urbano con motivo del eclipse solar del 12 de agosto. / Cedida / LZA

Asimismo, recuerda que hay zonas de aparcamiento en el polígono la Hiniesta 1 y 2 y se habilitará como zona para aparcar el carril de subida de Cardenal Cisneros, desde el Rey Don Sancho hasta el cruce con el Alto de la Albillera. "Según la situación, se valorará cortar o no más calles, aunque debería de haber espacio suficiente para todo el mundo que quiera. No obstante, volvemos a repetir que no se recomienda el uso de vehículos para viajar, ya que para eso se ha puesto el autobús urbano, pudiendo subir y bajar con un precio gratuito", reitera el concejal.

Un acontecimiento "único e irrepetible" que también contará con un refuerzo de agentes de la policía municipal y de efectivos del cuerpo de bomberos. "Son entornos no urbanos y puede haber un cierto riesgo de incendios", aclara.

Fenómeno que ha despertado una gran expectación y que se podrá seguir también a través de la pantalla instalada en la Plaza Mayor. Tras la retransmisión y como colofón al evento, se ha programado un concierto protagonizado por la cantante Carmen Cuevas y el pianista Mario Hernández. "Se trata de un concierto tranquilo, para el post-eclipse, que tendrá lugar a las nueve y media de la noche", anuncia Christoph Strieder, concejal de Turismo.

El Ayuntamiento de Zamora ha repartido hasta el momento 32.000 gafas de manera gratuita para poder ver el eclipse con seguridad. La distribución se ha realizado en casi una treintena de farmacias de la capital, Cruz Roja, asociaciones de vecinos, la oficina de turismo y el propio ayuntamiento.