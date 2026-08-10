Sanidad confirma oficialmente el nuevo MIR de Urgencias para Zamora

El Ministerio de Sanidad ha confirmado la creación de la plaza MIR de Médico de Urgencias y Emergencias en Zamora, tal y como había solicitado la comisión de Docencia, que había recibido ya la correspondiente autorización. Así, Zamora oferta 36 plazas de médicos, enfermeras y psicólogos clínicos en la convocatoria que acaba de publicar el Boletín Oficial del Estado, que son los puestos a los que optarán los profesionales que se examinen el próximo enero para incorporarse a centros de salud y hospitales en mayo de 2027.

Medicina Interna y Psiquiatría son las únicas especialidades con dos plazas MIR en Zamora. El resto de plazas de formación sanitaria para especialidades hospitalarias, con una plaza, son Anestesiología y Reanimación, Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Medicina Intensiva, Otorrinolaringología, Radiodiagnóstico, Obstetricia y Ginecología y Medicina Preventiva y Salud Pública, además de la citada de Urgencias.

PLAZAS MIR DE ZAMORA 2027 MEDICINA (MIR) Medicina Interna 2 Psiquiatría 2 Anestesiología y Reanimación 1 Aparato Digestivo 1 Cirugía Ortopédica y Traumatología 1 Medicina Intensiva 1 Otorrinolaringología 1 Radiodiagnóstico 1 Obstetricia y Ginecología 1 Medicina Preventiva y Salud Pública 1 Urgencias y Emergencias 1 Medicina Familiar y Comunitaria 1 ENFERMERÍA (EIR) Salud Mental 4 Enfermería Familiar y Comunitaria 2 PSICOLOGÍA (PIR) Psicología Clínica 2

A ellas hay que sumar las 14 plazas de Medicina de Familia acreditadas para la Unidad de esta especialidad, junto con las dos de especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria.

A estas hay que sumar las plazas ofertadas en la Unidad de Salud Mental, que son de cuatro de Enfermería en esta especialidad, además de las dos mencionadas de Psiquiatría y tres de Psicología Clínica.

En total, pues, 27 plazas de médicos, seis de enfermera especialista y tres de psicólogo clínico.

Zamora es una provincia poco atractiva para los profesionales y de hecho es uno de los lugares del país donde más se tardan en cubrir las plazas. Sin embargo, la eliminación de la nota de corte y la repesca que se suele llevar a cabo una vez terminado el proceso para "rescatar" las plazas donde los adjudicatarios dan plantón, porque no se presentan hacen que al final la cobertura de puestos se acerque al cien por cien.

Convocatoria nacional

La mayor oferta de plazas corresponde a Medicina, con 9.676 en toda España, que se examinarán el 23 de enero. Además, salen plazas para Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física.

La convocatoria mantiene el crecimiento de la oferta de formación sanitaria especializada. En el caso de Medicina, el Ministerio de Sanidad ha convocado 9.676 plazas, de las que 9.377 corresponden a centros de titularidad pública y 300 a centros privados.

En el conjunto de la formación sanitaria especializada la oferta es de 12.824 plazas, de las cuales hay 2.341 para Enfermería, 377 para Farmacia, 293 para Psicología Clínica, 69 para Biología, 57 para Radiofísica Hospitalaria y 37 para Química. En total, la oferta representa 484 plazas más que en la convocatoria anterior y 4.448 más que hace ocho años. Además, el 10% de las plazas se reserva para personas con discapacidad.

Los aspirantes tendrán diez días hábiles, del 1 al 14 de septiembre de 2026, ambos inclusive, para presentar su solicitud en la sede electrónica del Ministerio de Sanidad. El examen del MIR tendrá 200 preguntas más diez de reserva, con cuatro opciones de respuesta y una única correcta, y tendrá una duración de cuatro horas y media.

El llamamiento comenzará a las 13.00 horas —12.00 horas en Canarias— para realizar la comprobación de identidad. La convocatoria establece además que los candidatos deberán acudir con el documento oficial de identificación original utilizado en la inscripción, que tendrá que permanecer visible durante toda la prueba.