El reventón de una tubería de agua obliga a cortar el tráfico en esta céntrica calle de Zamora
La incidencia provoca alteraciones en la circulación en la zona, de modo que agentes de la Policía Municipal han acudido a regular el tráfico
El reventón de una tubería de agua este lunes ha obligado a cortar al tráfico un tramo de la calle del Riego de Zamora capital, justo a la altura del edificio de los juzgados. La incidencia ha provocado alteraciones en la circulación en esta zona del centro, especialmente, para los vehículos que acceden desde la calle de la Paz.
La Policía Municipal se encuentra regulando el tráfico en el entorno para ordenar los desvíos y facilitar la circulación mientras los operarios trabajan en la zona afectada para solucionar la avería. Los vehículos que llegan desde la calle de la Paz, la vía que conecta la plaza de San Esteban con la calle del Riego, no pueden continuar hacia la parte baja de la calle, por lo que deben desviarse hacia la zona superior.
Además, para garantizar la movilidad en el entorno, el tramo final de la calle se ha habilitado de forma provisional en doble dirección, una medida destinada a permitir la entrada y salida de vehículos mientras permanece cortado el punto afectado por la avería.
La incidencia ha obligado a extremar la precaución en una zona de paso habitual, tanto para conductores como para peatones, a la espera de que se repare la tubería y pueda recuperarse la circulación normal en la calle del Riego. El acceso a la calle el riego desde San Torcuato también cortado.
Por otra parte, la Cuesta de San Vicente también está también cortada pero, en este caso, no por una avería sino por obras en el pavimento.
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