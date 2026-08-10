Plex prueba el arroz a la zamorana de Cocina Derecho y este es el contratiempo que nadie esperaba.

Puede que, si te hablan de Engi Ignat, de primeras no te suene su nombre, pero si te preguntan por ‘El Papi’ o ‘Cocina Derecho’ quizá ya sepas de quién te están hablando, sobre todo si eres de Zamora.

De quien seguro no tienes dudas es de Plex (Daniel Alonso Agúndez), el famoso youtuber zamorano, concretamente de Toro, y actual pareja de la cantante Aitana.

Pero ¿qué pueden tener en común El Papi y Plex para que LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA te esté hablando de ambos?

Resulta que hace apenas cinco horas la cuenta de @cocinaderecho ha subido un vídeo a Instagram en el que se ve a Plex probando el arroz a la zamorana del cocinero: "¿Pruebas este plato de arroz a la zamorana con nosotros? Somos de Zamora", le dice Engi Ignat a Daniel Alonso, a lo que este asiente rápidamente: "Vale".

Sin embargo, lo que parece una simple cata se convierte enseguida en un momento complicado para el cocinero: "Nos habíamos quedado sin tenedores", escribe en el vídeo. "Desde Zamora sin tenedor", dice mientras se lleva las manos a la cabeza, consciente de que, después de haber conseguido lo más complicado —elaborar un buen arroz a la zamorana y lograr que Plex lo pruebe—, ha fallado en lo más sencillo: la cubertería.

Es entonces cuando se escucha a uno de los presentes romper el hielo y proponer que "Plex coma con cuchillo". Una solución que el youtuber no duda en aceptar y, entre risas, prueba este plato tan típico de su tierra. Aunque la anécdota del cuchillo quedará para siempre en el recuerdo de El Papi, poco después llegó "el abuelo" para traer un tenedor.

Esta vez sí, con una buena ración a la boca, parece que a Plex le ha gustado. Asiente, hace con la mano el gesto de que está "ok", le ofrece a su amigo que lo pruebe y repite: "La carne está muy buena, ¿eh? La carne, criminal. Qué bien, tío", le dice a Engi Ignat.

El cocinero, a pesar de estar prácticamente de espaldas a la cámara, no puede ocultar su orgullo: "Estamos muy agradecidos", le responde al toresano.