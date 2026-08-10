Once investigados por una estafa de 44.000 euros en Zamora: ya hay un detenido de 19 años

Hasta once personas, ocho hombres y tres mujeres, están sometidas a una investigación por parte de la Guardia Civil como supuestas autoras de un delito de estafa que afectó a una entidad de la provincia zamorana y con el que los ciberdelincuentes habrían conseguido un botín de 44.000 euros.

La investigación ha sido desarrollada por el equipo @ de la Comandancia de Zamora en el marco de la operación 25-99 YAGLING tras la denuncia presentada por la institución afectada. Los hechos se han producido mediante la técnica conocida como smishing, una modalidad de fraude en la que los delincuentes utilizan mensajes fraudulentos para engañar a la víctima y obtener datos o inducir pagos.

Una vez recibida la denuncia, los agentes analizaron las cuentas bancarias de destino del dinero estafado, la documentación aportada y otras diligencias, solicitando además las intervenciones judiciales oportunas. Gracias a las pesquisas, la Guardia Civil logró recuperar una cantidad importante del dinero sustraído.

Guardia Civil de Zamora

Durante la investigación, miembros del Equipo @ de la Comandancia de Zamora se desplazaron hasta Barcelona, lugar de residencia de los supuestos autores, donde procedieron a su investigación como presuntos responsables del delito.

Entre 19 y 32 años

El principal investigado es un varón de 19 años, natural de Ecuador y afincado en Barcelona, sin antecedentes policiales. El resto de investigados son siete hombres de entre 19 y 25 años y tres mujeres de entre 19 y 32 años, naturales de España, Honduras, Ecuador y Perú, todos ellos residentes en Barcelona y sin antecedentes policiales.

¿Qué es el smishing y el vishing? Smishing: Es la combinación del inglés de los términos SMS y phishingy Vishing: Es la combinación del inglés de los términos voice y phishing Funcionamiento: Combinan las nuevas tecnologías y la ingeniería social obteniendo los estafadores importantes cantidades de dinero. Operación: El modus operandi común en este tipo de estafa consiste en el envío de un SMS y la posterior realización de una llamada telefónica suplantando a una entidad bancaria en el que se informa de la realización de transferencias o acceso no autorizados a la banca online, momento en que, gracias a la ingeniería social, los ciberdelincuentes se ganan la confianza de la víctima logrando que este facilite valiosa información personal, así como los códigos que le van a llegar vía SMS. En ese momento se consuma la estafa. Después: Posteriormente, los ciberdelincuentes suelen realizar transferencias inmediatas, extracciones de efectivo en cajeros automáticos, operaciones mediante bizum, compras en comercios online o inversiones en criptomonedas para dificultar la recuperación del dinero.

Las diligencias y los investigados han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción número 6 de Zamora.