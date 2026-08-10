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El Festival Mamut ofrece dos talleres de teatro en miniatura, con plazas todavía disponibles

La compañía brasileña Libélulas imparte un taller de introducción al teatro lambe-lambe planteado para todos los públicos

Muestra del pasado año los participantes en el taller de teatro lambe-lambre dentro del Festival Mamut

Muestra del pasado año los participantes en el taller de teatro lambe-lambre dentro del Festival Mamut / José Luis Fernández / LZA

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Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

El Festival Mamut organiza dos talleres de teatro en miniatura, uno dirigido a público infantil y otro para adultos y profesionales, para lo que todavía quedan plazas libres.

La actividad planteada para niños, de 8 a 16 años, entre el 17 y el 21 de agosto de 11.00 a 13.00 horas, pretende que los asistentes creen su propio espectáculo de teatro en miniatura. El espectáculo que generen tendrá lugar en una caja y para plantear la historia los participantes conocer distintas técnicas para construir títeres e introducir luz y sonido en el escenario.

Además, la artista Daniela Viola, de La compañía Libélulas de Brasil, impartirá un taller de introducción al lenguaje del teatro aplicado al lambe-lambe.

La propuesta está dirigida a todos los públicos, tanto profesionales de las artes escénicas como personas ajenas.

La inscripción para ambas actividades se formaliza en el Museo Etnográfico de Castilla y León.

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El Festival Internacional de Teatro en Miniatura de Zamora es un encuentro internacional de teatro en miniatura y cajas lambe-lambe celebrado anualmente en la ciudad. Ofrece espectáculos de formato muy reducido donde varios espectadores disfrutan de una obra corta a través de una mirilla.

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