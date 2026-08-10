Las Edades del Hombre, premio Zamorano del Año de la Fundación Caja Rural

Las Edades del Hombre ha sido galardonada con el premio Zamorano del Año de la Fundación Caja Rural de Zamora, entidad que acaba de dar a conocer los reconocimientos de la gala del próximo 25 de septiembre en Ifeza, rematada por la actuación de Fangoria (Alaska) y los Toreros Muertos (Pablo Carbonell).

El director general de Caja Rural, Cipriano García, junto con el director de comunicación, Narciso Prieto, han dado a conocer los nombres de las seis categorías de galardonados. A Las Edades del Hombre acompañan la periodista Pilar Cisneros, como Zamorana Ilustre, la jugadora de balonmano María Prieto O´Mullony en el Premio al Deporte, Sanagua-Aspace como Premio Social y el traje carbajalino como Premio Cultural.

Además, en la categoría del Premio a la Vida Empresarial se reconoce, por un lado, a Anselmo Montero, fundador de las gaseosas La Casera y propietario de la gasolinera de Morales del Vino y por otro a Andrés Tamame y Juan Antonio Hernández Alejandro, empresarios de autobuses Tamame y Viajes Sanabria.

Zamorano del Año

La celebración en Zamora de la exposición Las Edades del Hombre, EsperanZa, "ha supuesto un acontecimiento de extraordinaria relevancia, convirtiendo a la ciudad en un referente cultural y turístico, atrayendo a miles de visitantes y poniendo en valor la riqueza patrimonial, histórica y religiosa de la provincia", argumenta el jurado para la concesión del galardón.

Zamora. Clausura la exposición de Las Edades del Hombre EsperanZa / Alba Prieto / LZA

El reconocimiento distingue la capacidad de Las Edades del Hombre para proyectar la imagen de Zamora dentro y fuera de nuestras fronteras y contribuir al desarrollo cultural, social y económico de nuestro territorio.

Las Edades del Hombre convirtió a Zamora en el epicentro del arte sacro nacional con la exposición EsperanZa, una muestra que reunió 85 obras maestras de autores como Velázquez, Picasso, Goya, El Greco o Zurbarán y que recibió 198.115 visitantes en apenas seis meses y medio. Más allá de su extraordinario valor artístico, el proyecto ha supuesto un importante impulso para el turismo y la economía provincial, consolidando a Zamora como un referente cultural de primer nivel.

Zamorana Ilustre: Pilar Cisneros

El Premio Zamorana Ilustre ha recaído en la periodista Pilar Cisneros Sanabria. Nacida en Mahide, Pilar Cisneros es una de las voces más reconocidas y respetadas del periodismo radiofónico español.

Con una trayectoria profesional de más de tres décadas, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la Cadena COPE, donde ha dirigido y presentado programas de gran audiencia como La Gran Manzana, La Mañana en Madrid, Mediodía COPE, La Tarde y, actualmente, forma parte del equipo de Herrera en COPE.

PIlar Cisneros, con César Lumbreras en un programa. / Archivo (Emilio Fraile)

"Su rigor, cercanía y capacidad para conectar con los oyentes le han valido importantes reconocimientos profesionales, entre ellos la Antena de Oro de Radio, la Antena de Plata y el Premio Guillermo Marconi, galardones que distinguen la excelencia en el ejercicio del periodismo radiofónico", señala el jurado.

A lo largo de toda su trayectoria, Pilar Cisneros ha mantenido un firme vínculo con Zamora, ejerciendo de embajadora de su tierra y contribuyendo a difundir su patrimonio, sus tradiciones y sus valores.

Premio al Deporte: María Prieto O´Mullony

El Premio al Deporte se lo lleva la jugadora de balonmano María Prieto O'Mullony, que "representa la excelencia del deporte zamorano". Formada en la cantera del Balonmano Zamora, ha construido una brillante trayectoria que la ha llevado a conquistar tres Ligas Guerreras Iberdrola, proclamarse campeona de los Juegos Mediterráneos con la selección española y representar a España en los Juegos Olímpicos de París 2024.

María Prieto O´Mullony / Archivo

Máxima goleadora de la Liga en dos ocasiones y elegida mejor lateral derecha del campeonato, María es un ejemplo de esfuerzo, superación y compromiso. Su carrera, marcada por el talento y la capacidad para sobreponerse a las lesiones, la convierte en una de las grandes embajadoras del deporte zamorano y en un referente para las nuevas generaciones.

Premio Social: Sanagua-Aspace Zamora

Sanagua Aspace Zamora se lleva el Premio Social de la Fundación Caja Rural de Zamora. Fundada en 1994 por un grupo de familias que detectó la ausencia de recursos especializados para las personas con parálisis cerebral en la provincia, Sanagua Aspace Zamora se ha convertido en un referente de atención integral, inclusión y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Lo que comenzó como un innovador programa de hidrorehabilitación ha evolucionado hasta ofrecer servicios de fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, atención psicológica, inserción sociolaboral, apoyo a las familias y programas de ocio inclusivo.

Marisol Codesal, en la presentación del calendario de Sanagua-Aspace / Victor Garrido / LZA

Bajo la presidencia de Marisol Codesal, la entidad trabaja cada día para mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines, promoviendo su autonomía, su participación plena en la sociedad y la igualdad de oportunidades.

Con este premio, la Fundación Caja Rural de Zamora reconoce más de tres décadas de compromiso, profesionalidad y solidaridad al servicio de quienes más lo necesitan.

Premio Cultural para el traje carbajalino

El traje carbajalino, Premio Cultural, es una de las joyas más valiosas del patrimonio etnográfico de Zamora y una de las indumentarias tradicionales más reconocidas de España. Sus característicos bordados, cuyos orígenes se remontan al siglo XVI, destacan por la riqueza de sus motivos florales, el intenso colorido y una minuciosa elaboración artesanal que ha pasado de generación en generación.

Mujeres con los trajes típicos carbajalinos / CHANY SEBASTIAN / ZAM_EXT

Cada pieza está confeccionada a mano durante cientos de horas de trabajo, convirtiendo cada traje en una auténtica obra de arte. Su prestigio ha traspasado fronteras, obteniendo reconocimiento internacional, entre ellos el máximo galardón en el Primer Festival Folclórico Mundial de Baviera, en 1985, y ha vestido a generaciones de zamoranos en las grandes celebraciones populares y religiosas de la provincia.

Además, desde 2013, el Museo del Traje Carbajalino de Carbajales de Alba contribuye a conservar y difundir este legado único.

Premio a la Vida Empresarial: Anselmo Montero, Andrés Tamame y Juan Antonio Hernández

El Premio a la Vida Empresarial es doble. Por una parte, se le concede a Anselmo Montero Bragado, cuya familia tiene la gasolinera de Morales del Vino. Nacido en 1932 en Pinilla de Toro, en el seno de una familia de agricultores, con 18 años se trasladó a Zamora, donde comenzó una vida marcada por el esfuerzo, la capacidad de superación y el espíritu emprendedor.

Con 23 años inició su andadura como empresario al hacerse cargo de la concesión de gaseosas La Casera para Zamora y su provincia. A partir de un pequeño almacén, fue creando una sólida red de distribución basada en la cercanía, la seriedad y el compromiso con sus clientes. Su visión de futuro le llevó a dar un paso más y, en 1967, inauguró Carbónica de Zamora, la fábrica de gaseosas La Casera, una empresa que dejó un recuerdo imborrable en varias generaciones de zamoranos y que supuso un importante impulso para la economía local.

Estación de servicio Camino de la Plata en Morales del Vino. / Archivo

Tras participar en la creación de la fábrica de gaseosas La Revoltosa en Salamanca, en 1970 hizo realidad uno de los negocios más emblemáticos de su trayectoria: la estación de servicio Camino de la Plata, en Morales del Vino. Desde su apertura, este establecimiento se ha convertido en mucho más que una gasolinera; ha sido un punto de encuentro, un servicio esencial para miles de viajeros y vecinos, y un ejemplo de empresa familiar que ha sabido crecer sin perder los valores de la cercanía, la profesionalidad y la atención personalizada.

Más de cinco décadas después, la estación de servicio continúa siendo un referente en Zamora gracias al trabajo de la segunda y tercera generación de la familia, que han sabido mantener vivo el legado de esfuerzo, honestidad y dedicación que Anselmo les transmitió. Junto a su esposa, María de la Soledad Martín González, formó una gran familia de siete hijos, trece nietos y tres bisnietos, demostrando que el verdadero éxito no solo se mide por los logros empresariales, sino también por los valores que se dejan como herencia.

Este premio reconoce toda una vida dedicada al trabajo y al desarrollo de una empresa familiar que forma parte de la historia económica y social de Zamora. La trayectoria de Anselmo Montero Bragado es el ejemplo de cómo la constancia, el esfuerzo, la visión emprendedora y el compromiso con las personas pueden construir un legado que perdura en el tiempo y continúa siendo un referente para las nuevas generaciones.

Tamame y Viajes Sanabria

Andrés Tamame Martín y Juan Antonio Hernández Alejandro reciben el segundo de los galardones a la Vida Empresarial. La vida empresarial de Andrés se remonta hasta mediados del siglo XX donde su padre Andrés Tamame junto con su esposa Fuencisla Martín fundaron la empresa de transporte de viajeros que con el paso de los años se convirtió en un servicio esencial para la provincia de Zamora facilitando a los zamoranos que se pudieran desplazar por la provincia, por España y por Europa.

Agencia de viajes Sanabria / José Luis Fernández / LZA

En los años cincuenta, cuando muy pocas familias tenían coche y viajar entre pueblos era complicado, Andrés Tamame Martín se convirtió en uno de los primeros en Zamora en ofrecer un servicio de transporte estable y profesional. Sus autobuses no solo cubrían rutas: acercaban oportunidades, permitían estudiar, trabajar y visitar a la familia. Gracias a su iniciativa, trabajadores, estudiantes y vecinos de la provincia de Zamora pudieron desplazarse con una facilidad que hasta entonces no existía.

La actividad se amplió en los años 70 con la creación de la agencia de viajes Viajes Sanabria, fundada por Juan Hernández y Andrés, junto con Juani Tamame y Manolo Tamame. En esta nueva andadura, Juan desempeñó un papel especialmente relevante, ya que aportó iniciativa, conocimiento del sector turístico y una visión abierta que permitió que la agencia no solo complementara el transporte de viajeros, sino que se convirtiera en una puerta al exterior para miles de zamoranos y también en una puerta para que miles de franceses conociesen la provincia de Zamora.

Su labor contribuyó a que la provincia se conectara con nuevas experiencias culturales y turísticas, ampliando horizontes y fomentando el espíritu viajero de varias generaciones. A principios de los años 90 Andrés Tamame Martín inició una nueva fase de modernización, expansión y consolidación. Bajo su dirección, amplió vehículos y rutas, adaptándose a los cambios de la época y a las nuevas necesidades de los usuarios.

Además, Andrés Tamame Martín ha sido una figura activa en el mundo empresarial zamorano, muy ligado a la CEOE Zamora y a la Cámara de Comercio, donde participaban para seguir con el desarrollo económico y social de la provincia.

El reconocimiento celebra una vida entera de trabajo bien hecho y e impacto real que ambos han dejado en la provincia. Este galardón celebra no solo su papel como empresarios, sino también la historia de esfuerzo de una familia entera comprometida con Zamora y los zamoranos.

Fangoria y Toreros Muertos

Tras la gala de Ifeza, a la que Caja Rural invita a una amplísima representación de la sociedad civil zamorana, tendrá lugar un concierto abierto a todos los zamoranos, con Fangoria como plato fuerte. El dúo formado por Alaska y Nacho Canut, lleva desde el año 89 como referencia musical de nuestro país y parte del extranjero. Suyos son grandes éxitos como “A quién le importa”, “Rey del Glam”, “Espectacular” o “No sé qué me das”.

Este 2026 Fangoria vuelve a primera línea de fuego con su nuevo álbum “La verdad o la imaginación", publicado el 24 de abril y presentado con el single "Me voy", y un nuevo videoclip. Este álbum supone la vuelta a los LP después de 10 años. La gira se llamará “Titiriteando Tour”, que los llevará a recorrer de nuevo todo el territorio nacional y en la que ofrecerán su show más espectacular hasta la fecha, plagado de hits e himnos que ya son inmortales.

Olvido Gara, Alaska, en un concierto de Fangoria. / JORGE SANTOME

Junto a Fangoria actuarán Los Toreros Muertos, nacido en Madrid en 1984, momento álgido de la Movida Madrileña. El actor Pablo Carbonell improvisa sus ocurrencias en un bar propiedad del bajista Many Moure y una caja de ritmos, poco tiempo después se incorpora Guillermo Piccolini, recién llegado de Argentina, y noche a noche durante meses van surgiendo las canciones de un repertorio ecléctico y demoledor.

Con un sonido a caballo entre el punk y el pop, aunque sin renunciar a ningún estilo, y unas letras que ironizan, sobre todo, Los Toreros Muertos encontraron rápidamente su marca de la casa: la parodia del universo pop. En 1985 lanzan su primer EP, y ya en 1986 su debut en Larga duración “30 años de éxitos” que ya vaticina el tono humorístico que marcará su carrera. A este disco le siguen otros tres hasta el cese de actividad de la banda en 1992.

En 2007 deciden publicar un CD+DVD recopilatorio con el que anuncian su regreso. Durante 2019 lanzaron su disco homenaje a uno de sus maestros y amigo; Javier Krahe, Colegio público Javier Krahe, con cuyo repertorio realizaron hasta la fecha la última presentación.

En diciembre de 2024 lanzan después de 32 años un disco de estudio con 12 temas inéditos "100.000 copias vendidas en una semana" Según el vocalista del grupo, Pablo Carbonell, este trabajo es “una caja de bombones surtidos”.

La macrodiscoteca Alefrán, continuará la fiesta de la Gala de los Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora.