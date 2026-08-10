El coste y la imposibilidad de delegar frenan las vacaciones de los autónomos zamoranos

Disfrutar de unos merecidos días de descanso continúa siendo un objetivo difícil de alcanzar para una gran parte del colectivo de trabajadores autónomos de la provincia de Zamora. Según refleja el informe realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), uno de cada tres trabajadores por cuenta propia no cogerá vacaciones este verano. Detrás de esa decisión no hay una cuestión de preferencias, sino, en la mayoría de los casos, una obligación derivada de la situación económica o de las necesidades del propio negocio. La encuesta pone de manifiesto que ocho de cada diez autónomos que renuncian a las vacaciones lo hacen por dos motivos principales: porque no pueden permitirse económicamente dejar de trabajar o porque su actividad depende exclusivamente de ellos y no tienen posibilidad de delegar la gestión del negocio.

La principal barrera que aluden los empresarios es organizativa. El 41,3% de quienes no descansarán este año explica que la gestión diaria de su empresa recae íntegramente sobre ellos, por lo que cerrar durante unos días supondría dejar sin atender clientes, pedidos o servicios. En muchos casos, se trata de pequeños negocios en los que el propio autónomo concentra la atención al público, la administración, las compras o la prestación del servicio, lo que hace inviable cualquier ausencia.

Muy cerca se sitúan los motivos económicos. El 39,5% reconoce que no puede asumir el coste de parar su actividad durante unos días. Para estos profesionales, las vacaciones implican una pérdida directa de ingresos que resulta incompatible con la situación del negocio, especialmente en un contexto en el que los gastos fijos continúan generándose aunque la persiana permanezca bajada.

El informe también identifica otras razones, aunque con una incidencia mucho menor. Un 14,4% de los autónomos afirma que el verano coincide con la época de mayor actividad de su sector y, precisamente por ello, descarta tomarse vacaciones. Por su parte, un 1,8% señala que acaba de iniciar su negocio y considera que todavía no puede permitirse interrumpir la actividad en una fase tan temprana del proyecto.

"Solo un 46% de los autónomos cogerá vacaciones este verano, pero los descansos, desde luego, son unos descansos cortos. Tres de cada cuatro autónomos que coge vacaciones, el 76%, se limita a un máximo de dos semanas", subraya Leticia Mingueza, presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Castilla y León.

Aunque la opción de disfrutar de dos semanas exactas se mantiene como la mayoritaria, destaca de manera muy significativa el volumen de profesionales que únicamente se tomará una semana de vacaciones, mientras que un 6,3% de los autónomos disfrutará de menos de una semana de desconexión.

Estos datos evidencian que, para buena parte del colectivo, el acceso al descanso sigue estando condicionado por la capacidad del negocio para seguir funcionando sin la presencia de su titular. La dificultad para delegar y la dependencia de la facturación diaria continúan siendo dos de los principales obstáculos para conciliar la actividad profesional con el derecho a las vacaciones.

"El 23% de autónomos no cogerá vacaciones en todo el año 2026 y prácticamente un 30% todavía no tiene decidido lo que va a hacer", detalla Mingueza.

Incapaces de desconectar

Sin embargo, estar de vacaciones no significa desconectar del negocio. La inmensa mayoría de los autónomos continúa ligada mental o digitalmente a sus obligaciones y su negocio en sus días de descanso. En concreto, el 41,1% de los encuestados reconoce que sigue realizando algunas gestiones activas del negocio a pesar de estar de vacaciones, a lo que se suma un 22% que confiesa que, aunque no trabaje físicamente, "siempre lo tiene presente" en su mente.

"Más de seis de cada diez autónomos, el 63% de esos autónomos que cogen vacaciones, son incapaces de desconectar completamente de su negocio en sus días de descanso", revela Mingueza.

Apenas un 6,3% afirma disfrutar de una "desconexión total" durante las vacaciones, mientras que un 13% asegura conseguirlo casi siempre. Otro 16,1% reconoce que solo lo logra en determinadas ocasiones, lo que evidencia que la separación entre vida personal y actividad profesional continúa siendo una asignatura pendiente para buena parte del colectivo.

Esta dificultad para desconectar está estrechamente relacionada con la propia estructura del trabajo autónomo. En muchos casos, el titular del negocio concentra la atención a los clientes, la gestión administrativa, la toma de decisiones y el control de la actividad diaria, por lo que cualquier incidencia durante su ausencia requiere su intervención. A ello, se suma que más de la mitad de los autónomos necesita cerrar completamente su negocio para poder irse de vacaciones, mientras que otros optan por seguir gestionándolo a distancia, una circunstancia que dificulta aún más el descanso real.

Deseo de conciliar

Los factores personales son el principal motivo para los trabajadores por cuenta propia que sí planean colgar el cartel de "cerrado por vacaciones" este verano. La encuesta realizada desde ATA revela un cambio de prioridades, donde el deseo de compartir tiempo con su entorno más cercano durante la época estival supera a los motivos operativos.

En concreto, el 42,9% de los autónomos que tienen previsto tomarse unos días de descanso este verano afirma que lo hace para poder coincidir con las vacaciones de su familia o de sus amigos. El dato refleja que, una vez superadas las dificultades económicas y organizativas que supone cerrar o dejar el negocio, el factor personal se impone como el principal incentivo para hacer una pausa en la actividad profesional,

La segunda razón más mencionada, aunque a bastante distancia, responde a motivos relacionados con la propia actividad económica. El 29,5% aprovecha la bajada estacional del trabajo para hacer coincidir sus vacaciones con un periodo de menor carga laboral, mientras que un 12,8% asegura que simplemente prefiere disfrutar de sus vacaciones en verano.

Tres años o más sin vacaciones

Más allá de los periodos elegidos para el descanso, el informe realizado por ATA analiza la situación en la que queda el negocio cuando el trabajador por cuenta propia decide parar y tomarse unas vacaciones. Así, se comprueba cómo para poder disfrutar de unos días libres, el 52,2% de los autónomos afirma cerrar su negocio por completo, asumiendo directamente el coste de detener su facturación.

La alternativa de mantener la actividad mediante turnos de la plantilla solo es viable para el 22,8% que cuenta con trabajadores a su cargo, mientras que la opción de contratar a personal específico para cubrir el periodo vacacional es una opción que los autónomos no se plantean y que señala únicamente el 0,8% de los encuestados. Un 16,6% opta por una vía intermedia, la de marcharse de vacaciones pero seguir haciéndose cargo de la gestión del negocio a distancia.

Aunque el 62,5% de los autónomos manifiesta que suele tomarse de manera habitual algunos días de descanso, el 32,9% del colectivo, prácticamente uno de cada tres, acumula más de 365 días consecutivos sin interrumpir su actividad profesional. Es más, lo más alarmante de la encuesta es que el 19,1% de los trabajadores por cuenta propia confiesa que encadena tres años o más sin coger vacaciones, consolidando una situación de agotamiento dentro del tejido productivo.