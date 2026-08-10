202 de los más de 16.000 diabéticos de Zamora tiene bomba de insulina

Castilla y León rozó en 2025 la barrera de los 203.000 pacientes diagnosticados de diabetes y, en paralelo, incrementó cerca de un 40% el número de usuarios de bombas de insulina en apenas dos años, según datos de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social obtenidos por Efe a través de una solicitud de acceso a la información pública. En Zamora son 16.403 los pacientes diabéticos, de los cuales 202 tiene bomba de insulina.

La comunidad contabilizaba el pasado año 202.971 personas con diabetes registradas en el sistema sanitario, frente a las 196.833 de 2023; mientras que los sistemas de infusión continua de insulina implantados en pacientes con diabetes tipo 1 pasaron de 1.261 a 1.760 en ese mismo periodo.

La evolución refleja dos tendencias paralelas: el aumento sostenido de una de las enfermedades crónicas con mayor impacto sanitario y el avance de las tecnologías que permiten mejorar el control de la glucosa y la calidad de vida de los pacientes.

En contraste, pacientes con diabetes tipo 1 de Zamora y Benavente han denunciado que Sacyl está negando el acceso al endocrino para las revisiones, establecidas cada seis meses y que llevan en algunos casos casi dos años. Las reclamaciones presentadas ante Sacyl y el Procurador del Común no están sirviendo para nada, ya que todo parece indicar que la negativa de dar cita a estos pacientes responde a una estrategia consciente para que el seguimiento se haga en Atención Primaria y no por parte del especialista.

Por provincias

Valladolid y León son las provincias con mayor número de personas diagnosticadas. La primera alcanzó los 41.588 pacientes en 2025, mientras que León sumó 40.245. Les siguen Burgos, con 29.127; Salamanca, con 27.250; Zamora, con 16.403; Ávila, con 15.502; Palencia, con 14.688; Segovia, con 11.577, y Soria, con 6.591.

La inmensa mayoría de los afectados pertenece a la población adulta, ya que de los casi 203.000 diabéticos registrados el pasado año, 202.492 eran mayores de 14 años y 479 menores.

El incremento de casos se ha producido de forma generalizada en prácticamente todas las provincias.

Muchos pacientes logran además un mejor control de los niveles de azúcar en sangre con las bombas de insulina que con las inyecciones diarias.

Los especialistas destacan también su coste-efectividad al contribuir a reducir complicaciones graves.

La diabetes está ligada a diversas alteraciones crónicas que pueden comprometer la calidad de vida y las capacidades físicas de quienes la padecen. Entre ellas, la retinopatía diabética, la nefropatía, la disfunción eréctil o el denominado pie diabético.

A pesar de ello, en Zamora se está denegando seguimiento del endocrino a estos pacientes.