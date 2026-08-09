¿Se va a ver el eclipse desde mi pueblo de Zamora?

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología apuntan a un cielo despejado en toda la provincia en torno a las ocho y media de la tarde del próximo miércoles, 12 de agosto, por lo que las nubes no van a ser un impedimento para observar el fenómeno del eclipse total de sol.

Sí va a influir, en cambio, el punto elegido para ver el fenómeno, ya que la luna no llegará a tapar al sol por completo en todo el suroeste provincial, en la línea imaginaria entre Alcañices y Fuentesaúco, que deja fuera gran parte de Aliste, Sayago, Tierra del Vino y La Guareña.

CONSULTA EN EL MAPA SI SE VERÁ EL ECLIPSE EN TU PUEBLO

Cuanto más al noreste, sin embargo, mejor se verá el eclipse. O por lo menos durante más tiempo se podrá apreciar el curioso fenómeno de la noche en pleno día.

En Zamora capital el eclipse se verá por los pelos y durante tan solo 20 segundos. A las 19.43 se podrá ver (siempre con las gafas especiales puestas), cómo la luna empieza a dar un bocado al sol, abajo a la derecha. Para las 20.07 el sol tendrá ya forma de cuarto menguante y a las 20.19 parecerá apenas un gajo de naranja. A las 20.31 la capital se quedará oscuras durante 20 segundos. A las 20.43 el gajo volverá, con los cuernos en dirección opuesta, a las 20.55 se verá más sol que sombra en el círculo solar y a las 21.19 la luna se quitará del medio.

En Benavente, sin embargo, la duración del eclipse será sustancialmente mayor, ya que la noche se prolongará durante un minuto y 23 segundos, cuatro veces más que en la capital. A las 19.42 horas se apreciará ya el primer mordisco de la luna al disco solar, ampliado a las 19.54 y en continuo avance hasta que del sol no quede más que un gajo. A las 20.30 se hará de noche durante un minuto y 23 segundos.

Incluso en pueblos cercanos, como Valdescorriel, el eclipse total durará más, 1 minuto y 28 segundos. Poco a poco el sol volverá a asomar hasta que a las 21.18 horas apenas se note tan solo una pequeña porción de luna sobre el disco amarillo.

En Toro los horarios son parecidos. Empieza a verse algo a las 19.43, el culmen (oscuridad total) se produce a las 20.31 durante 56 segundos y el fenómeno concluye hacia las 21.19 horas.

En Sanabria también se verá el eclipse. En Puebla durará 45 segundos la oscuridad total, con las 20.30 como hora central. Y lo mismo ocurrirá en toda la Carballeda, el Norte provincial, Tierra de Campos, Tábara, Villalpando y la zona de Toro.

Zamora ofrece, pues, muchas posibilidades para observar el eclipse total de sol.