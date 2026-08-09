El Parador de Zamora admite ya reservas para su reapertura en 2027

139 euros en habitación doble básica (sin desayuno). Es el precio mínimo para quien quiera conseguir plaza para pasar la primera noche tras la reapertura del Parador de Turismo de Zamora. Tendrá que esperar un poco, eso sí, hasta el 1 de noviembre de 2027.

La retirada de gran parte de la valla de obra alrededor del Parador de Turismo no significa que el establecimiento vaya a abrir sus puertas en breve, ya que queda aún por ejecutar una gran parte de la inversión para reformar por completo cocina y habitaciones, por lo que permanecerá otro año cerrado al público.

Paradores de Turismo acaba de sacar a licitación las obras de esta fase, una vez a punto de rematarse las anteriores que afectaron al patio (ya cubierto) y parte de la muralla, entre otras estructuras. Estas afectan al interior del inmueble, sobre todo a la cocina y a las habitaciones que serán remodeladas totalmente, en un proyecto valorado en 10,2 millones de euros, incluido el IVA, y un plazo de ejecución de doce meses desde el comienzo de las obras, diez de ellos con el establecimiento cerrado al público para actuar en la zona más antigua y dos más en la parte más nueva, ya con el Parador funcionando.

El Parador de Zamora cerró sus puertas el 17 de octubre de 2024 e inicialmente se dio un plazo hasta marzo del año 2026 para la finalización de los trabajos, aunque finalmente la reapertura no se producirá hasta el 31 de octubre de 2027. El 1 de noviembre del año que viene ya se puede reservar habitación.

En concreto, la obra se centra en la reforma de baños, habitaciones, cocina y adecuación a normativa de instalaciones. Entre los pormenores del contrato figura que las empresas interesadas en hacerse con la obra deben visitar obligatoriamente el Parador de Zamora "de manera previa a la realización de la oferta", en una visita prevista para el 2 de septiembre.

Ocho mil euros al día de penalización por retrasos

Se ha previsto que puedan aparecer inconvenientes con partes que estén peor estado de lo que parece o con algunos elementos de Patrimonio, por lo que se admiten modificaciones sobre el presupuesto original hasta un 30%, es decir, 2,5 millones de euros más.

Paradores obliga al adjudicatario a cumplir el contrato dentro del plazo, tanto en total como los parciales para cada fase. Y se blinda en este aspecto ya que "la modificación del plan de los trabajos o el retraso por causas imputables al adjudicatario, se penalizará con una cantidad que se establece en ocho mil euros más IVA por día".

La justificación de la obra es el "estado de obsolescencia del establecimiento tanto en su imagen como en sus instalaciones generales", además de adaptar a la normativa la instalación contra incendios (incorporando una red de rociadores), climatizar el nuevo patio cubierto y adecuar las instalaciones a la normativa de accesibilidad.