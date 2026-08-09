Montse Villar, la astrofísica zamorana del CSIC que explica al mundo el eclipse del 12 de agosto

El Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, coincidiendo con el trío de eclipses que se podrán observar desde la Península Ibérica entre agosto de 2026 y enero de 2028, ha publicado el libro Eclipses. Cuando la luz desaparece.

Ilustrado y escrito por Noemí Fabra con la asesoría científica de la astrofísica con orígenes zamoranos del CSIC Montserrat Villar, el nuevo número de la colección Mentes curiosas. Curiosas mentes describe los tipos de eclipses que existen y cómo se producen. Precisamente, esta investigadora protagoniza la sección titulada Mente curiosa que nos inspira y una video-entrevista donde cuenta su trabajo y su temprana afición a la astronomía. "Desde niña me encantó la astronomía. Mis padres son de un pueblecito de Zamora que tiene una pradera muy grande y, especialmente en aquella época, tenía un cielo muy, muy oscuro y me encantaba ir en verano para ver las Perseidas o para ver el cielo estrellado inmenso", relata la científica del Centro de Astrobiología (CSIC-INTA).

"El eclipse solar total es uno de los más espectaculares e inquietantes porque dejamos de ver el Sol. La Luna se alinea a la perfección con el Sol y lo cubre, y, durante unos minutos, en una parte de la Tierra, el cielo se oscurece como si el Sol hubiera desaparecido", señala Fabra.

La ilustradora ha creado esquemas minuciosos que explican de manera "sencilla y rigurosa" todo lo que ocurre durante los eclipses solares y lunares.

Eclipse total del miércoles

En la mitad norte de España, el próximo 12 de agosto se tendrá la oportunidad de presenciar un eclipse solar total, algo que no sucedía en la Península ibérica desde 1912.

El año que viene, el 2 de agosto, ocurrirá otro eclipse solar total visible desde la costa andaluza, y, por último, el 26 de enero de 2028, cruzará España un eclipse solar anular, es decir, la Luna se colocará frente al Sol, pero no conseguirá taparlo del todo, por lo que un brillante anillo asomará alrededor de la estrella.

La expectación es máxima entre las personas aficionadas a la astronomía. Según Villar, ese componente social es una de las experiencias más destacables.

"Son espectáculos celestes realmente impresionantes que, a veces a través del impulso de agencias como el CSIC o la NASA, inspiran a la ciudadanía para que tome imágenes de los propios eclipses, de espectros, de datos de distinto tipo, y, con sus aportaciones, también se pueda avanzar en el conocimiento de estos fenómenos", señala la astrofísica del CSIC de ascendencia zamorana, ya que sus padres son de Venialbo, pueblo donde veraneaba de niña.

Montse Villar, en el CISC / CISC

Precisamente, esta investigadora protagoniza la sección titulada 'Mente curiosa que nos inspira' y una video-entrevista donde cuenta su trabajo y su temprana afición a la astronomía.

Villar desarrolla en el Centro de Astrobiología un trabajo enfocado a distintas actividades "pero una principal, por supuesto, es la investigación científica. Estudio galaxias activas, que son galaxias que contienen en sus centros agujeros negros supermasivos, es decir tienen masas gigantescas", lo que puede afecta a su evolución.

Su trabajo se hace muchas veces en colaboración con otros grupos de trabajo.

Espectáculos celestes

"Pensemos que el sol se extiende mucho más de lo que vemos, es mucho más que ese disco dorado que vemos. La capa más externa, que se llama corona solar se extiende millones de kilómetros, pero es muy muy tenue. La única forma que tenemos de observar y estudiar esa corona solar es tapando el disco del sol, lo que se produce durante un eclipse total de sol", explica la investigadora zamorana.

Actualmente, existe instrumentación, "cada vez más sofisticada que nos permite simular ese eclipse".

Montse Villar destaca, sin embargo, "el componente social que generan los eclipses de sol. Son espectáculos celestes realmente impresionantes y además inspiran, a veces también estimulado por agencias de investigación, como puede ser el CSIC, la NASA, en distintos países para una participación ciudadana que tome imágenes de los eclipses, espectros, datos de distinto tipo".

"En la actualidad y desde hace ya bastantes siglos, podemos explicar de una manera muy clara cómo se producen los eclipses. Pero pongámonos en aquellos contextos, aquellas culturas que lo que apreciaban era que de repente el sol empezaba a desaparecer durante unos minutos quedaba oculto por completo y se hacía de noche. Tenía que ser absolutamente terrorífico".

Para poder explicarlo se recurría a leyendas y mitos, desde"un monstruo que devoraba al sol, hasta una lucha fratricida entre un hermano y una hermana, el sol y la luna, y que tenía como resultado este eclipse".

La experta confiesa que "desde niña me gustó la astronomía. Mis padres son de un pueblecito de Zamora muy pequeñito, que se llama Venialbo que tiene una pradera muy grande especialmente en aquella época tenía un cielo muy muy oscuro y eso me encantaba. Cuando íbamos en verano a ver a los abuelos, en agosto para ver las Perseidas o el cielo estrellado, Venialbo me gustaba muchísimo".

A raíz de esa afición ha logrado su sueño de convertirse en astrónoma profesional. La colección Mentes curiosas, Curiosas Mentes, lanzada por Editorial CSIC y Zahorí Books en 2023, tiene el propósito de transmitir conocimiento, entretener y, sobre todo, inspirar a las mentes más jóvenes. Todos los números se publican en castellano, catalán, gallego y euskera.