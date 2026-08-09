El gran impacto del eclipse en Zamora: lleno hotelero, visitantes de medio mundo y una oportunidad para reforzar el turismo

Encontrar alojamiento en Zamora para la semana del 12 de agosto se ha convertido en una tarea prácticamente imposible. Hoteles completos desde hace meses, casas rurales sin disponibilidad y viviendas particulares que se han incorporado al mercado turístico para atender una demanda inédita dibujan el escenario previo al eclipse total de Sol. Pero detrás de esa imagen hay algo más que un fenómeno astronómico excepcional, hay una estrategia de promoción que comenzó hace más de dos años, un sector empresarial que se ha volcado para aprovechar la ocasión y unas administraciones convencidas de que este acontecimiento puede marcar un antes y un después para la economía turística de la provincia.

La sensación es compartida por instituciones y empresarios. La duración del eclipse será momentánea pero el movimiento generado deja claro que Zamora será uno de los grandes focos del acontecimiento gracias a una promoción que empezó cuando casi nadie hablaba del eclipse.

La Diputación de Zamora fue una de las primeras administraciones en convertir el eclipse en una herramienta de promoción turística. Mientras otras provincias todavía no habían comenzado a trabajar en ello, la institución provincial ya acudía a Fitur en el año 2024 con una campaña específica para dar a conocer que buena parte de Zamora sería uno de los mejores lugares del mundo para contemplar el fenómeno.

Presentación en Fitur en el año 2024. / JOSE LUIS FERNANDEZ / LZA

"La promoción ha funcionado fenomenal", afirma el diputado de Turismo, Víctor López de la Parte, quien recurre a una comparación muy ligada a la provincia: "La promoción es como un agricultor que siembra. Hay semillas que dan fruto y otras que no. Ahora estamos recogiendo esa cosecha".

A su juicio, el éxito no consiste únicamente en que los hoteles estén completos o que miles de personas vayan a desplazarse hasta Zamora el próximo 12 de agosto. El objetivo siempre fue mucho más ambicioso. "No es solo el eclipse. Lo importante son los mercados que nos ha abierto", explica. Gracias a esa campaña, asegura, numerosos operadores turísticos internacionales han descubierto una provincia que hasta ahora apenas figuraba en sus catálogos. Junto al fenómeno astronómico han conocido el patrimonio histórico, los espacios naturales, la gastronomía, las rutas del vino y las denominaciones de origen zamoranas.

Observación del eclipse parcial de sol, organizado por la Agrupación Zamorana de Astrología (AZA) con el apoyo del Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora, realizada el pasado año. / Alba Prieto / LZA (Archivo)

Esa proyección internacional se refleja ya en las reservas. La demanda ha sido tan elevada que muchos propietarios de segundas residencias han decidido poner sus viviendas en alquiler durante esos días ante las importantes cantidades que algunos visitantes están dispuestos a pagar. "Hay una demanda altísima, sobre todo del mercado extranjero que está, incluso, pagando barbaridades para poder estar con nosotros esos días", señala.

Los primeros beneficiados son los alojamientos turísticos, pero el impacto económico va mucho más allá. Restaurantes, cafeterías, comercios, gasolineras, empresas de turismo activo o bodegas esperan una de las semanas de mayor actividad del verano. Buena parte de los visitantes no acudirán únicamente el día del eclipse, sino que prolongarán su estancia varios días para conocer la provincia. La previsión es difícil de calcular. Todo dependerá, en buena medida, del estado del cielo en el norte peninsular. Si la cornisa cantábrica presenta nubosidad, miles de personas podrían desplazarse hacia zonas con mejores condiciones de observación, entre ellas Zamora.

La coincidencia del primer eclipse total de Sol visible en la península ibérica desde 1912 con el periodo estival, uno de los de mayor movilidad del año, hace prever una afluencia especial de vehículos hacia las zonas de observación. Según un estudio elaborado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, podrían registrarse aumentos del tráfico de entre el 30% y el 100% hacia la franja de totalidad, lo que supone entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales.

La ciudad se prepara para recibir a miles de visitantes

En la capital el ambiente también refleja que se acerca una cita excepcional. El Ayuntamiento de Zamora ha diseñado un amplio programa para facilitar la llegada de visitantes y distribuirlos por distintos espacios de observación. Habrá siete puntos habilitados para contemplar el eclipse, varios de ellos conectados mediante autobuses lanzadera para reducir el uso del vehículo privado. Las mejores ubicaciones son la avenida Cardenal Cisneros, La Lobata, la avenida de la Frontera, Parada del Molino, el paseo de las Vistillas, la plaza de la Catedral y el parque del Castillo.

Un hombre observa el escaparate de una librería ambientada en el eclipse / José Luis Fernández

Para quienes no quieran desplazarse a zonas más alejadas, también existirá la oportunidad de disfrutar del eclipse en directo a través de una pantalla gigante que se habilitará en la Plaza Mayor. Tras la retransmisión, el programa incluye un concierto pensado para quienes decidan permanecer en la ciudad una vez finalice el fenómeno astronómico. La idea, explica el concejal de Turismo, Christoph Strieder, es que la experiencia "no se limite únicamente a mirar al cielo".

El interés despertado ha obligado incluso a imprimir una segunda edición de la guía divulgativa sobre el eclipse. Cinco mil nuevos ejemplares que se han distribuido después de agotarse la primera tirada. "Es incalculable lo que puede pasar", reconoce Strieder, que en los últimos días ha mantenido reuniones con Policía Local y responsables de movilidad para coordinar el dispositivo previsto.

Aficionados que recorren el mundo siguiendo eclipses

Uno de los aspectos más llamativos es el perfil de muchos de los visitantes. Junto al turismo nacional llegarán grupos especializados procedentes del extranjero, especialmente de Estados Unidos, apunta el edil zamorano. Universidades, asociaciones astronómicas y aficionados con amplia experiencia han reservado alojamiento desde hace meses para no perderse un eclipse considerado de gran interés por la duración de la totalidad y las condiciones de observación que ofrece Zamora.

Un hombre mira un escaparate en la capital con libros sobre los eclipses. / José Luis Fernández / LZA

Strieder explica que algunos de esos visitantes han seguido eclipses por distintos continentes durante años. "Dicen que cuando ves uno quieres ver el siguiente", comenta, reflejando la pasión que despierta este fenómeno entre los aficionados a la astronomía.

Ese perfil de visitante resulta especialmente interesante para el sector turístico porque suele planificar viajes largos y busca completar la experiencia con actividades culturales, gastronómicas y de naturaleza. Incluso, se acerca al destino previamente para conocer las características y organizar la observación.

La hostelería confirma un lleno prácticamente absoluto

El presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería (Azehos), Ángel Vicente, confirma que la ocupación hotelera está prácticamente al 100%. "Los hoteles y las casas rurales están completas", resume.

Las zonas de Benavente y Sanabria son las que registran una mayor presión sobre la oferta alojativa, aunque la situación se repite en buena parte de la provincia. Vicente introduce, no obstante, un matiz importante. El eclipse coincide con el puente festivo de agosto y con las fiestas patronales de muchos municipios, por lo que parte de la demanda responde también a esos factores. Aun así, considera evidente que el fenómeno ha servido para adelantar reservas y atraer nuevos visitantes que probablemente no habrían elegido Zamora en otras circunstancias.

El presidente de Azehos destaca además la respuesta del propio sector: bodegas que han organizado catas especiales, restaurantes que preparan propuestas gastronómicas para esa jornada y empresas turísticas que ofrecerán actividades vinculadas al eclipse e intentarán aprovechar una oportunidad que difícilmente volverá a repetirse. "Cada uno se ha adaptado a su negocio para ofrecer algo especial para atraer más gente y aprovechar el día", explica.

¿Y después del 12 de agosto?

La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Zamora buscan aprovechar toda la repercusión obtenida para consolidar el astroturismo como una nueva línea de desarrollo económico. El siguiente paso será lograr la certificación Starlight para buena parte del territorio provincial y desarrollar nuevos espacios de observación del cielo en comarcas como Sanabria, Aliste, Tierra de Campos o los Arribes del Duero.

No se trata de construir grandes observatorios astronómicos, sino de crear lugares acondicionados donde residentes y turistas puedan disfrutar de algunos de los cielos con menor contaminación lumínica de España, acompañados de empresas especializadas y de una oferta turística estable durante todo el año. La formación que ya se está impartiendo al sector turístico forma parte de esa estrategia.

El astrofísico Javier Domínguez durante una de las sesiones del programa formativo "Zamora bajo las estrellas", promovido por el Ayuntamiento de Zamora / Cedida / LZA

Ese será el verdadero éxito del 12 de agosto: que el enorme número de personas que levanten la vista al cielo para disfrutar del eclipse decidan regresar a la provincia. Visitantes que, muchos de ellos, descubrirán por primera vez un territorio que hasta hace poco permanecía fuera de los principales itinerarios turísticos. Esa es la oportunidad que instituciones y empresarios llevan dos años preparando.

Un dispositivo especial para una jornada excepcional

La llegada masiva de visitantes también obliga a reforzar la seguridad. La Subdelegación del Gobierno coordina junto al resto de administraciones un operativo especial que incluye un incremento del 200% en los efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en las carreteras de Zamora, Benavente y Sanabria.

Además, el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) mantiene activado el plan especial de protección civil para coordinar cualquier incidencia que pueda producirse durante la jornada.

Las autoridades insisten especialmente en la necesidad de extremar la precaución en el medio natural. El eclipse coincidirá con una época de alto riesgo de incendios y muchos visitantes elegirán zonas rurales para contemplarlo, por lo que se pide evitar cualquier conducta que pueda poner en peligro el entorno.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil reforzará la vigilancia en los principales itinerarios hacia las zonas de observación para canalizar los desplazamientos, evitar estacionamientos peligrosos en arcenes y accesos, ordenar el tráfico cuando sea necesario y facilitar el paso de los servicios de emergencia. También se realizarán controles preventivos de alcohol y drogas en los puntos de mayor concentración.

Asimismo, podrán establecerse medidas puntuales de regulación de la circulación, limitaciones de acceso a determinados emplazamientos, desvíos alternativos y controles de aforo. Los paneles de mensaje variable informarán en todo momento de las incidencias, restricciones y recomendaciones para los conductores.

Entre los principales riesgos para la seguridad vial asociados a los desplazamientos para la observación del eclipse se encuentran la concentración de vehículos, especialmente a la finalización de la fase de totalidad, las detenciones improvisadas en la calzada o los arcenes, las distracciones al volante para observarlo o fotografiarlo y la presencia de peatones en la calzada y en las inmediaciones de las carreteras en los puntos de observación.

Por ello, la DGT recomienda planificar con antelación tanto los desplazamientos como la observación del eclipse y adoptar una serie de precauciones como evitar desplazamientos innecesarios, extremar la atención al volante y nunca detener el vehículo en los arcenes o la calzada para observar el eclipse.