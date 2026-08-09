Candelaria Ruiz del Árbol: la benefactora que da nombre a un barrio de zamora

Esta benefactora que da nombre a uno de los barrios más emblemáticos de Zamora destacó por su gran labor social, llevando a cabo la construcción de viviendas sociales para las personas más desfavorecidas económicamente. El descubrimiento del lugar donde está situada su tumba en el año 2011 durante unas labores de limpieza en el cementerio, hizo que su nombre volviera a los medios de comunicación. Algunos de sus familiares, como su marido y su padre, tuvieron gran relevancia social y económica.

Candelaria nació en la ciudad de Zamora, posiblemente en la década de 1830. Se casó en 1859 con Sabino Herrero Olea, periodista, político y jurisconsulto que también pertenecía a una familia adinerada y que fue fundador de varios periódicos, entre ellos El Norte de Castilla.

De ideas progresistas, Sabino fue diputado y senador durante el Sexenio Democrático (1868-1874), etapa en la que tuvo lugar la expulsión del trono de Isabel II. Tras este hecho, las Cortes Generales tomaron la decisión de ofrecer el trono a Amadeo de Saboya y enviaron una comisión que viajó a Italia para tal embajada, de la que formó parte el marido de Candelaria. El nuevo rey sufrió el rechazo de distintos grupos sociales y el reinado estuvo salpicado de conflictos políticos, por lo que Amadeo abdicó tras dos años de reinado.

El marido de Candelaria también formó parte del Partido Radical de Manuel Ruiz Zorrilla y ocupó el puesto de subsecretario de Gobernación.

Después de este periodo, el matrimonio se exilió a Francia, donde Sabino falleció en 1879 en la localidad de Vichy, y Candelaria decidió regresar a Valladolid, provincia en la que disponía de negocios y propiedades.

Candelaria promovió en esta ciudad la construcción de escuelas de primera enseñanza para una de las zonas más pobres de la ciudad. Se comprometió a asumir todos los costes, incluso el mantenimiento posterior del edificio y los salarios de los maestros, dejando indicado que esta labor la continuarían sus herederos cuando ella faltase. Sin embargo, el proyecto no llegó a finalizar con éxito. Se cree que tal vez sus futuros herederos no estuvieron de acuerdo con la obligación de continuar con su legado.

También realizó una gran labor social en Zamora promoviendo la construcción de casas baratas para seis familias pobres de la ciudad. El nombre de casas baratas era utilizado a finales del siglo XIX para designar las viviendas sociales. La población rural iba abandonando el campo para concentrarse en las ciudades, pero éstas carecían de viviendas suficientes para acoger a todos los inmigrantes, que se hacinaban en barracas, chabolas y construcciones precarias, donde vivían con gran penuria. Antes de que el Estado interviniera directamente para construir viviendas sociales para pobres, éstas se levantaban en el extrarradio con el esfuerzo económico de particulares, como el caso de Candelaria.

Recreación de una mujer de finales del siglo XIX en las inmediaciones de la catedral de Zamora. Imagen generada con IA, con derechos de reproducción. / IA

Las viviendas que promovió en Zamora recibieron el nombre de "Barrio de la Caridad" y supusieron el germen del futuro barrio de La Candelaria. La inauguración tuvo lugar en 1896 y, según indican los periódicos de la época, fue un acontecimiento muy concurrido, ya que se había creado una gran expectación ante el anuncio de la visita de la fundadora.

Asimismo, esta zamorana se caracterizó por su generosidad en limosnas caritativas. Pese a pertenecer a una familia de gran riqueza y a la clase social más pudiente, se preocupó siempre por los más desfavorecidos.

Falleció en Madrid el día 18 de febrero de 1915, pero fue enterrada en Zamora en el cementerio de San Atilano. Su esquela se publicó en el Heraldo de Zamora y en ella se indicaba que por deseo de la propia Candelaria no se admitían coronas de flores ni se iban a repartir esquelas.

El padre de Candelaria, Francisco Ruiz del Árbol, según algunos documentos, había nacido en 1807 en Zamora, en el seno de una familia burguesa pudiente. En otros, en cambio, aparece como nacido en San Pedro del Romeral (Cantabria) y desde allí se habría desplazado a Zamora. Su apellido procede de las villas pasiegas de Burgos, y, según una leyenda, su linaje estaba emparentado con los reyes godos.

Francisco inició su actividad política en Zamora, primero en el Ayuntamiento, más tarde en la Diputación Provincial y después dio el paso a la política nacional siendo elegido diputado por Zamora en las Cortes Constituyentes. En 1840 fue nombrado comisionado por Zamora para la Junta Central, que no llegó a formarse, y ese mismo año fue nombrado magistrado de la Audiencia de Burgos y más tarde de La Coruña. Volvió a formar parte del Parlamento en otras dos ocasiones y murió en 1849.

La hermana de Candelaria, Carolina, se casó con César Alba García Oyuelos, abogado y político que llegó a ser diputado a Cortes por el distrito zamorano de Villalpando. Presidió la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción en Valladolid y trabajó para la Compañía de Ferrocarriles dirigiendo la explotación de la extensión de Medina del Campo a Zamora y de Orense a Vigo.

Otro destacado miembro de esta familia fue un primo de Candelaria, Francisco Ruiz Zorrilla y Ruiz del Árbol, que a lo largo de su vida ocupó varios puestos de importancia tanto en el campo militar como en la política, llegando a ser nombrado Mariscal de Campo (cargo que actualmente recibe el nombre de General de División) y obteniendo a lo largo de su vida numerosas distinciones, como la Encomienda de Isabel la Católica, la Gran Cruz del Mérito Militar y tres cruces de San Fernando. Además, fue elegido diputado por Zamora en las Cortes de 1869.

Francisco era, a su vez, pariente de Manuel Ruiz Zorrilla, que fue uno de los políticos que participó en la expulsión de la reina Isabel II y llegó a ser presidente de las Cortes durante el reinado de Amadeo de Saboya, y en cuyo partido político también militó el marido de Candelaria.

Los familiares de Candelaria siguieron el camino que se esperaba de ellos dada su pertenencia a un clan familiar influyente y poderoso, si bien había familias en esa situación que se dedicaban a consumir el dinero heredado de sus antepasados sin ejercer ningún oficio útil. No parecer ser el caso de la familia Ruiz del Árbol en la que hubo un gran número de personas que participaron en momentos clave de la historia de nuestro país y formaron parte de la élite política y militar de su época.