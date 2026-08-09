Almudena Vázquez, guionista: "Los personajes femeninos deben dejar de estar al servicio del hombre"

La zamorana Almudena Vázquez Miguel ha coescrito el guion de una de las comedias del verano "Tres de más", su primer texto estrenado en cine, aunque atesora una amplia trayectoria como guionista. Su debut en el sector correspondió a "Tierra de Lobos" y entre sus muchos trabajos figuran series como "Sueños de libertad", "Derecho a soñar", "Centro médico", "Romi" o "Regreso a las Sabinas". Además, ha escrito y dirigido sus propios cortometrajes, que han tenido extensos recorridos en festivales.

¿Cómo llega usted a ser guionista?

Desde niña era muy cinéfila. Me compraba un montón de revistas de cine e incluso empecé a hacer algunos cursos que la Cátedra de Cine de Valladolid dio en Benavente, siendo todavía muy pequeña. Nací en Zamora, pero crecí en Benavente e iba allí al cine. Cuando lo cerraron, mis padres me llevaban a León o a Zamora para ver películas. Luego estudié Periodismo, quizá un poco por cobardía, pues no conocía a nadie en el mundo audiovisual y no sabía muy bien cómo funcionaba. En la época de la carrera empecé a hacer cursos de guion y acabé estudiando un máster de esta materia. Siempre me encantó el contar historias, las películas… puede decirse que era casi natural que me acabara dedicando al mundo del cine. Lo tuve claro al hacer un curso en Madrid, entonces ya vi que era lo mío, ya supe por dónde tirar y también elegí un poco mi especialidad.

¿De qué manera comenzó a hacerse un hueco dentro de la profesión?

En mi caso es muy vocacional. Siempre digo que si estás entre ser guionista y otra cosa, tírate a por la otra cosa porque seguro que es más fácil (risas). En cuanto empecé también vi que lo iba a tener muy difícil porque realmente mujeres hay menos en guion y en toda la industria audiovisual, en general. He trabajado mucho, me he formado mucho por mi cuenta y creo que ahí, al final, reside la clave. Estás intentándolo, presentándote a laboratorios, haciendo proyectos, buscando un poco la oportunidad... Me centré en eso absolutamente y creo que es la manera.

Almudena Vázquez el día del estreno. / Cedida

¿Se ha especializado en algún tipo de contenido?

Me encanta la comedia. Mi sello personal, a lo mejor, no es una comedia tan comercial como puede ser la película "Tres de más", que ahora está en cartelera y que además ha sido mi primer estreno en cines. No obstante, sí que es el género que estoy escribiendo, pero en televisión he escrito géneros muy diferentes. Tengo bastante drama, melodrama e incluso de aventuras. El procedimental por ejemplo me gusta mucho. "Romi", la serie que está en Amazon, es una detective y son capítulos no autoconclusivos. La verdad es que me gusta tocar cosas diferentes.

¿Cómo se sumó a "Tres de más"?

Yo llevo ya un tiempo haciendo proyectos de cierta envergadura en televisión; de hecho, la serie "Sueños de Libertad" es la más vista en España ahora mismo. La película supone un encargo directo de Warner, que nos contrata a mi compañero Efrén Tarifa y a mí. Consistía en adaptar a España una comedia italiana titulada "Tre di troppo". Ha sido un proyecto muy interesante porque partes de una idea que ya estaba, pero hemos hecho aportaciones. Por ejemplo, una cosa que a mí me parecía muy importante tratar en la película era la conciliación familiar, que en la italiana no estaba. Partes de una idea, pero trabajas la película un poco de forma independiente.

¿Había realizado alguna otra adaptación en su trayectoria?

Sí, de hecho la otra película que he escrito, "Intercambiadas", estrenada en la plataforma ViX, también lo era. Ahora hay mucha moda de los "remakes", incluso en muchas películas a lo mejor no se dice. La taquilla está en una situación en que se estrenan quizá demasiadas películas y no todas tienen su público, por lo que se está intentando tirar un poco de cosas ya que son un éxito, como nuevas versiones o adaptación de novelas.

La zamora junto responsables de la película y a los actores el día del estreno. / Josune Ordóñez

¿"Tres de más" supone su trabajo más importante hasta el momento?

Este es un proyecto muy importante para mí, pero mis cortos también. Realmente no sabría decirte si es lo más importante por ahora. Una cosa que defiendo mucho es el equilibrio. Es muy difícil vivir de ser guionista en España, por ello creo que, al final, tu carrera también es una combinación, como una balsa en la que tienes que mantener el equilibrio, donde por un lado está la televisión, que te permite dedicarte exclusivamente al guion, y, el cine, siendo en este caso un encargo de Warner. A nivel personal mis cortos también me han ayudado a contar mis propias historias, que eso es algo que también a veces uno necesita. Pongo todo mi corazón y mi esfuerzo en todos los trabajos que hago, pero a veces te apetece también a ti misma, como individuo, contar algo que te toca. Aunque mis cortos son producciones más pequeñas, de hecho las dos duran menos de cinco minutos, también los destacaría pues son muy importantes para mí y me han ayudado mucho a crecer en mi carrera. De hecho, de esos cortos, por ejemplo, probablemente me salió esta película y otras series y otros proyectos en los que he participado a lo largo de mi carrera.

Quien empieza haciendo cortos tiene el objetivo del realizar un largometraje, ¿tiene en mente una película propia?

Sí, mi objetivo final sería dirigir una película. Voy con gran calma, no tengo prisa. Tengo un proyecto, bueno, de hecho tengo varios; pero sí me apetecería hacerlo de una determinada manera. Para mí es importante hacer un proyecto que tenga sentido y al que yo vea posibilidades, porque me parece triste, lo digo abiertamente, estrenar una película que no llegue a todas las salas, que no llegue al público. Es un objetivo, pero me gustaría hacerlo con unas condiciones determinadas.

Evolución

Atesora una trayectoria de 15 años, ¿ha cambiado la industria en este tiempo?

La verdad que ha habido un cambio y lo he notado. Yo, por ejemplo, he sido muchas veces la única mujer del equipo del guion, eso es algo que en los últimos años quizá pasa menos, pero tampoco creo que se haya alcanzado la igualdad. Antes era como muy clamorosa la diferencia. La ausencia de mujeres era muy llamativa incluso en equipos muy numerosos. Poco a poco hemos encontrado un hueco, pero todavía queda mucho por hacer.

Almudena Vázquez. / Cedida

Personalmente, ¿qué le gusta más la escritura o la dirección?

Yo realmente pienso la historia a nivel de estructura. Por ejemplo, sé que puedo escribir por encargo, que me siento capaz de escribir cualquier cosa, de hecho si es algo que no he hecho nunca probablemente me atraiga todavía más, pero dirigir, no me atrevo a dirigir algo que yo no haya escrito. En microteatro se me planteó esta posibilidad y es algo que no volveré a hacer. Es decir, si yo dirijo tengo que hacer el guion, no se me ocurra ahora mismo una manera de que yo pudiera dirigir algo escrito por otra persona porque mi pensamiento y mi estructura mental es esa.

Creo en el poder de la cultura, en el poder de las películas y de las series para representar la sociedad

¿Qué le aporta escribir guiones?

Primero, a mí me fascina contar historias. Creo en el poder de la cultura, en el poder de las películas, de las series, no solo desde el punto de vista del entretenimiento, que también, sino también como una manera de expresarse, de contar historias y cosas que tienes dentro, una manera de representar la sociedad. Ahora mismo me llena mucho, que es algo en lo que lucho constantemente en todos los trabajos que escribo, hacer personajes femeninos interesantes.

¿Existe una carencia?

Sí, creo que todavía hay esa falta. En la historia del cine siempre los personajes femeninos han estado al servicio de los masculinos. Esforzarme profundamente en hacer un personaje femenino interesante me parece que aporta también a nivel social. Creo en esa parte de las historias.

¿La industria es capaz de apostar por ese tipo de personajes que usted reivindica?

Creo que eso está ahora mismo ocurriendo. Hay más protagonistas femeninas e incluso hay más personajes secundarios femeninos. No puedo hablar por todos los productores y directores, pero sí creo que es algo donde estamos teniendo más presencia en la industria. Creo que también se está, al menos, intentando, o incluso nosotras mismas, luchamos por más por personajes femeninos interesantes.

¿Ha tenido que batallar para defender esos personajes?

A veces sí porque eres tú la única mujer de la sala de guion, aunque obviamente hay personas de todo tipo y hombres de todo tipo. Siento que muchas veces nosotras tenemos más el foco ahí, porque también es una cosa que nos interpela y nos afecta. Como vivimos en el patriarcado y lo llevamos heredando toda la vida, muchas veces hemos visto como normal que aparezca un personaje femenino sin objetivo y que esté al servicio del hombre. Es algo que está normalizado porque lo hemos visto siempre a sí. A veces tienes que comentar que sería más interesante la historia si ese personaje fuera por aquí, tuviera un objetivo y no fuera solo una mera muleta del protagonista masculino.

No hay que olvidar que sin guion no hay nada. Yo no me siento uno más del equipo. Somos gente vital

Ustedes los guionistas construyen el cimiento de la película, ¿son suficientemente valorados?

Cuando uno escribe el guion, tanto en cine como en tele, es casi un proceso separado de lo que es el rodaje. Nosotros trabajamos aparte, nos aprueban el guion y ya como que tú te vas a otro proyecto y desarrollas otra trabajo mientras se rueda. Pero no hay que olvidar que sin guion no hay nada. Yo no me siento uno más del equipo. Somos gente vital. Es verdad que cuando se pasa a la fase del rodaje, quedamos un poco alejados y no tienes el contacto del día a día con el resto de profesionales. Es algo que se está peleando y creo que también pasa en esta película, pero yo considero que nos han tratado muy bien.

Explíquese.

En esta comedia ha habido una comunicación directa con la directora y hasta hicimos una última versión del guion sabiendo ya el casting de intérpretes. En el rodaje no estuvimos, pero he visto la película y me ha gustado. El guion era un poco más largo y han suprimido algunas escenas, pues las comedias tiene que tener un ritmo y no deben pasarse de una duración. La he ido a ver varias veces. La primera fue muy difícil verla pues estás más pendiente de lo que escribiste... y la segunda la disfruté y me emocioné muchísimo porque yo creo que la película funciona.